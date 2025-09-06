Осень Где искать грибные поляны? Запоминайте лучшие места для сбора белых в Ярославской области
Жители области похвастались своими уловами
В ярославский лесах пошел слой белых грибов. Грибники назвали места, где точно можно найти лесные дары.
«Пол пакета рыжиков и встретили ещё осенних опят, только пошли, к сожалению не запечатлил. Белых много, но процентов 30-35 червивых. В этом году, в нашем районе очень мало подосиновиков, встретился только один. Всем полных корзин», — написал грибник Данил.
По словам ярославцев, слой белых начался в двадцатых числах августа, также в лесу можно найти подосиновики, рыжики и опята. Показываем улов, который жителям области удалось набрать в последние выходные августа и в сентябре.
В лесах также уже начали расти осенние опята
Источник:
Дмитрий Пеунков, Грибы Ярославской области 2025 / vk.com
Где собирать грибы:
Большесельский район — лисички, подосиновики, белые;
Борисоглебский район — волнушки, лисички и подосиновики;
Даниловский район — белые, лисички, рыжики;
Любимский район — рыжики;
Ярославский район — осенние опята, черный груздь, белые.