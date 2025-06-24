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Авто Группа разбора Обзор Водитель ехал по широкой главной дороге и врезался в машину со двора — почему вдруг он виноват

Водитель ехал по широкой главной дороге и врезался в машину со двора — почему вдруг он виноват

Смотрим на сложное ДТП на пересечении двух официальных улиц без знаков приоритета

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10 комментариев
Момент столкновения авто | Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.comМомент столкновения авто | Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

Момент столкновения авто

Источник:

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

В «Группе разбора» сегодня коварный перекресток, где водители путают, кто кому уступает. Таких перекрестков в стране достаточно — там, где более широкая дорога кажется главной, а маленькая улица вроде как второстепенная. И происходят аварии с последствиями разной степени тяжести. Но ширина дороги — еще не признак преимущества в движении, давайте разберемся.

Вот на записи большая 4-полосная улица. Кажется, что серый автомобиль выезжает со двора, то есть с прилегающей территории. Белая машина в крайнем правом ряду его пропускает, но черный авто не снижает скорость. Происходит столкновение — смотрите видео.

Источник:

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

Кто виноват?

Водитель серого авто
Водитель черного авто
Не знаю

Кто же виноват, явно серый автомобиль? Не всё так просто: оказывается, это перекресток равнозначных улиц. Вполне официальные проспект Ленина и Красногвардейская улица в Красном Селе Петербурга. Только вот никаких знаков приоритета нет ни на одной, ни на другой улице. На что и жалуются местные жители.

— Интересная ситуация. Знаков нет, выезд бордюрным камнем не отделен. По ПДД перекресток равнозначных дорог. При этом внешне больше похоже на выезд с прилегающей территории.

— Знаков не видно, значит, помеха справа, — пишут пользователи.

На снимках панорам улиц действительно нет ни знаков главной дороги, ни знаков «Уступи дорогу».

Вид со стороны водителя черной машины | Источник: «Яндекс Панорамы»Вид со стороны водителя черной машины | Источник: «Яндекс Панорамы»

Вид со стороны водителя черной машины

Источник:

«Яндекс Панорамы»

Место столкновения машин | Источник: «Яндекс Панорамы»Место столкновения машин | Источник: «Яндекс Панорамы»

Место столкновения машин

Источник:

«Яндекс Панорамы»

— Раз это не проезд во двор, это две улицы. Ну да, одна шире, но они обе с асфальтовым покрытием, следовательно, они равнозначные, а значит, нужно разъезжаться по помехе справа. У меня у самой было такое ДТП, мужчина ехал прямо, а я выезжала. И он на меня наехал. Да, моя дорога уже, но в ПДД ширина не оговаривается, оговаривается покрытие. Но, к сожалению, люди часто думают, что если моя дорога шире, то она и главнее, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Пункт 1.2. ПДД. Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий.

Прилегающая территория — территория, непосредственно прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств.

13.11. На перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.

— Ситуация не редкая. Такие перекрестки во многих городах существуют, и спорные ДТП решаются в судебном порядке. Суд истребует материалы о категориях, к которым относится та или иная проезжая часть. По ответам администрации района данная дорога может быть отнесена к дворовым, исходя из этого ответа и будет устанавливаться приоритет, — отмечает автоюрист Лев Воропаев.

Предугадать такой подвох с маленькими улочками без знаков приоритета водителю, конечно, сложно. Особенно в местах, где вы едете впервые. В общем, надо либо хорошо знать свой район, либо внимательно смотреть на маршрут навигатора в незнакомых местах: он может подсказать вам, что ближайший перекресток это не выезд из двора, а пересечение официальных улиц.

Почитайте еще, как Lexus на высокой скорости снес пассажира другой машины — чем опасно выходить из авто не глядя.

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Дмитрий КосенкоДмитрий Косенко
Дмитрий Косенко
Журналист раздела «Авто»
ДТП ПДД Группа разбора
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Комментарии
10
Гость
6 часов
Виновен тот кто ответственен за организацию движения на данном участке дороги. Он не смог наглядно и однозначно задать правила поезда данного перекрёстка.
Гость
7 часов
Там светофор должен стоять или знак уступи дорогу + разметка"уступи дорогу" Поскольку полос 2 и тот кто едет по левой не видит и не может предугадать маневр того, кто вдруг случайно вылетит ему наперерез. Жалобы в мэрию и ГИБДД.
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