В России отзывают тысячи китайских иномарок — в чем причина

В машинах нашли проблемы с топливной системой Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»

Компания «Джили-Моторс», официальный представитель Geely в России, отзывает 17,6 тысячи автомобилей Geely Emgrand. Причиной стала возможная деформация топливного бака. Об этом сообщает Росстандарт.

«На некоторых автомобилях Geely Emgrand при определенных обстоятельствах и условиях движения клапан вентиляции, расположенный в крышке заливной горловины топливного бака, может работать некорректно. Это приводит к появлению отрицательного давления (вакуума) в системе», — рассказали в ведомстве.

В федеральном агентстве также объяснили: при длительной эксплуатации двигателя возможна деформация топливного бака. Это происходит в редких случаях, но, если случится, может привести к контакту элементов топливного насоса с внутренней поверхностью бака. Итог — его повреждение или деформация.

Возвращать стоимость автомобиля владельцам не станут, вместо этого — устранят неисправность. В случае, если повреждений на топливном баке не будет, заменят крышку заливной горловины бака, адсорбер и ремкомплект трубки вентиляции адсорбера. Если найдут неполадки — проведут те же работы, а еще переставят топливный бак, насос в сборе с датчиком и уплотнительное кольцо.

С теми, чьи автомобили попадают под отзыв, свяжется изготовитель. Пригнать машину нужно будет в ближайший дилерский центр. Работы по замене элементов системы проведут бесплатно.

В начале года немецкий автоконцерн BMW объявил о новом глобальном отзыве автомобилей своей марки. Под отзыв на этот раз попали более 300 тысяч машин. Причиной стала угроза возгорания при запуске зажигания.