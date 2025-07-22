Как правильно собирать и готовить грибы, чтобы не отравиться. Ликбез от токсиколога

Если к съедобному грибу прислонится лягушка, он не станет ядовитым. Хотя такой миф и существует. О других грибных заблуждениях читайте ниже Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Знаете ли вы, что бледная поганка не отравляет при варке все грибы в кастрюле? А если к грибу, который вы собрались срезать, прислонилась лягушка, он не стал ядовитым. О распространенных мифах и настоящих отравлениях нашим коллегам из «Фонтанки» рассказали врачи.

«Съел что-то не то», — думаем мы, когда мучаемся от симптомов отравления. Пытаемся вспомнить, что попадало в последние сутки в желудок и не было ли в этом продуктовом списке грибов. Заведующий отделением токсикологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, доктор медицинских наук, профессор Вадим Лукин рассказал, почему отведавшие их попадают на больничную койку.

Один источник, три причины отравлений

— Первая и основная причина отравлений грибами — это неумение отличить съедобные грибы от несъедобных. Не можешь выбрать безопасные — не бери никакие. Или ходи по лесу рядом с опытным «наставником». Такие люди обычно рассчитывают исключительно на свои знания и на интуицию — «подозрительные» грибы в корзину не положат: береженого бог бережет, — говорит Вадим Лукин.

Попытки выяснить, не ядовит ли незнакомый гриб, с помощью бабушкиных советов чреваты последствиями. Не верьте доморощенным лайфхакам. Например, про то, что от прикосновения с ядовитым грибом серебряная ложка изменяет цвет, молоко створаживается, яичный белок сворачивается. Не работает и распространенный совет варить грибы с луковицей — якобы она посинеет, если в кастрюлю попал ядовитый гриб. Посинеет она на самом деле в зависимости от вида грибов, которые вы с ней варите (сыроежка, подосиновик, масленок).

На самом деле, не существует способа выяснить в домашних условиях, ядовит гриб или нет.

— Еще есть пугалки, будто съедобные грибы становятся ядовитыми, если они соприкасаются с земноводными, скажем, с лягушками. А еще в отраву их превращает гром с грозой. Всё это сказки, и посиневшая ножка гриба не повод, чтобы его выкинуть. Если она синеет на срезе, а вы точно знаете, что это подберезовик или моховик, не обращайте внимания, — напоминает доктор Лукин.

Вторая причина: неправильное приготовление. Большинство грибов требует предварительного вымачивания и отваривания, а только потом уже приготовления. Речь в большей степени о так называемых солониках: горькушках, свинушках, волнушках, груздях. Вымачивая их, мы убиваем двух зайцев: удаляем и горечь, и вещества, обладающие ядовитыми свойствами.

Третья причина: мутации грибов. Вот тут способность отличать съедобные от несъедобных не помогает. Все, наверное, помнят: собирать грибы у трассы, рядом производствами, особенно химическими, нельзя. Потому что экзогенное химическое вещество (свинец или стронций, например) попадает в самое тело гриба. Даже лисички могут быть опасными, если собраны в месте, где могут набраться вредностей.

Впрочем, как объясняет токсиколог НИИ скорой помощи, и собранные в глубоком лесу в жару грибы могут отправить здорового человека на больничную койку — как повезет. В Петербурге нередко случалось аномально жаркое лето, когда долго стояла 30-градусная жара — люди травились и подосиновиками, и белыми, и сыроежками. Потому что при высокой температуре под солнцем грибы могут накапливать радиоактивные вещества, провоцирующие изменение белковой структуры ферментов, которые и становятся причиной отравления.

Ваши желудок и печень не поблагодарят за грибы

Виктория Малоземова, гастроэнтеролог городской больницы Святого Георгия:

— Категорически запрещаются блюда с грибами людям с обострением любых желудочно-кишечных заболеваний. Но если очень хочется, то можно, когда болезнь в ремиссии. Только не всем.

Грибы — растительный белок, который метаболизируется через печень. Даже на здоровый орган это большая нагрузка. А для страдающих патологиями печени и желчевыводящих путей — непосильная. Чтобы усвоить грибы, организм запускает усиленное выделение желчи, а значит, усиливается желчный отток — тяжело и желчному пузырю, и протокам, они вместе с печенью работают в авральном режиме, влияя попутно на кишечник и желудок. У здоровых людей это проявляется дискомфортом в области живота, диспепсиями. У имеющих хронические патологии печени болезнь обостряется.

Нам не страшен грибной яд?

В интернете полно видео, на которых наши сограждане демонстрируют бесстрашное поедание мухоморов. Мол, наши представления об их ядовитости сильно преувеличены, а они, наоборот, очень даже полезны. Повторять такие глупости доктор Лукин не советует. С одной стороны, еще Парацельс говорил, что лекарство может быть ядом, а яд может быть лекарством — всё дело в дозе. Но даже модные мухоморные настойки лучше покупать в аптеке: если переборщите с дозировкой, есть кого обвинить.

В мухоморе два яда: мускарин и мусцимол. Мускарин вызывает преимущественно расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта: тошноту, рвоту, жидкий стул. Озноб, потливость появляются уже на фоне этих симптомов. Его в мухоморах достаточно много, но это слабенький яд, от одного гриба не умрешь.

Второе вещество под названием «мусцимол» — так называемое психоактивное вещество, оно действует на центральную нервную систему, на головной мозг, как и псилоцибиновые грибы (у них другое ядовитое вещество). На больничную койку раньше попадали отравившиеся ими со спутанностью сознания, галлюцинациями. Сейчас таких пациентов в НИИ им. Джанелидзе практически не бывает.

Кроме того, в мухоморах, в зависимости от вида, содержатся опасные вещества со знакомыми многим названиями: атропин и прозерин (есть такие лекарства).

Поганкины цвета

Очень опасный гриб — бледная поганка. В ней содержится смертельный яд — аманитин. По словам Вадима Лукина, по силе действия он в разы превосходит мускарин и мусцимол, даже микроскопическая доза аманитина чревата летальным исходом.

В токсикологии степень риска зависит от афинности (сродства) вещества к определенным рецепторам. Если у мускарина она низкая, то у аманитина сродство с ними более крепкое, поэтому и отравление им очень тяжелое — от бледных поганок люди умирают. Способа убрать этот яд из гриба нет, сколько ни вымачивай, ни вари, ни суши.

Вообще-то, мы любые несъедобные называем поганками. Но эта особенная. Несмотря на то что называется бледной, цвет ее может варьироваться — белый, лимонный, зеленоватый, серый. Более того, она может быть червивой (это к вопросу о бабушкиных советах, мол, несъедобные грибы черви не едят).

От одних — диарея, от других — галлюцинации

Микологи и врачи делят ядовитые грибы на две категории: с коротким и длинным латентным периодом — временем от момента попадания гриба в организм до проявления отравления.

Для первых характерно быстрое появление симптомов. Бывает, они возникают уже через полчаса после еды. Большинство из них врачи называют неспецифичными, то есть похожими. У всех пострадавших от деликатеса будет тошнота, жидкий стул, боли в животе… При отравлении грибами, содержащими опасные психоактивные вещества, кроме диспепсических проявлений добавляются когнитивные, неврологические.

— Для вторых латентность может длиться полтора-два дня. В этом и заключается коварство бледной поганки, — рассказывает токсиколог. — У нее есть так называемый светлый промежуток, во время которого ухудшения самочувствия нет, а яд тем временем разрушает печеночные клетки, развивается почечная и печеночная недостаточность. Сначала человек бледнеет как полотно, позже желтеет, потому что разрушаются печеночные клетки и в кровь попадает билирубин. Человек уже забыл, что ел, симптомы отравления налицо, а понять, из-за чего заболел, не получается. И только после долгих выяснений, расспросов выясняется, что все-таки он накануне ел грибы или хуже того — закусывал ими спиртное. Если в закуску попала поганка, то печень получает двойной удар: алкоголь ведь тоже на нее плохо действует.

Попытки пациента оправдать грибы тем, что кроме него никто не отравился, не работают. Это «стопятисотый» «грибной» миф про то, что одна поганка, попавшая в тазик с грибами при варке, отравляет все грибы. На самом деле кто ее съел, тот и пострадал.

Для некоторых «грибных» ядов есть антидоты. Например, мухоморы, усыпанные белыми пятнами, бывают красными и пантерными. Первые мы помним по картинкам из детства. Вторые могут быть серо-зелёными, коричневатыми, бежевыми, сероватыми. В пантерном мухоморе, кроме уже названных ядов, содержится вещество под названием атропин — холинолитик. Самое известное его проявление — расширение зрачков, но есть и тяжелые — от неврологических до сердечно-сосудистых. В стационарных условиях для нейтрализации атропина используют антидот — холиномиметик. Но тот же атропин как антидот применяется при отравлении красным мухомором.

В качестве антидота при отравлении грибами часто используется витамин В6 (пиридоксин).

— Основной и самый доступный антидот — активированный уголь. Только нужно его грамотно применять: не по таблетке три раза в день, а по 140 таблеток, не менее, один, а то и два раза в сутки. Тогда будет результат, — объясняет Лукин. — Кстати, полифепан так не работает, доказал свою неэффективность.

Ну и, конечно, если знаешь, что ел грибы (в любом виде — маринованные, солёные, сухие, жареные), и почувствовал недомогание с проблемами ЖКТ, неврологическими или другими, надо обращаться к врачу. Особенно если эти грибы куплены на рынке или у станции метро, то есть «с рук».

Лекарственные лисички?