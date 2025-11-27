Дорогие бабушки. АВТОВАЗ объявил стоимость «Нив» с новыми моторами

Обновленная Niva Travel получила новое оформление передней части, но кузовное железо прежнее Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

Стартовали продажи обновленной Lada Niva Travel: помимо освеженной внешности модель получила ряд технических апгрейдов, главный из которых — мотор ВАЗ-11184 объемом 1,8 литра. Но и цена кусается: АВТОВАЗ заявил, что прайс-лист будет стартовать от 1,39 млн рублей. За что просят такие деньги? В первую очередь — за новый мотор. Двигатель был слабым звеном «Нивы» практически с рождения: жигулевский агрегат объемом 1,6 литра, а позже его 1,7-литровая версия мощностью 80–83 л. с., обеспечивали динамику на грани приличий. Альтернативные проекты моторов ВАЗ-2130, ВАЗ-21203, Opel (FAM1) на «Нивах» не прижились: одни были слишком дорогими, другие капризными, третьи перегружали трансмиссию. К 2010-м годам острота вопроса исчезла, потому что где-то за углом уже маячила «Нива-3»: то в версии Сhevrolet, то Renault. Когда обе компании ушли, АВТОВАЗу пришлось решать вопрос самостоятельно.

Мотор от переднеприводных «Лад» под капотом «Нивы» разместили продольно. Головка блока — восьмиклапанная Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

Для сравнения, компоновка старого мотора. Изменений немало, например, на другую сторону переехал воздушный фильтр Источник: Артем Краснов

Первой новый 1,8-литровый мотор получила Lada Niva Travel, в следующем году он пропишется и на Niva Legend. Это двигатель переднеприводного семейства «Лад», и долгое время АВТОВАЗ объяснял невозможность его использования на «Нивах» трудностями компоновки, ведь ее двигатель располагается продольно, а не поперечно. Но тут нужда заставила. Блок цилиндров и цилиндро-поршневая группа мотора ВАЗ-11184 близки к таковым 1,8-литрового двигателя, что ставится сейчас на «Весты». Но, в отличие от него, «нивовский» мотор имеет 8-клапанную головку без гидротолкателей (как и у «Гранты»): раз в 90 тысяч километров нужно регулировать зазоры. Привод газораспределительного механизма ременный.

Внедорожные возможности «Нивы» должны возрасти Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

Имплантация нового мотора потребовала доработок. Изменены система впуска, выпуска, охлаждения, топливоподачи, сделаны новый картер и маховик, усилена коробка передач, полуоси и дифференциалы, установлены вентилируемые дисковые тормоза и новые ступицы передних колес с нерегулируемыми подшипниками. Прибавка мощности нового мотора небольшая: 90 л. с. против 83 л. с. Важнее, что у него выше как пиковый крутящий момент (153 Н*м против 129 Н*м), так и эластичность. Предельные для старого мотора 129 Н*м новый развивает не на 3500–4000 об/мин, а примерно на 1500 об/мин. Может быть, теперь меньше будет конвульсий при езде внатяг?

Ценовой диапазон теперь — 1,4–1,7 млн рублей Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

Полный прайс-лист опубликуют позже, а пока АВТОВАЗ объявил начальную цену — от 1,39 млн рублей. Стоимость дореформенной Lada Niva Travel составляет 1,314 млн, то есть цена поднялась на 76 тысяч рублей. Топовые версии стоят сейчас 1,639 млн, стало быть, с новым мотором цена, наверняка, перевалит за 1,7 млн. Дорого? Смотря с чем сравнивать. В России из внедорожных альтернатив — еще более древний UAZ Hunter с ценой от 1,645 млн и UAZ Patriot, за который просят не менее 1,835 млн рублей. Из импортных автомобилей в ценовом диапазоне Niva Travel не купить даже кроссовер, не говоря о внедорожнике. Но если хотите подразнить «ценовые рецепторы», то в Китае за стоимость обновленной Lada Niva Travel можно найти более крупный и нашпигованный опциями гибрид Geely EX5.

Минимальная цена Geely EX5 в Китае даже ниже: от 100 тысяч юаней или в районе 1,1–1,2 млн рублей Источник: Артем Краснов

В той же «вилке» цен электрический iCar v23, который планируют поставлять и в Россию.

iCar (или iCaur) — суббренд марки Chery, одна из моделей которого напоминает серьезный офф-роудер (но в реальности кроссовер) Источник: Chery International

Из классических внедорожников на уровне Niva Travel в Китае стоит первое поколение BAIC BJ40, которое продается в России: это внедорожник длиной 4630 мм и двигателем мощностью 218 л. с.

BAIC BJ40 представлен в России официально, но цена вдвое выше, чем в КНР Источник: Артем Краснов / 74.RU

Естественно, за счет утильсборов и пошлин в России эти автомобили заметно дороже и опасности для «Нивы» не представляют. Оба поколения модели изрядно устарели. Модель Niva Travel выпускается с 2001 года под маркой Chevrolet Niva, то есть скоро отметит четверть века на конвейере. Ее родственница Niva Legend через год справит «полтинник». АВТОВАЗ планирует дорабатывать модели и дальше, например, «Тревел» в следующем году получит обновленный салон, а «Легенда» — 1,8-литровый мотор с упомянутыми изменениями.

Классический ВАЗ-2121 (Niva Legend) выпускается с 1977 года. Но уазовская «буханка» еще старше Источник: Артем Краснов

Спрос на «Нивы» снижается: в октябре 2025 года Niva Travel выпала из десятки, а Niva Legend едва удержалась на девятом месте с падением продаж на 24%. Остается посмотреть, что перевесит: позитив от нового мотора или негатив от очередного повышения цен.

