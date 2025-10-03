НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Погода изменится: синоптики дали на выходные в Центральной России

Чего ждать жителям Ярославской области

Синоптики сообщили об изменении погоды в Центральной России в предстоящие выходные, 4–5 октября.

«Скандинавский антициклон в субботу сумеет удержать бабье лето. Но в воскресенье над регионом появятся разрозненные массивы дождевых облаков и станет на 2–3°С прохладнее», — рассказали в центре «Фобос».

Специалисты прогнозируют, что дальше небо все чаще будут закрывать плотные облака, заморосят осенние дожди и птицы потянутся в теплые края.

Прогноз на выходные в Ярославской области от Гидрометцентра:

  • суббота, 4 октября: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: 0…+5 градусов, днем: +10…+15 градусов;

  • воскресенье, 5 октября: облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +2…+7 градусов, днем: +9…+14 градусов.

Начало новой недели, с 6 по 12 октября, прогнозируют пасмурным и дождливым. Ночью ожидается +6…+7 градусов, днем +12…+13 градусов.

Кстати, в октябре в Центральной России ожидается первый снег. Такой прогноз дал 76.RU руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Подробный прогноз погоды в Ярославской области можно узнать в сервисе «Погода 76.RU».

Екатерина Лещенкова
Гость
1 час
Прогнозы — это лишь предположения, давайте подождём выходных и посмотрим, что будет на самом деле.
Гость
1 час
Интересно, как далеко дотянется этот скандинавский антициклон.
