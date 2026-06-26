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Авто Что с бензином Опытный водитель из Ярославля рассказал, как сэкономить бензин — простая инструкция

Опытный водитель из Ярославля рассказал, как сэкономить бензин — простая инструкция

Публикуем советы Темура Абдуллаева

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Как сберечь топливо во время поездок на машине | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUКак сберечь топливо во время поездок на машине | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Как сберечь топливо во время поездок на машине

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Вторую неделю автомобилисты в Ярославской области стоят в очередях за бензином. Частные АЗС на фоне ажиотажа быстро опустели, а крупные сетевые заправки ввели ограничения и перестали отпускать топливо в канистры.

Аналитик Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с 76.RU объяснял предпосылки.

«Первопричина проблемы заключается в том, что ряд НПЗ находится на внеплановых ремонтах после повреждений. В связи с этим объемы производства топлива в стране снизились, — комментировал аналитик.

Экономист НИУ ВШЭ Георгий Остапкович добавлял к этим факторам сезонные сельскохозяйственные работы, которые требуют топлива для техники.

Кроме того, спрос на бензин растет еще и потому, что на автомобильный сезон, который длится с мая по ноябрь, накладывается отпускной период — россияне активнее путешествуют по стране на личных автомобилях, а также выезжают к морю.

Опытный автомобилист, координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев в беседе с 76.RU назвал простые способы, как экономить бензин во время поездок.

«Все зависит от конкретного автомобиля и исправности его топливной системы, но общие советы простые», — прокомментировал Темур Абдуллаев.

Как сохранить бензин на авто во время езды:

  1. Избегайте резких ускорений в городе, на трассе старайтесь держать оптимальную скорость с минимальным потреблением, обычно это около 90-100 километров в час.

  2. Кондиционер лучше открытых окон. Потери от работы кондиционера в современных авто ниже, чем от открытых окон, ухудшающих аэродинамику. Это актуально больше для трассы, чем города конечно.

  3. Вспомните об альтернативном транспорте — автобусах или велосипедах.

Совет 1. Избегайте ускорений в городе | Источник: Серафима Пантыкина / Городские МедиаСовет 1. Избегайте ускорений в городе | Источник: Серафима Пантыкина / Городские Медиа
Совет 2. Пользуйтесь кондиционером | Источник: Серафима Пантыкина / Городские МедиаСовет 2. Пользуйтесь кондиционером | Источник: Серафима Пантыкина / Городские Медиа
Совет 3. Не создавайте запасов | Источник: Серафима Пантыкина / Городские МедиаСовет 3. Не создавайте запасов | Источник: Серафима Пантыкина / Городские Медиа
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Совет 4. Вспомните об альтернативе | Источник: Серафима Пантыкина / Городские МедиаСовет 4. Вспомните об альтернативе | Источник: Серафима Пантыкина / Городские Медиа

Темур, как и многие эксперты, напомнил, что ажиотаж создают сами автомобилисты.

«Заправки с утра обычно более свободные, чем в конце рабочего дня. И не создавайте запасов. На всю жизнь канистр не хватит, хранить их в гараже долго — бессмысленно, да и небезопасно с точки зрения пожарных служб. Вспоминаем гречку, сахар и туалетную бумагу», — добавил Темур.

<p>Темур Абдуллаев</p><p>Темур Абдуллаев</p>

Сам же стараюсь сократить расход, избегая лишних поездок. Выбираю более спокойный режим езды. Желаю не вешать нос, уверен, что и это пройдет.

Темур Абдуллаев

координатор сообщества «Дороги Ярославля»

В онлайн-режиме публикуем адреса заправок, где можно найти топливо в Ярославской области. Еще больше информации по «бензиновой теме» можно найти в нашем сюжете.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Топливо Бензин Поездка
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