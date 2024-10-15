«Сезон не закрываем»: ярославцы назвали места, где еще можно набрать грибов

В Ярославской области, несмотря на похолодание, продолжается грибной сезон. Жители по всему региону находят подберезовики, подосиновики и желанные белые. Любители тихой охоты показали октябрьские уловы и назвали проверенные места для сбора даров леса.
— Отвели душу. Таких жирненьких подосиновиков я давно не собирала. Радовалась им как ребенок. Сезон тихой охоты пока не закрываем, на следующей недельке еще сгоняем в лес, — пишет в тематической группе Марина Лабзина.
Судя по фото, в лесах наросли поляны грибов. Приятный бонус октябрьской тихой охоты — отсутствие комаров и лосиных вшей. По словам заядлых грибников, сейчас их попросту нет.
По словам грибников, огромного улова ждать не стоит, однако на жареху вполне возможно набрать.
— Лес в Новодашково (село в Некрасовском районе. — Прим. ред.) нас порадовал! Вот такие «октябрята»! За четыре часа вдвоем набрали, — пишет Елена Данилова.
По словам грибников, даже в Ярославле можно заприметить «серики».
— Закрытие сезона-2024, в черте города, — пишет пользователь Михаил Самсонов.
Где собирать грибы в Ярославской области:
село Глебово, Рыбинский район — белые, подосиновики;
село Новодашково, Некрасовский район — подберезовики, подосиновики;
село Диево-Городище, Некрасовский район — подосиновики;
Брейтовский район — белые;
Большесельский район — подосиновики;
Угличский район — опята.