Выносят целые корзины: в ярославских лесах пошли белые. Где их искать

Выносят целые корзины: в ярославских лесах пошли белые. Где их искать

Жители региона назвали урожайные места

61
Написать комментарий
В ярославских лесах пошли белые | Источник: Грибы Ярославской области / Vk.com

В ярославских лесах пошли белые

Источник:

Грибы Ярославской области / Vk.com

Любители тихой охоты сообщают о новой волне грибов в Ярославской области. В лесах пошли белые, подберезовики, лисички, маслята. По словам грибников, много грибов по Любимскому и Угличскому направлению, в районе Красного Профинтерна, в Некрасовском, Большесельском, Борисоглебском районах, у Туношны, Ширинья.

«Гриб начинает расти, но гнилья очень много», — рассказал один из грибников в группе «Грибы Ярославской области».

200 белых нашла за один поход Марина Лабзина в Большесельском районе | Источник: Грибы Ярославской области / Vk.com

200 белых нашла за один поход Марина Лабзина в Большесельском районе

Источник:

Грибы Ярославской области / Vk.com

Напомним, ярославский миколог Ольга Лазарева рассказала, что в нашей полосе выделяется четыре волны роста грибов. Первая приходится на конец апреля — первую половину мая. В это время растут в основном сморчки и строчки. Вторая начинается во второй половине июня. В этот период можно набрать подберезовиков, подосиновиков и иногда белых. Третья волна длится с конца июля и по конец августа. В это время самое большое разнообразие грибов: белые, подберезовики, подосиновики, сыроежки, грузди и другие разновидности. Четвертая волна обычно бывает в период с середины сентября до середины октября. Чаще всего в этот период встречаются опята и рядовки.

Фото урожая от еще одного счастливого грибника | Источник: Грибы Ярославской области / Vk.com

Фото урожая от еще одного счастливого грибника

Источник:

Грибы Ярославской области / Vk.com

Судя по всему, сейчас идет как раз третья волна. Причем, любителям тихой охоты следует не откладывать поход в лес, так как грибное изобилие может закончиться из-за погоды. В ночь на 22 августа в некоторых районах Ярославской области прогнозируют всего +2 градуса.

Радость грибника | Источник: Грибы Ярославской области / Vk.com

Радость грибника

Источник:

Грибы Ярославской области / Vk.com

«Грибы предпочитают влажную и не очень жаркую погоду: +18… +20 градусов. В холодную погоду грибы растут не активно. И совсем их рост прекращается при температуре ниже +4 градусов. Исключением является зимний опенок, который легко переносит холода», — отметила Ольга Лазарева.

Эти грибы набрали у Ширинья | Источник: Грибы Ярославской области / Vk.com

Эти грибы набрали у Ширинья

Источник:

Грибы Ярославской области / Vk.com

Также миколог назвала признаки, по которым легко найти грибное место. Например, рыжики, белые, подберезовики, подосиновики, грузди образуют симбиоз (микоризу) с деревьями, поэтому встречаются в тех местах, где растут соответствующие растения — в лесах, на опушках, на зарастающих порослью деревьев полях и лугах.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
