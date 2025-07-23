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От «козла» слышу. В России начинаются продажи аналога УАЗ-469, который в Китае выпускают 60 лет

И это весьма навороченный внедорожник

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1 комментарий
BAW 212&nbsp;— классический внедорожник, изначально предназначенный для армии | Источник: bawauto.comBAW 212&nbsp;— классический внедорожник, изначально предназначенный для армии | Источник: bawauto.com

BAW 212 — классический внедорожник, изначально предназначенный для армии

Источник:

bawauto.com

В Россию приходит очередная китайская марка — BAW. Точнее, она возвращается: с 2006 по 2016 годы у нас не только продавался, но даже собирался коммерческий транспорт бренда. Но теперь марка идет с легковыми моделями, самая интересная из которых — внедорожник BAW 212, дальний родственник ГАЗ-69 и УАЗ-469, прозванного в народе «козлом» за прыгучесть подвески.

Оригинальный BAW 212 имел общие черты с УАЗами. Их предтеча ГАЗ-69 использовался в китайской армии, и на замену ему сделали 212-й, так что совпадения неслучайны | Источник: bawauto.comОригинальный BAW 212 имел общие черты с УАЗами. Их предтеча ГАЗ-69 использовался в китайской армии, и на замену ему сделали 212-й, так что совпадения неслучайны | Источник: bawauto.com

Оригинальный BAW 212 имел общие черты с УАЗами. Их предтеча ГАЗ-69 использовался в китайской армии, и на замену ему сделали 212-й, так что совпадения неслучайны

Источник:

bawauto.com

Модель выпускали для китайской армии с 1965 года почти без изменений, и в ее облике есть цитаты из ГАЗ-69 и более позднего УАЗ-469: машину и создавали как китайскую эволюцию «шестьдесят девятого».

В таком виде автомобиль застрял на конвейере, и в первые 55 лет почти не модифицировался. С 2008 по 2020 годы его выпускали уже исключительно для частников-энтузиастов, потому что армейские закупки прекратились.

Второе поколение BAW 212 было глубоким рестайлингом первого, сохранив фамильные черты | Источник: bawauto.comВторое поколение BAW 212 было глубоким рестайлингом первого, сохранив фамильные черты | Источник: bawauto.com

Второе поколение BAW 212 было глубоким рестайлингом первого, сохранив фамильные черты

Источник:

bawauto.com

В 2020 году автомобиль пережил первое масштабное обновление: появился современный турбомотор (увы, ушли дизели), кузов стал цельнометаллическим, длина увеличилась с 4 до 4,3 метра, приличнее стал салон, рессорную подвеску заменили пружинной: получился этакий «УАЗ-Патриот» на китайский манер. Но конструктивно автомобиль остался продуктом 1960-х годов, например, сохранились мосты в подвесках и нелепый бокс в задней части вместо полноценного багажника.

Новый BAW 212: такой и повезут в Россию | Источник: bawauto.comНовый BAW 212: такой и повезут в Россию | Источник: bawauto.com

Новый BAW 212: такой и повезут в Россию

Источник:

bawauto.com

В 2024 году дебютировало уже новое поколение модели, длина которой возросла до 4,7 метра. Впрочем, большую часть родовых признаков она сохранила: в основе по-прежнему рама, привод — с жестким подключением передних колес (part-time), дифференциалы в обоих мостах блокируются, просвет составляет 235 мм, угол въезда превышает 40 градусов.

Новый 212-й заметно крупнее первой модели | Источник: bawauto.comНовый 212-й заметно крупнее первой модели | Источник: bawauto.com

Новый 212-й заметно крупнее первой модели

Источник:

bawauto.com

Внешность также изменилась: угадываются черты предка, но в целом он больше похож на Land Rover Defender, а в некоторых ракурсах — на Mercedes-Benz G-класса. Двухлитровый мотор с турбонаддувом развивает 252 л. с., коробка передач — только восьмиступенчатый «автомат». Трудно избавиться от чувства, что так должен выглядеть современный уазик, но, увы, наш «Патриот» выпускают с небольшими изменениями ровно 20 лет, а если учитывать его предтечи «Симбир» и УАЗ-3160 — 28 лет.

Интерьер 212-го стал современным | Источник: bawauto.comИнтерьер 212-го стал современным | Источник: bawauto.com

Интерьер 212-го стал современным

Источник:

bawauto.com

Ждать «уазовских» цен на BAW 212 не стоит: автомобиль близок по концепции Tank 300 и BAIC BJ40, поэтому стоимость вряд ли будет ниже 3–4 миллионов рублей. В Китае BAW 212 стоит на уровне «УАЗ-Патриота», в районе 1,5–2 миллионов рублей.

Кстати, марка BAW до 2022 года входила в концерн BAIC, у которой есть свой аналог — BJ40.

BAIC BJ40 стоит от 3&nbsp;миллионов рублей и предлагается, в том числе, с дизелем | Источник: Артем Краснов / 74.RUBAIC BJ40 стоит от 3&nbsp;миллионов рублей и предлагается, в том числе, с дизелем | Источник: Артем Краснов / 74.RU

BAIC BJ40 стоит от 3 миллионов рублей и предлагается, в том числе, с дизелем

Источник:
Артем Краснов / 74.RU
Tank 300 позиционируется как премиальный внедорожник и стоит от 3,8&nbsp;миллиона рублей | Источник: пресс-служба компании Tank Tank 300 позиционируется как премиальный внедорожник и стоит от 3,8&nbsp;миллиона рублей | Источник: пресс-служба компании Tank

Tank 300 позиционируется как премиальный внедорожник и стоит от 3,8 миллиона рублей

Источник:

пресс-служба компании Tank

На самом УАЗе тоже планируют выпуск нового пятиметрового внедорожника. Мы недавно протестировали одну из его версий.

ПО ТЕМЕ
Артём КрасновАртём Краснов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Авторынок Китайские автомобили Внедорожник
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Комментарии
1
Гость
11 минут
Свой Автопром загубили!Будем китайцев развивать!За Державу ОБИДНО!!!
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