Власти ужесточили требования к машинам такси — как это скажется на стоимости

Помимо уровня локализации в законопроекте прописали сведения, необходимые для внесения автомобиля в региональный реестр такси Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»











Государственная дума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легковых такси.

Это предложение обсуждается в России с 2023 года. В первой редакции инициатива предлагала российским субъектам самостоятельно устанавливать требования к уровню локализации такси, который оценивается в баллах за выполнение технологических условий на территории России. Кроме того, правительство получает полномочия определять минимальный обязательный уровень требований к локализации для автомобилей, используемых в качестве такси.

Позднее законопроект дорабатывали с учетом мнения представителей отрасли и производителей автомобилей. Председатель ГД отметил, что такой подход обеспечивает свободу выбора как для операторов услуг легкового такси, так и для автопроизводителей, заключивших специальные инвестиционные контракты.

Согласно поправкам, одобренным комитетом Государственной думы по транспорту ко второму чтению, для включения автомобиля в региональный реестр легковых такси необходимо выполнение одного из следующих условий:

совокупное количество баллов локализации соответствует требованиям, установленным правительством Российской Федерации для государственных закупок;

автомобиль произведен в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

По данным Национальной ассоциации перевозчиков, на данный момент среди таксопарков России наибольшее распространение имеют автомобили европейского производства.

При этом с 1 января 2033 года единственным критерием для включения автомобиля в реестр такси станет либо достижение необходимого уровня локализации в баллах, либо решение правительства в случае, если транспортное средство произведено по инвестиционному контракту, подписанному после 1 марта 2025 года.

Законом также предусмотрены исключения для Калининградской области и Дальнего Востока. В Калининградской области требования к уровню локализации такси не будут применяться до 1 марта 2028 года, а для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, этот срок продлен до 1 марта 2030 года.

Кроме того, уточняется, что перечень сведений, необходимых для внесения автомобиля в региональный реестр легковых такси, должен включать:

Марку. Модель. Год выпуска. Государственный регистрационный номер. Идентификационный номер транспортного средства либо идентификационный номер его основного компонента (если автомобиль не имеет стандартного VIN-номера).

В случае выявления недостоверных данных уполномоченный орган вправе отказать во внесении транспортного средства в реестр.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) при этом обсуждении предупреждал, что «закон о локализации», который обяжет таксопарки использовать автомобили исключительно отечественной сборки, может привести к увеличению цен на услуги такси, и просил ввести отсрочку минимум до осени 2026 года.