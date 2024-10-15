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Осень «Сезон не закрываем»: ярославцы назвали места, где еще можно набрать грибов

«Сезон не закрываем»: ярославцы назвали места, где еще можно набрать грибов

И показали полные корзины

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5 комментариев

Грибники назвали проверенные места, где растут подберезовики и белые

В Ярославской области, несмотря на похолодание, продолжается грибной сезон. Жители по всему региону находят подберезовики, подосиновики и желанные белые. Любители тихой охоты показали октябрьские уловы и назвали проверенные места для сбора даров леса.

— Отвели душу. Таких жирненьких подосиновиков я давно не собирала. Радовалась им как ребенок. Сезон тихой охоты пока не закрываем, на следующей недельке еще сгоняем в лес, — пишет в тематической группе Марина Лабзина.

Судя по фото, в лесах наросли поляны грибов. Приятный бонус октябрьской тихой охоты — отсутствие комаров и лосиных вшей. По словам заядлых грибников, сейчас их попросту нет.

Считается, что в високосный год растет много грибов. Это улов из Некрасовского района

По словам грибников, огромного улова ждать не стоит, однако на жареху вполне возможно набрать.

— Лес в Новодашково (село в Некрасовском районе. — Прим. ред.) нас порадовал! Вот такие «октябрята»! За четыре часа вдвоем набрали, — пишет Елена Данилова.

Во время прогулки по лесу Елена собрала подосиновики, подберезовики и лисички, а еще сыроежки и белые грибы

Грибы растут на полянках

Еще один улов из Некрасовского района

Судя по отзывам, в Некрасовском районе полно грибов

В селе Глебово Рыбинского района набрали коробку подосиновиков

По словам грибников, даже в Ярославле можно заприметить «серики».

— Закрытие сезона-2024, в черте города, — пишет пользователь Михаил Самсонов.

Только посмотрите на этих крепышей

Разминка для глаз: сколько грибов насчитали?

В октябре в Брейтовском районе нашли белые грибы

Где собирать грибы в Ярославской области:

  • село Глебово, Рыбинский район — белые, подосиновики;

  • село Новодашково, Некрасовский район — подберезовики, подосиновики;

  • село Диево-Городище, Некрасовский район — подосиновики;

  • Брейтовский район — белые;

  • Большесельский район — подосиновики;

  • Угличский район — опята.

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Грибы Подосиновики Подберезовики Белые грибы Грибной сезон
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Комментарии
5
281832383
6 минут
давеча ходил за грибами в Борисоглебском , грибов мало ,зато клещей тьма.
Гость
12 минут
Зачем брать старые грибы? Отравиться ведь можно. Удивляюсь людской жадности.
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