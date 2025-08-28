Пошел за грибами, а получил штраф в миллион рублей: что нельзя делать в лесу

Грибы в заповедниках собирать нельзя Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В России вовсю идет сезон грибов. Однако не все из них можно собирать для себя и на продажу. Если не учитывать виды грибов и место их произрастания, можно получить высокий штраф и даже понести уголовную ответственность. Расскажем, что нужно знать, чтобы тихая охота приносила только удовольствие.

«Обычный сбор грибов для личного пользования без нарушения экосистемы и в разрешенных местах не наказывается. Но если грибник вредит природе, собирает редкие виды или занимается коммерческой заготовкой без разрешения, возможны штрафы. В России сбор грибов регулируется лесным законодательством», — рассказал Городским медиа адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Апологетика» Андрей Петров.

Если собирать грибы в заповедниках, национальных парках и заказниках, можно получить штраф до 5000 рублей для физических лиц. При использовании запрещенных методов сбора, например вырывания с корнем, грозит штраф в 300–500 рублей.

Если же вам попались редкие виды грибов, занесенные в Красную книгу, например трюфель белый, мухомор шишковидный, то лучше их не трогать, предупредила кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева.

«За сбор назначают обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет», — подчеркнула кандидат юридических наук.

Если грибы собираются в больших объемах для продажи, может потребоваться договор аренды лесного участка. Нарушение грозит штрафом: для граждан — 1000–2000 рублей, для должностных лиц — 10 000–20 000 рублей, а для юридических лиц — 50 000–100 000 рублей. Если при сборе грибов наносится вред лесной подстилке, деревьям или почве, возможен штраф 3000–4000 рублей.

Некоторые субъекты РФ вводят дополнительные правила. Перед походом в лес стоит уточнить местные правила на сайте регионального Минприроды.

Многие строгие требования связаны с пожарной безопасностью. В период действия особого противопожарного режима или в засушливую погоду разведение костров в лесу не допускается. Даже в разрешенное время это стоит делать только в специально оборудованных местах, отметила Васильева.

Нельзя разводить огонь в хвойных молодняках, на торфяниках, под деревьями, в местах рубок. Нарушение этих правил влечет штраф от 15 000 до 30 000 рублей. Если же неосторожное обращение с огнем привело к значительному ущербу, наступает уголовная ответственность — штраф до 500 000 рублей или лишение свободы до 4 лет.

К административной ответственности привлекут за нарушение правил санитарной безопасности в лесу — штраф до 1000 рублей.

Дополнительные риски связаны с порчей лесных насаждений при сборе грибов. Например, незаконная рубка, повреждение деревьев или кустарников может обернуться штрафом до 4000 рублей.