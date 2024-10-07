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Город Яркая комета пролетит в октябре над Ярославлем

Яркая комета пролетит в октябре над Ярославлем

Когда и где ее можно увидеть

313
2 комментария

Ярославцы смогут увидеть яркую комету

В октябре ярославцы смогут увидеть в ночном небе комету Цзыцзыньшань-ATLAS. По предположениям ученых, она окажется очень яркой. Возможно, даже превзойдет по яркости Венеру. Увидеть комету можно будет невооруженным глазом невысоко над западной частью горизонта.

— В наших широтах самые подходящие условия для ее наблюдения будут с 12 октября и до конца месяца. Хвост лучше окажется наиболее заметен в районе 12 октября. А 20 октября сама комета станет более яркой, а вот ее хвост менее. Это связано с тем, что небесное тело начнет удаляться от Солнца, изменится угол, под которым мы сможем его наблюдать, — рассказала порталу 76.RU заведующая методическим отделом ярославского Центра имени В. В. Терешковой Олеся Роменская.

Необычное название кометы связано с историей ее открытия. В 2023 году ее почти одновременно обнаружили ученые обсерватории Цзыцзиньшань в Китае и система ATLAS с телескопом в Южной Африке.

Помешать ярославцам увидеть комету могут только облака. Но судя по предварительным прогнозам Гидрометцентра, шанс понаблюдать за небесным явлением у нас все же будет. 12 октября в Ярославской области обещают переменную облачность, а 13 октября — ясную погоду.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Кометы это к переменам? а то от стабильности уже тошнит
Гость
48 минут
Тираны-властители с древних времён опасались небесных знамений, наверное ещё меньше будет из погреба вылезать
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