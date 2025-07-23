От «козла» слышу. В России начинаются продажи аналога УАЗ-469, который в Китае выпускают 60 лет

BAW 212 — классический внедорожник, изначально предназначенный для армии Источник: bawauto.com

В Россию приходит очередная китайская марка — BAW. Точнее, она возвращается: с 2006 по 2016 годы у нас не только продавался, но даже собирался коммерческий транспорт бренда. Но теперь марка идет с легковыми моделями, самая интересная из которых — внедорожник BAW 212, дальний родственник ГАЗ-69 и УАЗ-469, прозванного в народе «козлом» за прыгучесть подвески.

Оригинальный BAW 212 имел общие черты с УАЗами. Их предтеча ГАЗ-69 использовался в китайской армии, и на замену ему сделали 212-й, так что совпадения неслучайны Источник: bawauto.com

Модель выпускали для китайской армии с 1965 года почти без изменений, и в ее облике есть цитаты из ГАЗ-69 и более позднего УАЗ-469: машину и создавали как китайскую эволюцию «шестьдесят девятого».

В таком виде автомобиль застрял на конвейере, и в первые 55 лет почти не модифицировался. С 2008 по 2020 годы его выпускали уже исключительно для частников-энтузиастов, потому что армейские закупки прекратились.

Второе поколение BAW 212 было глубоким рестайлингом первого, сохранив фамильные черты Источник: bawauto.com

В 2020 году автомобиль пережил первое масштабное обновление: появился современный турбомотор (увы, ушли дизели), кузов стал цельнометаллическим, длина увеличилась с 4 до 4,3 метра, приличнее стал салон, рессорную подвеску заменили пружинной: получился этакий «УАЗ-Патриот» на китайский манер. Но конструктивно автомобиль остался продуктом 1960-х годов, например, сохранились мосты в подвесках и нелепый бокс в задней части вместо полноценного багажника.

Новый BAW 212: такой и повезут в Россию Источник: bawauto.com

В 2024 году дебютировало уже новое поколение модели, длина которой возросла до 4,7 метра. Впрочем, большую часть родовых признаков она сохранила: в основе по-прежнему рама, привод — с жестким подключением передних колес (part-time), дифференциалы в обоих мостах блокируются, просвет составляет 235 мм, угол въезда превышает 40 градусов.

Новый 212-й заметно крупнее первой модели Источник: bawauto.com

Внешность также изменилась: угадываются черты предка, но в целом он больше похож на Land Rover Defender, а в некоторых ракурсах — на Mercedes-Benz G-класса. Двухлитровый мотор с турбонаддувом развивает 252 л. с., коробка передач — только восьмиступенчатый «автомат». Трудно избавиться от чувства, что так должен выглядеть современный уазик, но, увы, наш «Патриот» выпускают с небольшими изменениями ровно 20 лет, а если учитывать его предтечи «Симбир» и УАЗ-3160 — 28 лет.

Интерьер 212-го стал современным Источник: bawauto.com

Ждать «уазовских» цен на BAW 212 не стоит: автомобиль близок по концепции Tank 300 и BAIC BJ40, поэтому стоимость вряд ли будет ниже 3–4 миллионов рублей. В Китае BAW 212 стоит на уровне «УАЗ-Патриота», в районе 1,5–2 миллионов рублей.

Кстати, марка BAW до 2022 года входила в концерн BAIC, у которой есть свой аналог — BJ40.

BAIC BJ40 стоит от 3 миллионов рублей и предлагается, в том числе, с дизелем Источник: Артем Краснов / 74.RU

Tank 300 позиционируется как премиальный внедорожник и стоит от 3,8 миллиона рублей Источник: пресс-служба компании Tank