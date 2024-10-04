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Осень «Самые сильные осадки»: какой будет погода в Центральной России и Ярославле

«Самые сильные осадки»: какой будет погода в Центральной России и Ярославле

Публикуем прогноз экспертов

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3 комментария

Какой будет погода в ближайшие дни

Эта неделя в Ярославской области будет дождливой. Эксперты центра «Фобос» опубликовали прогноз на ближайшие дни. По их словам, теплые дни в Центральной России потихоньку сходят на нет.

— Затянувшееся бабье лето на Русской равнине — заслуга антициклона. Малооблачный очаг повышенного давления долгое время доминировать в атмосфере. Но теперь ситуация начинает меняться. Накануне север и северо-запад региона накрыли дождевые тучи циклона, несущего к нам воздух из акватории Баренцева моря. Сегодня облачные поля холодного фронта уже протянутся через Центральную Россию от арктического побережья до верховий Днепра. На севере Карелии, Кольском полуострове, в Поморье и Республике Коми дожди даже могут переходить в снег, а самые сильные осадки ожидаются в Центре и Заполярье, — рассказали в «Фобосе».

Температура в Ярославской области по прогнозам не будет подниматься выше 10–15 °С.

Погода по дням

В то же время по данным «Гидрометцентра России» дожди будут редким явлением на этой неделе.

В ночь на субботу 5 октября температура понизится до +8 °С. Пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем потеплеет до +13 °С, облачно, без осадков.

Ночью 6 октября похолодает еще сильнее — до +3 °С. Будет пасмурно, но дождь не прогнозируют. Днем +12 °С, облачно, без осадков.

В ночь на понедельник 7 октября +4 °С, облачно, без осадков. Днем +11 °С, облачно, небольшой дождь.

Ночью 8 октября осадки все же будут — +7 °С, дождь. Днем осадки сохранятся, воздух прогреется до +11 °С.

В ночь на среду, 9 октября +4 °С, облачно с прояснениями, без осадков. Днем +9 °С, дождя снова можно не ждать, несмотря на пасмурное небо.

Ночью четверга, 10 октября +4 °С, днем потеплеет до +11 °С. Сутки солнце будет затянуто облаками, но обойдется без осадков.

Ранее мы публиковали прогноз, в котором рассказывали, когда ждать первого снега. Синоптик и метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что осень полностью вступит в свои права к концу первой декады октября.

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Комментарии
3
Гость
2 часа
Среднесуточная температура будет выше 8-градусов-отопление не нужно.Но что-то пошло не так.
Гость
3 часа
Синоптики постоянно ошибаются Стопроцентно точны только Росстат и ЦИК
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