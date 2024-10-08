Обратите внимание на небо: в октябре ярославцы увидят два мощных звездопада

В ночь с 8 на 9 октября начнется пик осеннего звездопада. Жители Ярославской области смогут увидеть мощный метеорный поток Дракониды.
— При ясном небе в наших краях наблюдения возможны невооруженным глазом, — ранее рассказывал в беседе с 76.RU астроном, старший преподаватель физического факультета ЯрГУ имени Демидова Николай Фомичев.
Как объясняет эксперт, метеоры, визуально исходящие из созвездия Дракона, называются Дракониды. В октябре также пройдет пик потока Ориониды, название происходит по аналогии.
— 8 октября — максимум метеорного потока Дракониды (5 метеоров в час. — Прим. ред.), 21 октября — максимум метеорного потока Ориониды (20 метеоров в час. — Прим. ред.), — указали в Культурно-просветительском центре В. В. Терешковой.
Традиционно лучшим местом для наблюдения за звездопадом считается отдаленная от искусственного света локация. Фотографы рекомендуют отправляться за город.
Чтобы поймать падающую звезду в объектив, нужно проводить съемку в режиме таймлапса (интервальная съемка с меньшей стандартной частотой. — Прим. ред.).
— Параметры устанавливаются строго в зависимости от освещенности неба, наличия Луны и засветки. Далее, чтобы получить фото с вылетающими из одной точки метеорами, все собранные кадры обрабатывают, склеивают панорамы при необходимости и накладывают в фотошопе одно на другое, — ранее делился секретом ярославский фотограф, автор блога «Охотник за облаками» во «ВКонтакте» Михаил Завьялов.