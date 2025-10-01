Когда в Центральной России выпадет первый снег: прогноз синоптиков

Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В октябре в Центральной России выпадет первый снег. Такой прогноз дал 76.RU руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В октябре совершено точно первый снег в Центральной России будет. Конкретные даты сейчас назвать затруднительно, но, вероятно, это произойдет во второй половине месяца», — уточнил эксперт.

По его данным, первые две недели октября будут сухими и теплыми.

«Температура начнет повышаться, ночные заморозки уйдут, дневная температура достигнет +10… +15 градусов во второй половине первой декады месяца. Снег, вероятно, выпадет позже, во второй половине октября. Более точную информацию о возможных осадках можно будет получить максимум за 5–7 дней», — рассказал Александр Шувалов.

Как сообщил у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в октябре среднемесячная температура воздуха в Центральной России превысит климатическую норму на 1–2 градуса.

«По количеству осадков на большей части Русской равнины ожидается дефицит дождей, который может достигать, особенно в южной половине территории, 10–30% (норма для столицы — 70 мм)», — отметил специалист.

По данным Евгения Тишковца, спрогнозировать снег и предзимье в октябре пока сложно.

Это типичная золотая осень, переходящая в глубокую осень с характерным плановым отлетом на юг определенного вида птиц… Евгений Тишковец ведущий специалист

К слову, в прошлом году первый снег в Ярославской области выпал 9 октября. Первые снежинки показались в Пошехонье и Любиме.