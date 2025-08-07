Женщина-водитель открыла дверь и сбила мотоциклиста: почему судят именно ее

В белом кроссовере открывается дверь Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

Дорожно-транспортные происшествия могут происходить не только в результате столкновений при движении, но и из-за неосторожных действий даже в стоящем автомобиле. Например, открывается дверь в машине, а в нее врезается другой водитель — именно такой случай закончился тяжелыми травмами для мотоциклиста. Под суд отдали женщину-водителя автомобиля, открывшую дверь, — разбираемся почему.

4-полосное шоссе с прямой видимостью, произошло небольшое столкновение — мы видим два автомобиля и выставленный аварийный знак. Машины стоят в правой полосе, а запись идет с регистратора в автомобиле, который едет по левой полосе. Вот открывается дверь в белом кроссовере, и в ту же секунду между автомобилями проскакивает мотоциклист — он теряет управление и падает. Смотрите видео.

Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

Байкер получил серьезные травмы, поэтому было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Следователи установили, что, «намереваясь выйти из машины, не убедившись, что не создает помехи другим участникам дорожного движения, женщина открыла водительскую дверь и сбила мотоциклиста».

Кто виноват? Водитель автомобиля Мотоциклист Не знаю

Вероятно, при расследовании ДТП принимались во внимание те факты, что байкер ехал в междурядье, с высокой скоростью, быстро перестроился и был недостаточно заметен. Но обвинение все-таки предъявили женщине. Идет суд, приговор еще не вынесен.

— С моей точки зрения, женщина не виновата, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая. — Понятно, что есть причинно-следственная связь: она открыла дверь, и мотоциклист въехал в эту дверь. Но мотоциклист — это такое же транспортное средство, которое должно двигаться по своей полосе. А он едет между и гораздо ближе к правой полосе. Да, водитель обязан убедиться в безопасности, когда он открывает дверь, но я бы не свешивала всех собак на женщину-водителя.

— Виноват в том числе водитель автомобиля, который открывает дверь в нарушение пункта 12.7. То есть женщина в достаточной мере не убедилась в безопасности и тем самым причинила вред мотоциклисту, — считает автоюрист Лев Воропаев. — Даже если предположить, что мотоциклист нарушил какой-либо пункт правил, 8.1, 8.4, 9.7, это лишь скажется на смягчении ей наказания в случае признания виновной. Даже если он перестраивался как-то резко и она не могла его заметить, это ее вина, значит, в должной мере не посмотрела в зеркало заднего вида.

Пункт 12.7 ПДД. Запрещается открывать двери транспортного средства, если это создаст помехи другим участникам дорожного движения.

Может быть, вы не знали, но такой пункт правил действительно есть — да, отдельный, для дверей автомобиля. Но дело, конечно, не в этом формальном пункте, ведь любой здравомыслящий человек не станет распахивать эти двери на дороге внезапно.

Проблема в скорости обнаружения опасности — пусть этот пример послужит предостережением: любая помеха может возникнуть молниеносно. И если уж открываете двери в аварийной ситуации на оживленной улице, делайте это крайне медленно и осторожно.