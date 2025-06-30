Десять моделей Lada, которые не добрались до конвейера, и одна, которую можно было купить только по большому блату. Фото

На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) автоконцерн из Тольятти показал новую модель — кроссовер «Азимут». Весной начался серийный выпуск «Искры» — еще одной новинки АВТОВАЗа.
Но не все автомобили из Тольятти прошли путь от разработки до реализации — многие, включая уникальные, были обречены еще на стадии идеи. Но встречались и счастливые исключения: например, популярная после распада СССР «десятка» поехала с конвейера, несмотря на то что «сверху» ее не поддержали.
Что интересного придумывали конструкторы и дизайнеры тольяттинского автогиганта? И почему многие их изобретения мы так и не увидели на дорогах?
Читайте репортаж наших коллег из TOLYATTY.RU из музея АВТОВАЗа, где представлены не только всем известные модели, но и смелые концепт-кары, которые так и не встали на конвейер.
«Автограф Путина вот-вот исчезнет»
Музей находится в Автозаводском районе Тольятти на Южном шоссе и занимает помещения в здании учебного центра АВТОВАЗа. Сам по себе он небольшой: в нем всего два зала, зато экспонатов целых 20 000.
Музей придумал создать Виктор Николаевич Поляков, первый генеральный директор Волжского автомобильного завода и легенда Тольятти.
В первом зале выставлены раритеты. Здесь и советская классика, на которой ездила половина СССР, и те машины, что не были запущены в серийное производство. Около каждого автомобиля — стенд с информацией. Можно самостоятельно постоять и почитать, можно дождаться экскурсоводов. Они собирают небольшие группы и рассказывают интересные факты об автомобилях тольяттинского автозавода.
Например, почему самые первые «Жигули» (ВАЗ-2101) вовсе не копия итальянского FIAT-124, как многие считают.
— Лучший на тот момент автомобиль Европы, FIAT-124, не выдержал испытаний суровым российским климатом и дорогами. Пройдя пять тысяч километров по нашим дорогам, «итальянцы» просто разваливались. «Копейка» получилась гораздо крепче и надежнее иностранного «брата», — объяснил экскурсовод.
В конструкцию автомобиля внесли более 800 изменений. Из главных: наши «Жигули» стали весить на 90 килограммов больше за счет более толстого кузовного листа. Спинки сидений стали откидываться, чего на итальянском автомобиле не было. В музее ВАЗа можно лично найти все отличия и даже потрогать руками (аккуратно!) «итальянца» и «тольяттинца».
Музейная «копейка» — в отличном состоянии и на ходу. Музею ее передал последний владелец, который сохранил оригинальный интерьер. На машине — старый госномер Куйбышевской области, который музею в ГАИ разрешили оставить.
Здесь же можно увидеть самый престижный автомобиль времен начала производства «Жигулей» — «четырехглазый» ВАЗ-2103. Машина имела большое количество хромированных элементов в оформлении, очень плавный ход и лучший в те годы мотор: объем — 1452 кубических сантиметра, мощность — 71 лошадиная сила. «Тройку» можно было купить исключительно по большому блату.
В зале много машин, о судьбах которых можно писать книги и снимать кино. Например, «Нива», побывавшая в Антарктиде, на российской станции «Беллинсгаузен».
— Доставили туда «Ниву» на 8 месяцев, а пробыла она там 11 лет. Так хорошо работала. Перевозила малогабаритные суда (сзади еще двускатные колеса крепились), лодки буксировала, полярников возила, научное оборудование, — рассказали в музее.
Интересную историю рассказали о старенькой «копейке», которая, уже будучи старушкой, побывала в кругосветке. Дело было относительно недавно, в 2017 году, когда двое путешественников из Чехии отправились в кругосветное путешествие на автомобиле ВАЗ-2101, сошедшем с конвейера в 1975 году.
— Филип Вогел и Петр Явурек — любители ретроавтомобилей, наших «Жигулей». На этой «копейке» они проехали более 50 тысяч километров, путешествуя 10 месяцев. Чего только парни не пережили! На них нападали, пытались обокрасть в Южной Америке, проникнув в салон автомобиля через эти вот форточки (да, это самое слабое место модели). Ребята изнутри укрепили форточки металлическими пластинами и остались целыми и невредимыми, — рассказали в музее.
Самый яркий экспонат первого зала — автомобиль президента России. Владимир Путин проехал на желтой «Калине-Спорт» по новой трассе Чита — Хабаровск в 2010 году, а потом вернул машину в Тольятти с личным автографом.
— Владимир Владимирович сказал тогда, что выглядит автомобиль как цыпленок — такой маленький, желтенький. А проехав по трассе большое расстояние, отметил, что летает «цыпленок» как ласточка. Жаль, что автограф главы страны со временем исчезает, выцветает: он был нанесен спонтанно, маркером, под лампами выгорает, плюс есть человеческий фактор, — сообщили в музее.
А это подарок завода своим сотрудникам. Корпус первого переднеприводного седана «Лада-Самара» (ВАЗ-21099) исписан фамилиями тольяттинцев, которые работали на ВАЗе в 1991 году.
А вот уже концепт — ВАЗ-2151 «Неоклассика» — идея универсала, продемонстрированная на Московском международном автосалоне в 2002 году. Планировалось, что машина заменит морально устаревшие модели ВАЗ-2105, ВАЗ-2104 и ВАЗ-2107 и станет городским семейным автомобилем.
Автомобиль-ракушка и гоночные болиды
Второй зал заполнен большим количеством концептов*. Выглядят они правдоподобно, но по сути это муляжи, выполненные из специальных сплавов, например на основе эпоксидной смолы.
* Концепт-кары (концептуальные автомобили) создают для демонстрации новых технологий и дизайна. Эти экспериментальные модели служат полигоном для испытания инновационных идей, которые впоследствии могут воплотиться (или нет) в серийных автомобилях.
Прикасаться руками к таким «игрушкам» нежелательно. Хотя к некоторым машинам рука сама тянется, настолько фантастично они выглядят. Есть модели вполне реалистичные и похожие на те, что мы видим улицах. Но все-таки это модели-фантомы, оставшиеся в единственном экземпляре здесь, в музее.
Исключение — те автомобили, которые изготовили по спецзаказу. Как это случилось с первой «десяткой».
— Первый ВАЗ-2110 изготовили специально для Бориса Ельцина и с дальним прицелом: завод хотел показать свой потенциал и попросить денег для серийного выпуска. В салоне всё сделали дорого-богато: кожаные сидения, замшевый потолок. Борис Ельцин сел за руль, проехал несколько метров и сказал: «Автомобиль хороший, но денег нет, выпускайте сами», — рассказывают в музее.
В 90-е годы заводу было крайне сложно поставить на конвейер новую модель без господдержки: предприятия-смежники закрывались, людей увольняли. Но все-таки завод рискнул и не прогадал: «десятку» начали покупать. И эта модель буквально вытащила завод в «голодные годы».
К спасению «десятки» был причастен бывший глава автозавода Владимир Каданников. TOLYATTY.RU писал о том, как это было.
Lada Peter Turbo (Lada X1) — разработка команды бывшего главного дизайнера завода Сергея Синельникова, который хотел создать молодежную и спортивную модель. Отсюда обтекаемый кузов, слегка вогнутая крыша, массивный бампер со встроенной решеткой радиатора и узкие фары.
Красота и смелость задумки не помогли: для модели не создали даже ходового прототипа. Но есть версия, что именно тольяттинский дизайн повлиял на мировой автопром. В Renault Avantime использовали похожую идею блока дверных ручек, при которой дверь не только поворачивается на определенный угол, но и сдвигается вперед. Отголоски идеи некоторые эксперты видят на гибридах Toyota Mirai и Prius.
Еще одна попытка угодить молодой аудитории — синий концепт-кар «Роадстер», созданный на платформе «Калины» в 2000 году. Подразумевалось, что это будет спортивный прогулочный автомобиль с двухместным кузовом, двухлитровым двигателем и способностью разгоняться до 100 км/ч за 9 секунд.
Главная фишка — остекленная крыша в форме буквы Г, которая должна была складываться на крышку багажника, полностью повторяя его изгибы.
Шоу-кар показали на нескольких выставках, но на конвейер не допустили. Сейчас «Роадстер» — экспонат музея.
Автомобиль «Лада-Рапан», созданный на базе «Оки», напоминает то ли лягушку, то ли ракушку, то ли космический корабль. Задумывался он как городской электрокар, рассчитанный на семью из четырех человек.
В автомобиль хотели установить аккумулятор никель-кадмиевого типа, электродвигатель, способный развивать скорость 90 км/ч. Концепт выпустили в 1998 году, но эксперимент продолжения не получил.
— Концепт с панорамными окнами выполнили стиле «биодизайн» и назвали «Рапан» в честь ракушки на Черном море. Но идее не дали хода во многом из-за климата нашей страны и отсутствия инфраструктуры для электрокаров: заряжать такой автомобиль пришлось бы 8 часов. Отказались, решив, что для российского климата предпочтительней бензиновый двигатель, — рассказали в музее.
Модель «Антэл» — еще одна попытка уйти от бензина, и вновь неудачная. Внешне эту машину не отличить от универсала ВАЗ-2111, но внутри подразумевалась совсем другая начинка.
— Автомобиль хотели выпускать с питанием на водородно-воздушных топливных элементах, с нулевым выхлопом. Но водородно-кислородные баллоны должны были храниться внутри салона — это очень опасно. От идеи в итоге отказались, — объясняют в музее.
И вновь конструкторы вернулись к идее городских электрокаров, легких и мобильных. Так появились концепты мини-автомобилей «Рикша», «Гольф» и «Эльф» — они могли бы рассекать по городу и его окрестностям, паркам, скверам, гольф-полям. Но и эта идея оказалась нежизнеспособной.
А еще тольяттинцы предпринимали не одну попытку создать автомобили для большого спорта. Например, Lada Raid — внедорожник разработали в 2006 году на базе «Нивы» для участия в многодневном ралли Париж — Дакар. Но модель так и не довели до серийного производства. Сейчас макет Lada Raid хранится в заводском музее. Такая же судьба постигла прототипы болидов Lada Revolution.
Случалось в истории завода и такое, что концепты шли в серийное производство, но не оправдывали ожидания потребителей.
— Концепты Vesta, XRAY и Lada C в разное время демонстрировались на Московском международном автосалоне в виде шоу-каров. Но в серийную жизнь пошли только Vesta и XRAY. В музее — прототип серийного XRAY, — рассказали в музее.
Автомобиль Lada C стал последней разработкой специалистов АВТОВАЗа до слияния с французским концерном Renault. Создавали его из комплектующих иностранных автомобилей премиум-сегмента: BMW, Audi и Mersedes. Позже вместе Lada С начали выпуск другой модели представительского класса — Lada Aura.
Многие концепт-кары в музее АВТОВАЗа впечатляют своим дизайном. Почему же модели, встающие на конвейер, выглядят гораздо проще? На этот вопрос сотрудники музея отвечают прямо и ясно:
— Концепт — это рисунок дизайнера, фантазия, воплощенная в какие-то формы. Но АВТОВАЗ — он про серийное производство для массового покупателя, его продукция — не штучный товар.