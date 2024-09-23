Когда в Центральной России окончательно наступит осень: подробный прогноз от синоптика

Синоптик рассказал, когда в Центральной России лето сменится осенью Источник: Кирилл Поверинов











Погода еще удивит жителей Центральной России. После существенного похолодания, которое обрушилось на центральные регионы в воскресенье и понедельник, в европейскую часть России вновь придет потепление. На многих территориях на неделе с 23 по 29 сентября температура в дневные часы превысит отметку в +20 градусов.

Кажется, затянувшееся климатическое лето и не думает отступать. Сколько же еще простоит тепло и когда ждать более привычной для русской осени погоды? Об этом порталу 76.RU рассказал синоптик и метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Когда наступит осень

— Наступившая неделя будет не последней, которая порадует жителей Центральной России теплом. Возможно, в дальнейшем уже не будет повышения температуры до +20…+23 градусов. Но до отметок, близких к 20 градусам, столбики термометров еще будут подниматься. В том числе после предстоящих выходных. По крайней мере, в ближайшие 10 дней резкого похолодания не прогнозируется, — отметил Александр Шувалов.

По словам специалиста, вероятнее всего, осень полностью вступит в свои права только к концу первой декады октября.

Будет ли бабье лето

В октябре же есть вероятность наступления чуть запоздавшего бабьего лета — периода хорошей погоды после первого осеннего ненастья.

— Настоящего осеннего ненастья с дождями, хлестким ветром в этом сезоне пока не было. Всё это еще впереди, — пояснил синоптик.

Ждать ли осенью дождей

Сентябрь 2024 года выдался достаточно сухим. Дождей, с которыми ассоциируется традиционная осень, нет. Однако в ближайшие дни ситуация может переломиться.

— Ожидается, что 28–29 сентября пройдут долгожданные дожди — первые за последние пять недель. При приближении фронтальной зоны во второй половине недели поднимется ветер и заметно просядет давление, — предупредил Александр Шувалов.