В Госдуме предложили легализовать тонировку, но при одном условии: подробности новой инициативы

В некоторых регионах затемнение стекол — это необходимость Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU

В России могут разрешить тонировку автомобильных стекол по специальному платному абонементу. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, предлагая перенять практику ряда зарубежных стран.

«Есть несколько стран, в которых ты просто покупаешь абонемент [на тонировку] на год, государство получает дополнительные денежные средства, которые может направлять на дороги, на создание инфраструктуры, велодорожек, в конце концов. Это можно сделать», — заявил депутат от фракции «Новые люди». Даванков также отметил, что «на юге летом тонировка просто физически нужна для того, чтобы просто люди в машине не страдали», — заявил Даванков.

Идея предполагает введение платной разрешительной системы для тонировки. По мнению парламентария, это пополнит бюджет целевыми средствами на дорожную инфраструктуру и учтет климатические особенности регионов, особенно южных, где затемнение помогает защититься от палящего солнца.

Ранее в Госдуму уже вносили законопроект об отмене штрафов за тонировку и тюнинг. Помимо этого, предлагалось предоставить регионам право устанавливать свои, возможно, более гибкие требования к уровню затемнения стекол.

В настоящее время технический регламент жестко ограничивает тонировку. Светопропускаемость лобового и передних боковых стекол должна составлять не менее 70% для обычных автомобилей и не менее 60% для машин с бронированием. Нарушение этих норм влечет за собой административный штраф. Его размер составляет 500 рублей.

Штраф можно оплатить с 50%-й скидкой, если сделать это в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Снятие тонировки на месте не отменяет необходимости платить, так как нарушение уже зафиксировано.

Если инспектор вынес предписание устранить нарушение (обычно дается 10 суток), но водитель этого не сделал, при следующей остановке его могут привлечь уже за неповиновение законному требованию (ст. 19.3 КоАП). Наказание по этой статье строже: штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.