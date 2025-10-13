У вас есть несколько дней: пять идеальных локаций для осенней фотосессии в Ярославле

Показываем локации в Ярославле, где можно сделать осенние фотографии Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Золотая осень в самом разгаре. Улицы Ярославля окрасились в желто-оранжевый градиент. Сезон можно назвать не только одним из самых красивых, но и крайне востребованным у фотографов. Кто ж не хочет сделать атмосферных и красочных фотографий с букетом кленовых листьев в руках.

Фотограф 76.RU изучил некоторые улицы города и собрал пять локаций для осенней фотосессии. Поторопитесь на место, чтобы сделать кадры, пока листья не опали.

Юбилейный парк

После благоустройства парк практически освободили от техники. Некоторые уголки тут необычайно привлекательны. Побродите по парку и вы найдете локации, где можно устроить фотосессию.

Волжская набережная

Набережная сама по себе красива, но осенью липы на нижнем ярусе превращаются в желтую ограду, на фоне которой обязательно стоит сделать фото.

Проспект Октября, 55

Между трамвайными путями и домом № 55 на проспекте Октября есть «золотой» коридор. Если бы еще ездили старые трамваи, то фотографии были бы более интересными.

Аллея напротив дома на Советской улице, 74

На проспекте Ленина так же есть места, где деревья словно из фильма. Но, наверное, самая эффектная локация находится напротив дома № 74 на Советской улице. Прямо за памятником Ленину находится пожелтевшая аллея.

Даманский остров

В этой локации можно разбавить желто-оранжевые фотографии наличием аттракционов на фоне. Карусели яркие и он отлично впишутся в кадры.

