Десять моделей Lada, которые не добрались до конвейера, и одна, которую можно было купить только по большому блату. Фото

Выглядят как гости из будущего Источник: Роман Данилкин

На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) автоконцерн из Тольятти показал новую модель — кроссовер «Азимут». Весной начался серийный выпуск «Искры» — еще одной новинки АВТОВАЗа.

Но не все автомобили из Тольятти прошли путь от разработки до реализации — многие, включая уникальные, были обречены еще на стадии идеи. Но встречались и счастливые исключения: например, популярная после распада СССР «десятка» поехала с конвейера, несмотря на то что «сверху» ее не поддержали.

Что интересного придумывали конструкторы и дизайнеры тольяттинского автогиганта? И почему многие их изобретения мы так и не увидели на дорогах?

Читайте репортаж наших коллег из TOLYATTY.RU из музея АВТОВАЗа, где представлены не только всем известные модели, но и смелые концепт-кары, которые так и не встали на конвейер.

«Автограф Путина вот-вот исчезнет»

Так выглядит первый зал музея Источник: Роман Данилкин

Музей находится в Автозаводском районе Тольятти на Южном шоссе и занимает помещения в здании учебного центра АВТОВАЗа. Сам по себе он небольшой: в нем всего два зала, зато экспонатов целых 20 000.

Музей придумал создать Виктор Николаевич Поляков, первый генеральный директор Волжского автомобильного завода и легенда Тольятти.

В первом зале выставлены раритеты. Здесь и советская классика, на которой ездила половина СССР, и те машины, что не были запущены в серийное производство. Около каждого автомобиля — стенд с информацией. Можно самостоятельно постоять и почитать, можно дождаться экскурсоводов. Они собирают небольшие группы и рассказывают интересные факты об автомобилях тольяттинского автозавода.

Например, почему самые первые «Жигули» (ВАЗ-2101) вовсе не копия итальянского FIAT-124, как многие считают.

— Лучший на тот момент автомобиль Европы, FIAT-124, не выдержал испытаний суровым российским климатом и дорогами. Пройдя пять тысяч километров по нашим дорогам, «итальянцы» просто разваливались. «Копейка» получилась гораздо крепче и надежнее иностранного «брата», — объяснил экскурсовод.

В конструкцию автомобиля внесли более 800 изменений. Из главных: наши «Жигули» стали весить на 90 килограммов больше за счет более толстого кузовного листа. Спинки сидений стали откидываться, чего на итальянском автомобиле не было. В музее ВАЗа можно лично найти все отличия и даже потрогать руками (аккуратно!) «итальянца» и «тольяттинца».

Тот самый итальянский FIAT-124 Источник: Роман Данилкин

Музейная «копейка» — в отличном состоянии и на ходу. Музею ее передал последний владелец, который сохранил оригинальный интерьер. На машине — старый госномер Куйбышевской области, который музею в ГАИ разрешили оставить.

Внутри — сохранившийся со времен СССР интерьер и даже оригинальная оплетка на руле — тюнинг прежнего хозяина Источник: Роман Данилкин

Здесь же можно увидеть самый престижный автомобиль времен начала производства «Жигулей» — «четырехглазый» ВАЗ-2103. Машина имела большое количество хромированных элементов в оформлении, очень плавный ход и лучший в те годы мотор: объем — 1452 кубических сантиметра, мощность — 71 лошадиная сила. «Тройку» можно было купить исключительно по большому блату.

«Тройка» переливалась хромом и была только у советских «мажоров» Источник: Роман Данилкин

А вот и «пятерка» — следующее поколение вазовской классики Источник: Роман Данилкин

Легендарный внедорожник «Нива» в самой первой версии Источник: Роман Данилкин

В зале много машин, о судьбах которых можно писать книги и снимать кино. Например, «Нива», побывавшая в Антарктиде, на российской станции «Беллинсгаузен».

— Доставили туда «Ниву» на 8 месяцев, а пробыла она там 11 лет. Так хорошо работала. Перевозила малогабаритные суда (сзади еще двускатные колеса крепились), лодки буксировала, полярников возила, научное оборудование, — рассказали в музее.

Эту «Ниву» так и называют — Антарктида. На «крайнем юге» она работала 11 лет Источник: Роман Данилкин

Интересную историю рассказали о старенькой «копейке», которая, уже будучи старушкой, побывала в кругосветке. Дело было относительно недавно, в 2017 году, когда двое путешественников из Чехии отправились в кругосветное путешествие на автомобиле ВАЗ-2101, сошедшем с конвейера в 1975 году.

— Филип Вогел и Петр Явурек — любители ретроавтомобилей, наших «Жигулей». На этой «копейке» они проехали более 50 тысяч километров, путешествуя 10 месяцев. Чего только парни не пережили! На них нападали, пытались обокрасть в Южной Америке, проникнув в салон автомобиля через эти вот форточки (да, это самое слабое место модели). Ребята изнутри укрепили форточки металлическими пластинами и остались целыми и невредимыми, — рассказали в музее.

Путешественники облепили «копейку» флагами всех стран, которые объехали Источник: Роман Данилкин

Самый яркий экспонат первого зала — автомобиль президента России. Владимир Путин проехал на желтой «Калине-Спорт» по новой трассе Чита — Хабаровск в 2010 году, а потом вернул машину в Тольятти с личным автографом.

— Владимир Владимирович сказал тогда, что выглядит автомобиль как цыпленок — такой маленький, желтенький. А проехав по трассе большое расстояние, отметил, что летает «цыпленок» как ласточка. Жаль, что автограф главы страны со временем исчезает, выцветает: он был нанесен спонтанно, маркером, под лампами выгорает, плюс есть человеческий фактор, — сообщили в музее.

С виду цыпленок, по характеру — ласточка Источник: Роман Данилкин

Президент Путин передал авто музею Источник: Роман Данилкин

Сейчас автограф Путина еле виден: остались лишь бледные черточки на капоте Источник: Роман Данилкин

А это подарок завода своим сотрудникам. Корпус первого переднеприводного седана «Лада-Самара» (ВАЗ-21099) исписан фамилиями тольяттинцев, которые работали на ВАЗе в 1991 году.

На стене — схема. Так вазовцам легче искать свою фамилию Источник: Роман Данилкин

А вот уже концепт — ВАЗ-2151 «Неоклассика» — идея универсала, продемонстрированная на Московском международном автосалоне в 2002 году. Планировалось, что машина заменит морально устаревшие модели ВАЗ-2105, ВАЗ-2104 и ВАЗ-2107 и станет городским семейным автомобилем.

«Неоклассика» осталась лишь красивой мечтой Источник: Роман Данилкин

Автомобиль-ракушка и гоночные болиды

Второй зал заполнен большим количеством концептов*. Выглядят они правдоподобно, но по сути это муляжи, выполненные из специальных сплавов, например на основе эпоксидной смолы.

* Концепт-кары (концептуальные автомобили) создают для демонстрации новых технологий и дизайна. Эти экспериментальные модели служат полигоном для испытания инновационных идей, которые впоследствии могут воплотиться (или нет) в серийных автомобилях.

Прикасаться руками к таким «игрушкам» нежелательно. Хотя к некоторым машинам рука сама тянется, настолько фантастично они выглядят. Есть модели вполне реалистичные и похожие на те, что мы видим улицах. Но все-таки это модели-фантомы, оставшиеся в единственном экземпляре здесь, в музее.

Здесь представлены концепт-кары — прототипы автомобилей, созданные для демонстрации возможностей завода Источник: Роман Данилкин

Исключение — те автомобили, которые изготовили по спецзаказу. Как это случилось с первой «десяткой».

— Первый ВАЗ-2110 изготовили специально для Бориса Ельцина и с дальним прицелом: завод хотел показать свой потенциал и попросить денег для серийного выпуска. В салоне всё сделали дорого-богато: кожаные сидения, замшевый потолок. Борис Ельцин сел за руль, проехал несколько метров и сказал: «Автомобиль хороший, но денег нет, выпускайте сами», — рассказывают в музее.

В 90-е годы заводу было крайне сложно поставить на конвейер новую модель без господдержки: предприятия-смежники закрывались, людей увольняли. Но все-таки завод рискнул и не прогадал: «десятку» начали покупать. И эта модель буквально вытащила завод в «голодные годы».

К спасению «десятки» был причастен бывший глава автозавода Владимир Каданников. TOLYATTY.RU писал о том, как это было.

Этот образец подготовили для Бориса Ельцина, чтобы попросить денег. А он не дал Источник: Drive2.ru

Внутри всё черным-черно и дорого-богато Источник: Роман Данилкин

Lada Peter Turbo (Lada X1) — разработка команды бывшего главного дизайнера завода Сергея Синельникова, который хотел создать молодежную и спортивную модель. Отсюда обтекаемый кузов, слегка вогнутая крыша, массивный бампер со встроенной решеткой радиатора и узкие фары.

Красота и смелость задумки не помогли: для модели не создали даже ходового прототипа. Но есть версия, что именно тольяттинский дизайн повлиял на мировой автопром. В Renault Avantime использовали похожую идею блока дверных ручек, при которой дверь не только поворачивается на определенный угол, но и сдвигается вперед. Отголоски идеи некоторые эксперты видят на гибридах Toyota Mirai и Prius.

Этот цвет «Лады» называется «сиреневый закат» Источник: Роман Данилкин

Еще одна попытка угодить молодой аудитории — синий концепт-кар «Роадстер», созданный на платформе «Калины» в 2000 году. Подразумевалось, что это будет спортивный прогулочный автомобиль с двухместным кузовом, двухлитровым двигателем и способностью разгоняться до 100 км/ч за 9 секунд.

Главная фишка — остекленная крыша в форме буквы Г, которая должна была складываться на крышку багажника, полностью повторяя его изгибы.

Шоу-кар показали на нескольких выставках, но на конвейер не допустили. Сейчас «Роадстер» — экспонат музея.

Хотели бы погонять на такой синей машинке? Источник: Роман Данилкин

Крыша ложилась на багажник, повторяя его изгибы Источник: Роман Данилкин

Автомобиль «Лада-Рапан», созданный на базе «Оки», напоминает то ли лягушку, то ли ракушку, то ли космический корабль. Задумывался он как городской электрокар, рассчитанный на семью из четырех человек.

В автомобиль хотели установить аккумулятор никель-кадмиевого типа, электродвигатель, способный развивать скорость 90 км/ч. Концепт выпустили в 1998 году, но эксперимент продолжения не получил.

— Концепт с панорамными окнами выполнили стиле «биодизайн» и назвали «Рапан» в честь ракушки на Черном море. Но идее не дали хода во многом из-за климата нашей страны и отсутствия инфраструктуры для электрокаров: заряжать такой автомобиль пришлось бы 8 часов. Отказались, решив, что для российского климата предпочтительней бензиновый двигатель, — рассказали в музее.

Лягушка или ракушка? Источник: Роман Данилкин

Хотели бы видеть «Рапан» на дорогах большого города? Источник: Роман Данилкин

Милый дизайн интерьера и панорамные окна Источник: Роман Данилкин

Модель «Антэл» — еще одна попытка уйти от бензина, и вновь неудачная. Внешне эту машину не отличить от универсала ВАЗ-2111, но внутри подразумевалась совсем другая начинка.

— Автомобиль хотели выпускать с питанием на водородно-воздушных топливных элементах, с нулевым выхлопом. Но водородно-кислородные баллоны должны были храниться внутри салона — это очень опасно. От идеи в итоге отказались, — объясняют в музее.

Попытка создать экологичный автомобиль разбилась о проблемы безопасности Источник: Роман Данилкин

Для тех, кто разбирается в устройстве автомобилей, — наглядная схема задумки вазовцев Источник: Роман Данилкин

И вновь конструкторы вернулись к идее городских электрокаров, легких и мобильных. Так появились концепты мини-автомобилей «Рикша», «Гольф» и «Эльф» — они могли бы рассекать по городу и его окрестностям, паркам, скверам, гольф-полям. Но и эта идея оказалась нежизнеспособной.

А ведь задумка была хороша! Источник: Роман Данилкин

Хорошая идея для поездок в парк или «Пятерочку» Источник: Роман Данилкин

Увы, но малышам не нашлось места на большом конвейере Источник: Роман Данилкин

А еще тольяттинцы предпринимали не одну попытку создать автомобили для большого спорта. Например, Lada Raid — внедорожник разработали в 2006 году на базе «Нивы» для участия в многодневном ралли Париж — Дакар. Но модель так и не довели до серийного производства. Сейчас макет Lada Raid хранится в заводском музее. Такая же судьба постигла прототипы болидов Lada Revolution.

Такой автомобиль должен был участвовать в ралли Париж — Дакар Источник: Роман Данилкин

Красная версия Lada Revolution Источник: Роман Данилкин

И в синем цвете — другая версия Источник: Роман Данилкин

Случалось в истории завода и такое, что концепты шли в серийное производство, но не оправдывали ожидания потребителей.

— Концепты Vesta, XRAY и Lada C в разное время демонстрировались на Московском международном автосалоне в виде шоу-каров. Но в серийную жизнь пошли только Vesta и XRAY. В музее — прототип серийного XRAY, — рассказали в музее.

Автомобиль Lada C стал последней разработкой специалистов АВТОВАЗа до слияния с французским концерном Renault. Создавали его из комплектующих иностранных автомобилей премиум-сегмента: BMW, Audi и Mersedes. Позже вместе Lada С начали выпуск другой модели представительского класса — Lada Aura.

«Веста» — ее прототип тоже стоит в музее — вышла в производство точно такая же Источник: Роман Данилкин

Так выглядит прототип XRAY. Но то, что сошло с конвейера, не особо пользовалось спросом Источник: Роман Данилкин

Lada С стоила бы со своей «начинкой» как космический корабль Источник: Роман Данилкин

Многие концепт-кары в музее АВТОВАЗа впечатляют своим дизайном. Почему же модели, встающие на конвейер, выглядят гораздо проще? На этот вопрос сотрудники музея отвечают прямо и ясно: