Обратите внимание на небо: в октябре ярославцы увидят два мощных звездопада

8 октября наступит пик осеннего метеорного потока Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В ночь с 8 на 9 октября начнется пик осеннего звездопада. Жители Ярославской области смогут увидеть мощный метеорный поток Дракониды.

— При ясном небе в наших краях наблюдения возможны невооруженным глазом, — ранее рассказывал в беседе с 76.RU астроном, старший преподаватель физического факультета ЯрГУ имени Демидова Николай Фомичев.

Как объясняет эксперт, метеоры, визуально исходящие из созвездия Дракона, называются Дракониды. В октябре также пройдет пик потока Ориониды, название происходит по аналогии.

— 8 октября — максимум метеорного потока Дракониды (5 метеоров в час. — Прим. ред.), 21 октября — максимум метеорного потока Ориониды (20 метеоров в час. — Прим. ред.), — указали в Культурно-просветительском центре В. В. Терешковой.

Традиционно лучшим местом для наблюдения за звездопадом считается отдаленная от искусственного света локация. Фотографы рекомендуют отправляться за город.

Чтобы поймать падающую звезду в объектив, нужно проводить съемку в режиме таймлапса (интервальная съемка с меньшей стандартной частотой. — Прим. ред.).