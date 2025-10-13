НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Осень Фоторепортаж У вас есть несколько дней: пять идеальных локаций для осенней фотосессии в Ярославле

У вас есть несколько дней: пять идеальных локаций для осенней фотосессии в Ярославле

Успейте пофотографироваться на фоне желтых деревьев

Показываем локации в Ярославле, где можно сделать осенние фотографии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Показываем локации в Ярославле, где можно сделать осенние фотографии

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Золотая осень в самом разгаре. Улицы Ярославля окрасились в желто-оранжевый градиент. Сезон можно назвать не только одним из самых красивых, но и крайне востребованным у фотографов. Кто ж не хочет сделать атмосферных и красочных фотографий с букетом кленовых листьев в руках.

Фотограф 76.RU изучил некоторые улицы города и собрал пять локаций для осенней фотосессии. Поторопитесь на место, чтобы сделать кадры, пока листья не опали.

Юбилейный парк

После благоустройства парк практически освободили от техники. Некоторые уголки тут необычайно привлекательны. Побродите по парку и вы найдете локации, где можно устроить фотосессию.

Вместе с голыми деревьями стоят полностью желтые | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Помимо деревьев есть кусты и цветы, которые так же вписываются в осеннюю палитру | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Локации есть как внутри парка, так и по периметру | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Деревья осыпаются, поэтому стоит поторопиться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Помимо кленов, пожелтели и березы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Волжская набережная

Набережная сама по себе красива, но осенью липы на нижнем ярусе превращаются в желтую ограду, на фоне которой обязательно стоит сделать фото.

Набережная покрылась «золотом» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Здесь уже делают осенние фотографии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
А некоторые проводят свадебные фотосессии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На фоне могут быть не только деревья, но и исторические здания или Волга | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Мест для фото полно&nbsp;— набережная желтая во всю длину | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Проспект Октября, 55

Между трамвайными путями и домом № 55 на проспекте Октября есть «золотой» коридор. Если бы еще ездили старые трамваи, то фотографии были бы более интересными.

Локация не самая проходимая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Но под деревьями творится что-то невероятное | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Кроны деревьев полностью закрывают небо | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На земле лежит несчетное количество кленовых листьев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Так же рядом стоит сталинка, которую можно вписать в фотографии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Аллея напротив дома на Советской улице, 74

На проспекте Ленина так же есть места, где деревья словно из фильма. Но, наверное, самая эффектная локация находится напротив дома № 74 на Советской улице. Прямо за памятником Ленину находится пожелтевшая аллея.

Аллея на проспекте Ленина должна быть обязательно посещена | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Один из самых длинных коридоров из жёлтых листьев находится здесь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Люди ходят и любуются осенней красотой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Так же это место отлично подходит для простых прогулок и посиделок на лавке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Листьями усыпано все | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Даманский остров

В этой локации можно разбавить желто-оранжевые фотографии наличием аттракционов на фоне. Карусели яркие и он отлично впишутся в кадры.

Рекомендуем поторопиться на Даманский остров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В некоторых частях острова есть идеальные локации | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Не только деревья желтые, но и все, что под ними | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Аттракционы добавят красок в ваши фотографии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Даманский открыт для посетителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Делитесь в комментариях локациями для осенних фотосессий, которые вы находили

Кирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Комментарии
5
с++
40 минут
недоработка мэрии, сколько деревьев ещё не спилено...
Гость
1 час
Как раз повод достать тёплый свитер и камеру.
Читать все комментарии
