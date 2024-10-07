Яркая комета пролетит в октябре над Ярославлем

Ярославцы смогут увидеть яркую комету Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В октябре ярославцы смогут увидеть в ночном небе комету Цзыцзыньшань-ATLAS. По предположениям ученых, она окажется очень яркой. Возможно, даже превзойдет по яркости Венеру. Увидеть комету можно будет невооруженным глазом невысоко над западной частью горизонта.

— В наших широтах самые подходящие условия для ее наблюдения будут с 12 октября и до конца месяца. Хвост лучше окажется наиболее заметен в районе 12 октября. А 20 октября сама комета станет более яркой, а вот ее хвост менее. Это связано с тем, что небесное тело начнет удаляться от Солнца, изменится угол, под которым мы сможем его наблюдать, — рассказала порталу 76.RU заведующая методическим отделом ярославского Центра имени В. В. Терешковой Олеся Роменская.

Необычное название кометы связано с историей ее открытия. В 2023 году ее почти одновременно обнаружили ученые обсерватории Цзыцзиньшань в Китае и система ATLAS с телескопом в Южной Африке.