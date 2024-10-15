«Сезон не закрываем»: ярославцы назвали места, где еще можно набрать грибов

Грибники назвали проверенные места, где растут подберезовики и белые Источник: Марина Лабзина, Олеся Черкасова, Грибы Ярославской области / Vk.com











В Ярославской области, несмотря на похолодание, продолжается грибной сезон. Жители по всему региону находят подберезовики, подосиновики и желанные белые. Любители тихой охоты показали октябрьские уловы и назвали проверенные места для сбора даров леса.

— Отвели душу. Таких жирненьких подосиновиков я давно не собирала. Радовалась им как ребенок. Сезон тихой охоты пока не закрываем, на следующей недельке еще сгоняем в лес, — пишет в тематической группе Марина Лабзина.

Судя по фото, в лесах наросли поляны грибов. Приятный бонус октябрьской тихой охоты — отсутствие комаров и лосиных вшей. По словам заядлых грибников, сейчас их попросту нет.

Считается, что в високосный год растет много грибов. Это улов из Некрасовского района Источник: Владимир Башкин, Грибы Ярославской области / Vk.com

По словам грибников, огромного улова ждать не стоит, однако на жареху вполне возможно набрать.

— Лес в Новодашково (село в Некрасовском районе. — Прим. ред.) нас порадовал! Вот такие «октябрята»! За четыре часа вдвоем набрали, — пишет Елена Данилова.

Во время прогулки по лесу Елена собрала подосиновики, подберезовики и лисички, а еще сыроежки и белые грибы Источник: Елена Данилова, Грибы Ярославской области / Vk.com

Грибы растут на полянках Источник: Елена Данилова, Грибы Ярославской области / Vk.com

Еще один улов из Некрасовского района Источник: Олеся Черкасова, Грибы Ярославской области / Vk.com

Судя по отзывам, в Некрасовском районе полно грибов Источник: Den Frolov, Грибы Ярославской области 2024 / Vk.com

В селе Глебово Рыбинского района набрали коробку подосиновиков Источник: Елена Матюшева, Грибы Ярославской области / Vk.com

По словам грибников, даже в Ярославле можно заприметить «серики».

— Закрытие сезона-2024, в черте города, — пишет пользователь Михаил Самсонов.

Только посмотрите на этих крепышей Источник: Михаил Самсонов, Грибы Ярославской области / Vk.com

Разминка для глаз: сколько грибов насчитали? Источник: Михаил Самсонов, Грибы Ярославской области

В октябре в Брейтовском районе нашли белые грибы Источник: Alex Knav, Грибы Ярославской области 2024 / Vk.com











Где собирать грибы в Ярославской области: