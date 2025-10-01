НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

штиль.

 769мм 100%
Подробнее
1 Пробки
USD 82,61
EUR 96,86
Каких специалистов не хватает
Новый автобусный маршрут
Опасны ли червивые грибы
Ярославский бренд покорил Россию
Когда изменится погода
Огромный каток на берегу озера
Пожар в десятиэтажке
Ретроспектива Переславля Залесского
Репортаж с Центрального рынка
Сокращения в музеях
Осень Когда в Центральной России выпадет первый снег: прогноз синоптиков

Когда в Центральной России выпадет первый снег: прогноз синоптиков

Публикуем погоду на октябрь

480
Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСиноптики рассказали, когда выпадет первый снег | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В октябре в Центральной России выпадет первый снег. Такой прогноз дал 76.RU руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В октябре совершено точно первый снег в Центральной России будет. Конкретные даты сейчас назвать затруднительно, но, вероятно, это произойдет во второй половине месяца», — уточнил эксперт.

По его данным, первые две недели октября будут сухими и теплыми.

«Температура начнет повышаться, ночные заморозки уйдут, дневная температура достигнет +10… +15 градусов во второй половине первой декады месяца. Снег, вероятно, выпадет позже, во второй половине октября. Более точную информацию о возможных осадках можно будет получить максимум за 5–7 дней», — рассказал Александр Шувалов.

Как сообщил у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в октябре среднемесячная температура воздуха в Центральной России превысит климатическую норму на 1–2 градуса.

«По количеству осадков на большей части Русской равнины ожидается дефицит дождей, который может достигать, особенно в южной половине территории, 10–30% (норма для столицы — 70 мм)», — отметил специалист.

По данным Евгения Тишковца, спрогнозировать снег и предзимье в октябре пока сложно.

<p>Евгений Тишковец</p><p>Евгений Тишковец</p>

Это типичная золотая осень, переходящая в глубокую осень с характерным плановым отлетом на юг определенного вида птиц…

Евгений Тишковец

ведущий специалист

К слову, в прошлом году первый снег в Ярославской области выпал 9 октября. Первые снежинки показались в Пошехонье и Любиме.

Вы ждете первого снега?

Да! Очень люблю зиму
Нет
Напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Первый снег Прогноз погоды Центр Фобос
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
В Подмосковье снег уже, а у нас в Москве всё нет. Шувалов что-то напутал, наверное.
Гость
1 час
Интересно, когда в Саратове и Энгельсе снег ляжет?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем
Анонимный автор
Мнение
«Поражает молодых женщин»: пластический хирург — о страшных побочных эффектах «Оземпика»
Леонид Зварич
Мнение
«‎Жертвой может стать любой ребенок»‎: психолог — о том, как справиться с буллингом
Светлана Серегина
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление