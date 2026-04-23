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В России отзывают тысячи китайских иномарок — в чем причина

Найденные дефекты могут привести к серьезным последствиям

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В машинах нашли проблемы с топливной системой | Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»В машинах нашли проблемы с топливной системой | Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»

В машинах нашли проблемы с топливной системой

Источник:

Ксения Филимонова / «ИрСити»

Компания «Джили-Моторс», официальный представитель Geely в России, отзывает 17,6 тысячи автомобилей Geely Emgrand. Причиной стала возможная деформация топливного бака. Об этом сообщает Росстандарт.

«На некоторых автомобилях Geely Emgrand при определенных обстоятельствах и условиях движения клапан вентиляции, расположенный в крышке заливной горловины топливного бака, может работать некорректно. Это приводит к появлению отрицательного давления (вакуума) в системе», — рассказали в ведомстве.

В федеральном агентстве также объяснили: при длительной эксплуатации двигателя возможна деформация топливного бака. Это происходит в редких случаях, но, если случится, может привести к контакту элементов топливного насоса с внутренней поверхностью бака. Итог — его повреждение или деформация.

Возвращать стоимость автомобиля владельцам не станут, вместо этого — устранят неисправность. В случае, если повреждений на топливном баке не будет, заменят крышку заливной горловины бака, адсорбер и ремкомплект трубки вентиляции адсорбера. Если найдут неполадки — проведут те же работы, а еще переставят топливный бак, насос в сборе с датчиком и уплотнительное кольцо.

С теми, чьи автомобили попадают под отзыв, свяжется изготовитель. Пригнать машину нужно будет в ближайший дилерский центр. Работы по замене элементов системы проведут бесплатно.

В начале года немецкий автоконцерн BMW объявил о новом глобальном отзыве автомобилей своей марки. Под отзыв на этот раз попали более 300 тысяч машин. Причиной стала угроза возгорания при запуске зажигания.

В 2024 году Haval решил отозвать 32 156 автомобилей по всей стране из-за возможных проблем с электрикой. В них обнаружили неисправность, которая может привести к короткому замыканию. Подробности мы рассказывали в этой статье.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Geely Отзыв автомобилей Технические неполадки Автосалон Ремонт
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Комментарии
9
Гость
24 апреля, 07:12
покупающим китайскую повозку надо заранее написать завещание
Гость
24 апреля, 03:31
"Пригнать машину нужно будет в ближайший дилерский центр. Работы по замене элементов системы проведут бесплатно" Разумеется, в дилерском центре навешают лапши, и всё равно придётся платить)))
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Гость
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