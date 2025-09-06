Где искать грибные поляны? Запоминайте лучшие места для сбора белых в Ярославской области

Рассказываем, куда ехать за белыми в Ярославской области Источник: Анатолий Белоконь, Грибы Ярославской области 2025 / vk.com

В ярославский лесах пошел слой белых грибов. Грибники назвали места, где точно можно найти лесные дары.

«Пол пакета рыжиков и встретили ещё осенних опят, только пошли, к сожалению не запечатлил. Белых много, но процентов 30-35 червивых. В этом году, в нашем районе очень мало подосиновиков, встретился только один. Всем полных корзин», — написал грибник Данил.

По словам ярославцев, слой белых начался в двадцатых числах августа, также в лесу можно найти подосиновики, рыжики и опята. Показываем улов, который жителям области удалось набрать в последние выходные августа и в сентябре.

Грибной урожай из Большесельского района Источник: Татьяна Жаркова, Грибы Ярославской области 2025 / vk.com

Как вам размерчик? Источник: Александр Подсевалов, Грибы Ярославской области 2025 / vk.com

Улов из Даниловского района Источник: Ваня Белов, Грибы Ярославской области 2025 / vk.com

Этого и на жареху, и на супчик, и на маринование хватит Источник: Ваня Белов, Грибы Ярославской области 2025 / vk.com

А вы уже ездили за грибами в этом году? Источник: Ваня Белов, Грибы Ярославской области 2025 / vk.com

Поглядите на этих красавчиков! Источник: Евгения Нехайкова, Грибы Ярославской области 2025 / vk.com

В Борисоглебском районе пошли лисички, рыжики и подосиновики Источник: Елена Ерохина, Грибы Ярославской области 2025 / vk.com

В окрестностях села Филиппово в Любимском районе растут грибы-гиганты Источник: Лурдэс Бакина, Грибы Ярославской области 2025 / vk.com

И в Прусово пошли грибы Источник: Елена Новожилова, Грибы Ярославской области 2025 / vk.com

В лесах также уже начали расти осенние опята Источник: Дмитрий Пеунков, Грибы Ярославской области 2025 / vk.com

Тазик грибов, собранных в черте Ярославля Источник: Елена Корнилова, Грибы Ярославской области 2025 / vk.com

Ранее мы также рассказывали, как готовить грибы Источник: Анатолий Белоконь, Грибы Ярославской области 2025 / vk.com

Еще один улов из Большесельского района Источник: Анатолий Белоконь, Грибы Ярославской области 2025 / vk.com

В лесах Некрасовского района также начался сезон брусники Источник: Евгения Нехайкова, Грибы Ярославской области 2025

Где собирать грибы:

Большесельский район — лисички, подосиновики, белые;

Борисоглебский район — волнушки, лисички и подосиновики;

Даниловский район — белые, лисички, рыжики;

Любимский район — рыжики;

Ярославский район — осенние опята, черный груздь, белые.