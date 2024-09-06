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Осень Обустраиваем дачу А зубчики заготовили? Когда сажать чеснок под зиму

А зубчики заготовили? Когда сажать чеснок под зиму

Публикуем советы агронома

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Перед посадкой чеснок нужно разделить на зубчики

Озимый чеснок сажают в холод не просто так — зубчикам нужно быть всю зиму в земле, чтобы в новом сезоне дать богатый и здоровый урожай. При этом грядку для посадки нужно подготовить заранее. Агроном Людмила Шубина в беседе с нашими коллегами из NGS.RU рассказала, когда и как правильно высаживать озимый чеснок.

Озимые — форма однолетних растений, жизненный цикл которых требует перезимовки. Озимые высаживают осенью для того, чтобы культуры проросли до зимы, а затем «перезимовали».

Когда сажать озимый чеснок

Чеснок можно высаживать только в прохладную погоду. Если будут температуры выше +18 градусов, то он легко испортится. Обычно сроки высадки — с 10 сентября до 15 октября. В этот период можно смело заниматься озимым чесноком, так как по ночам хоть и возможны заморозки, но в пределах 0… -5 градусов.

— В начале октября сажать чеснок будет сложнее, потому что земля остывает. А ее нужно очень тщательно перекопать и удобрить. Лучше всего высадить чеснок до 25–30 сентября, — советует агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Как подготовить грядку под посадку чеснока

Чесноку нужна хорошо удобренная земля

Перекопать грядку под чеснок нужно минимум за неделю до посадки, а лучше за две недели — тогда земля успеет дать нужную усадку. Если посадить чеснок в свежевскопанную грядку, то к весне зубчики могут оказаться слишком глубоко, и вы потеряете значительную часть урожая.

— Чесноку нужна рыхлая и плодородная почва. После основной перекопки нужно на каждый квадратный метр грядки внести по 2–3 килограмма перегноя, по одному стакану древесной золы и по 20–30 граммов комплексных минеральных удобрений. Азот, фосфор и калий — крайне важные элементы, — отметила Людмила Шубина.

Грядку стоит делать не шире одного метра, чтобы весной и летом было удобно полоть и рыхлить растения.

В крайнем случае чеснок можно сажать на ту же грядку, где он рос, но не более двух лет подряд. Идеальные предшественники чеснока — это бобовые, кабачок, тыква, капуста, арбуз, дыня, огурец.

Нельзя делать грядку с чесноком там, где в этом сезоне росли морковь, свекла, редис, картофель, лук, пряные травы. В этом случае здорового и крепкого урожая чеснока не получить, так как земля накапливает опасные для него болезни и вредителей. Нежелательно сажать зубчики в землю, где урожай давали томаты, баклажаны и перцы, но при дефиците места это допустимо.

Как сажать чеснок осенью в открытый грунт

Важно посадить чеснок на правильную глубину, чтобы он мог взойти весной

Для посадки нужно выбрать самые крупные и здоровые головки. Зубчики должны быть крепкие и чистые. За несколько дней до посадки можно положить чеснок в холодильник.

— Нужно правильно заглубить чеснок при посадке, иначе он может или сгнить, или замерзнуть. Зубчики сажают на глубину в три их высоты, — объяснила агроном. — Если высота зубчика два сантиметра, то сажаем на глубину в шесть сантиметров. Это не так сложно, как кажется.

Расстояние между зубчиками в одном ряду должно быть около 15 сантиметров, между рядами — 25–30 сантиметров. После посадки грядку нужно полить.

Ранее мы также публиковали календарь обязательных дел на даче в сентябре.

Сентябрь — идеальное время для высадки новых растений

Читайте также, когда пересаживать пионы и тюльпаны.

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Дача Сад Огород Чеснок Озимые
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