Полные корзины можно собрать даже в ноябре: миколог рассказала про поздние съедобные грибы

Полные корзины можно собрать даже в ноябре: миколог рассказала про поздние съедобные грибы

Вы еще можете успеть набить ими корзину

434
Где еще можно найти грибы в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГде еще можно найти грибы в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Где еще можно найти грибы в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Холода многим грибам не помеха. Ярославцы продолжают делиться своим грибным уловом в соцсетях. В лесах даже в ноябре еще можно собрать полные корзины.

Ярославский миколог Ольга Лазарева поделилась, что грибы перестают расти, когда среднесуточная температура опускается ниже +4 градусов. Но некоторые грибы, например, зимний опенок, могут попасться в лесу даже теплой зимой.

Эксперт рассказала, какие грибы можно найти в начале ноября. Если вы собираетесь на тихую охоту, эта информация может быть для вас полезна. Запоминайте грибы, которые есть в это время в ярославских лесах:

  • рядовка серая;

  • рядовка лиловая;

  • опенок осенний;

  • гигрофор поздний;

  • запоздалые зернистые маслята.

Рядовку серую можно собирать до самых морозов. Часто она прорастает большими группами, что облегчает ее сбор. Даже немолодые серые рядовки продолжают сохранять вкус, не горчат. Также такой гриб подойдет для консервации и маринования.

Рядовка серая растет в хвойных и смешанных лесах | Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталыРядовка серая растет в хвойных и смешанных лесах | Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Рядовка серая растет в хвойных и смешанных лесах

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские порталы

Рядовка лиловая — частый гость в наших лесах. Она обильно прорастает дорожками и рядами, часто образует «ведьмины круги». Такой гриб обладает приятным ароматом и вкусом. Его можно сушить, морозить и солить. А крупный размер позволяет заготовить такие грибы в большом объеме.

Запах этого гриба многим напоминает цветочный | Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталыЗапах этого гриба многим напоминает цветочный | Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Запах этого гриба многим напоминает цветочный

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские порталы

Вкус опенка осеннего часто сравнивают со вкусом сыра «камамбер». Такие грибы могут появиться на любом дереве. Чаще всего опенок осенний встречается в начале сентября, к концу осени его распространение становится локальным. Мякоть у такого гриба слишком плотная, поэтому перед тем, как его есть, нужно термически обработать в течение 20-25 минут.

В позднюю осень всё сложнее найти опенок | Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталыВ позднюю осень всё сложнее найти опенок | Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

В позднюю осень всё сложнее найти опенок

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские порталы

Гигрофор поздний часто растет глубоко во мхах, но грибники быстро замечают его по яркой окраске. Такой гриб любит обитать рядом с сосной. Он не боится морозов и может прожить в лесу до самого снега. Найти его в лесу — большая удача, ведь он довольно редкий гость.

Шляпка взрослых грибов от 3 до 6 сантиметров в диаметре | Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталыШляпка взрослых грибов от 3 до 6 сантиметров в диаметре | Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Шляпка взрослых грибов от 3 до 6 сантиметров в диаметре

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские порталы

Помимо перечисленных выше грибов, в лесах еще можно встретить запоздалые зернистые опята. Это самый распространенный вид среди маслят. Такой гриб любит одиночество, иногда живет в небольших группах. Основным местом обитания позднего масленка являются хвойные леса. Искать его лучше в песчаной почве.

Встречаются в лесах с начала лета и до поздней осени | Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталыВстречаются в лесах с начала лета и до поздней осени | Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Встречаются в лесах с начала лета и до поздней осени

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские порталы

Ранее мы выяснили, где еще можно найти грибы в Ярославской области. Успейте запастись трофеем на зиму.

  • Диево-Городище, Некрасовский район;

  • Грешнево, Некрасовский район;

  • Бурмакино, Некрасовский район;

  • Туношна, Некрасовский район;

  • Большесельский район;

  • Соловьевское, Рыбинский район.

Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
