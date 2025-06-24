Водитель ехал по широкой главной дороге и врезался в машину со двора — почему вдруг он виноват

Момент столкновения авто Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com











В «Группе разбора» сегодня коварный перекресток, где водители путают, кто кому уступает. Таких перекрестков в стране достаточно — там, где более широкая дорога кажется главной, а маленькая улица вроде как второстепенная. И происходят аварии с последствиями разной степени тяжести. Но ширина дороги — еще не признак преимущества в движении, давайте разберемся.

Вот на записи большая 4-полосная улица. Кажется, что серый автомобиль выезжает со двора, то есть с прилегающей территории. Белая машина в крайнем правом ряду его пропускает, но черный авто не снижает скорость. Происходит столкновение — смотрите видео.

Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

Кто виноват? Водитель серого авто Водитель черного авто Не знаю

Кто же виноват, явно серый автомобиль? Не всё так просто: оказывается, это перекресток равнозначных улиц. Вполне официальные проспект Ленина и Красногвардейская улица в Красном Селе Петербурга. Только вот никаких знаков приоритета нет ни на одной, ни на другой улице. На что и жалуются местные жители.

— Интересная ситуация. Знаков нет, выезд бордюрным камнем не отделен. По ПДД перекресток равнозначных дорог. При этом внешне больше похоже на выезд с прилегающей территории.

— Знаков не видно, значит, помеха справа, — пишут пользователи.

На снимках панорам улиц действительно нет ни знаков главной дороги, ни знаков «Уступи дорогу».

Вид со стороны водителя черной машины Источник: «Яндекс Панорамы»











Место столкновения машин Источник: «Яндекс Панорамы»











— Раз это не проезд во двор, это две улицы. Ну да, одна шире, но они обе с асфальтовым покрытием, следовательно, они равнозначные, а значит, нужно разъезжаться по помехе справа. У меня у самой было такое ДТП, мужчина ехал прямо, а я выезжала. И он на меня наехал. Да, моя дорога уже, но в ПДД ширина не оговаривается, оговаривается покрытие. Но, к сожалению, люди часто думают, что если моя дорога шире, то она и главнее, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Пункт 1.2. ПДД. Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий.

Прилегающая территория — территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств.

13.11. На перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.

— Ситуация не редкая. Такие перекрестки во многих городах существуют, и спорные ДТП решаются в судебном порядке. Суд истребует материалы о категориях, к которым относится та или иная проезжая часть. По ответам администрации района данная дорога может быть отнесена к дворовым, исходя из этого ответа и будет устанавливаться приоритет, — отмечает автоюрист Лев Воропаев.

Предугадать такой подвох с маленькими улочками без знаков приоритета водителю, конечно, сложно. Особенно в местах, где вы едете впервые. В общем, надо либо хорошо знать свой район, либо внимательно смотреть на маршрут навигатора в незнакомых местах: он может подсказать вам, что ближайший перекресток это не выезд из двора, а пересечение официальных улиц.