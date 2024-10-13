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Осень К планете приблизилась яркая комета. Когда ее будет видно в небе над Ярославлем

К планете приблизилась яркая комета. Когда ее будет видно в небе над Ярославлем

Ученые обещают, что ее будет видно невооруженным взглядом

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К Земле приблизилась комета Цзыцзиньшань-ATLAS

В субботу, 12 октября, к Земле приблизилась комета Цзыцзиньшань-ATLAS. По словам ученых, ее хвост жители Центральной России, в частности Ярославской области, смогут наблюдать до конца месяца.

Как разъяснили порталу 76.RU в Центре имени В. В. Терешковой, после 12 октября ярославцы смогут наблюдать хвост кометы, а с 20 октября — ее тело.

— 20 октября сама комета станет более яркой, а вот ее хвост менее. Это связано с тем, что небесное тело начнет удаляться от Солнца, изменится угол, под которым мы сможем его наблюдать, — ранее рассказывала порталу заведующая методическим отделом ярославского Центра Олеся Роменская.

Комету с необычным названием обнаружили в 2023 году сразу в двух точках Земли — ученые в обсерватории Цзыцзиньшань в Китае и система ATLAS с телескопом в Южной Африке. Так и появилось ее двойное название.

Отметим, что согласно астрономическому календарю, 14 октября нас также ждет сближение Сатурна и Луны — это означает, что в ночном небе рядом со спутником Земли появится яркая точка.

Однако шансы увидеть комету в ночном небе невелики. Согласно прогнозу синоптиков «Фобоса», на новой рабочей неделе ожидается переменная облачность.

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