Опытный водитель из Ярославля рассказал, как сэкономить бензин — простая инструкция

Как сберечь топливо во время поездок на машине Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Вторую неделю автомобилисты в Ярославской области стоят в очередях за бензином. Частные АЗС на фоне ажиотажа быстро опустели, а крупные сетевые заправки ввели ограничения и перестали отпускать топливо в канистры.

Аналитик Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с 76.RU объяснял предпосылки.

«Первопричина проблемы заключается в том, что ряд НПЗ находится на внеплановых ремонтах после повреждений. В связи с этим объемы производства топлива в стране снизились, — комментировал аналитик.

Экономист НИУ ВШЭ Георгий Остапкович добавлял к этим факторам сезонные сельскохозяйственные работы, которые требуют топлива для техники.

Кроме того, спрос на бензин растет еще и потому, что на автомобильный сезон, который длится с мая по ноябрь, накладывается отпускной период — россияне активнее путешествуют по стране на личных автомобилях, а также выезжают к морю.

Опытный автомобилист, координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев в беседе с 76.RU назвал простые способы, как экономить бензин во время поездок.

«Все зависит от конкретного автомобиля и исправности его топливной системы, но общие советы простые», — прокомментировал Темур Абдуллаев.

Как сохранить бензин на авто во время езды:

Избегайте резких ускорений в городе, на трассе старайтесь держать оптимальную скорость с минимальным потреблением, обычно это около 90-100 километров в час. Кондиционер лучше открытых окон. Потери от работы кондиционера в современных авто ниже, чем от открытых окон, ухудшающих аэродинамику. Это актуально больше для трассы, чем города конечно. Вспомните об альтернативном транспорте — автобусах или велосипедах.

+1

Темур, как и многие эксперты, напомнил, что ажиотаж создают сами автомобилисты.

«Заправки с утра обычно более свободные, чем в конце рабочего дня. И не создавайте запасов. На всю жизнь канистр не хватит, хранить их в гараже долго — бессмысленно, да и небезопасно с точки зрения пожарных служб. Вспоминаем гречку, сахар и туалетную бумагу», — добавил Темур.

Сам же стараюсь сократить расход, избегая лишних поездок. Выбираю более спокойный режим езды. Желаю не вешать нос, уверен, что и это пройдет. Темур Абдуллаев координатор сообщества «Дороги Ярославля»