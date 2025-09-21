Спросят как со взрослых. С 1 октября покупать мощные машины из-за границы будет либо дорого, либо очень дорого

Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

В третий раз за этот год чиновники ужесточают правила уплаты утильсбора за импортные машины. Тем, кто захочет получить подержанную машину «без пробега по РФ», придется быть скромнее — мощность должна укладываться в 159 л. с. Всё, что больше, теперь будет чертовски дорого.

Что повышается?

Строго говоря, никаких именно что новых сборов или новых тарифов не появляется. Просто для физлиц меняется принцип получения льготы на ввоз машин. Тем, кто честно везет машину «для себя», ставка сбора до сих пор была 3400 или 5400 рублей, в зависимости от возраста и объема двигателя. Если же речь шла о бизнесе, а власти отлично уже научились отличать мух от котлет, то в ход шли уже совершенно другие ставки, где минимум — это 667 тысяч.

И вот новые правила с октября предполагают отмену этой самой льготы для всех машин мощностью больше 160 л. с. Если автомобиль мощнее этой планки, начинается натуральная жесть.

Источник: «Фонтанка.ру»

По сути, государство вводит запретительные сборы для машин, хоть немного перешагнувших порог среднестатистического городского паркетника. Более того, в планах чиновников записано ежегодное повышение ставок. Так, «минималка» уже в 2026 году подскочит до 800 тысяч, а к 2030 году составит 1,72 млн рублей.

Напомним, своего рода среднестатистическим стандартом по нынешним временам является мощность в 105–110 л. с. для седана и 140–150 л. с. для того, что в иностранной классификации называется SUV, sport utility vehicle («спортивно-утилитарный автомобиль»). По-нашему — это тот самый паркетник, «маленький джип». Почти все «китайцы», продаваемые сейчас в салонах, — это оно.

Зачастую грань в 160 л. с. проходит у них даже не по разным моделям, а по комплектациям. Например, Haval H3 в базовой версии — 143 л. с., а в максимальной — 177. И даже седан «Москвич 6» в первых комплектациях — 136 л. с., а в остальных — 174.

Чем это грозит

Главное теперь при покупке любой подержанной машины, хоть в салоне, хоть с рук, — убедиться, что предыдущий хозяин честно заплатил утильсбор. Потому что если нет, то бремя исполнения обязательств по поддержке отечественного автопрома ляжет на вас. Даже если продавец уверяет, что он ветеран/участник/депутат, которому утильсбор и не надо было платить, для вас это теперь однозначный красный флаг: если вы не такой же льготник, утильсбор вам заплатить придется.

Вероятно, очень актуальными должны стать сервисы по экспресс-проверке подлинности документа об уплате утильсбора. Потому что без них ну никак нельзя теперь покупать подержанную машину с мощностью двигателя больше 160 л. с.

Вообще, строго говоря, подавляющее большинство импортируемых, что новых, что подержанных, машин имеют двигатели до трех литров, а уж свыше 3,5 литра — это вообще большая редкость. Даже брутальный Tank 500 укладывается в «первую категорию». Большинство даже очень мощных машин европейских марок потребуют утильсбора всего в 667 тысяч за почти новую или 1,1 миллиона за трехлетку.

Так, чтобы именно попасть на 3,6 миллиона утильсбора, надо брать что-то вроде «Мустанга», F-250, а то и 911. Кстати, разглядывать машины в этой «весовой категории» — одно удовольствие. Ну и, кстати, ошибкой будет считать, что те, кто может позволить себе такие машины, совершенно равнодушны к размеру утильсбора. В конце концов, богатыми они стали не потому, что платили всем, кто хотел от них как можно больше денег.