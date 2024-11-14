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Авто Группа разбора подробности Водитель ушел на встречку от выскочившей со двора машины — чем это кончилось

Водитель ушел на встречку от выскочившей со двора машины — чем это кончилось

Что делать, если внезапно возникла помеха: увернуться или тормозить?

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7 комментариев
Неожиданная помеха на дороге

В рубрике «Группа разбора» рассмотрим две схожие аварийные ситуации — водители, пытаясь избежать столкновения с внезапной помехой, выезжали на встречную полосу. Повезло, что эти маневры не закончились ДТП, однако сам по себе выезд на встречку может нести еще большую опасность, чем столкновение на своей полосе. Так что же делать в экстренной ситуации на дороге? Узнаем вместе с экспертами.

Эти два инцидента достаточно похожи. В первом случае мы наблюдаем движение машины по 4-полосной улице с небольшим трафиком. На одном из пересечений с прилегающими проездами наперерез нашей машине с видеорегистратором выскакивает белый кроссовер. Водитель подает звуковой сигнал и резко обруливает кроссовер по встречной полосе. Во втором случае дорога 2-полосная, помеху внезапно создает серый кроссовер, его так же обруливают по встречке, смотрите видео.

Вроде бы на встречной полосе и машин в опасной близости нет, особенно в первом случае, — на этой широкой дороге достаточно места для маневра. Однако пользователи Сети задаются вопросами, насколько все-таки высока вероятность врезаться во встречный автомобиль и не лучше ли просто тормозить в своей полосе на прямолинейном курсе:

— Хорошо, встречных не было. Куда только люди смотрят?

— Жаль, встречки не было, чтоб в лобешник, потом бы ныл про бесконтактное ДТП. Нельзя уходить на встречную.

— Привычка уходить влево однажды для рега станет фатальной. Сегодня ему повезло, удачный опыт закрепляется в сознании, завтра он уже подсознательно крутанет руль под КАМАЗ.

— Что в ПДД написано? Уходить на встречку? Почему нельзя посильнее на тормоз?

— К сожалению, это довольно типичная ситуация на дороге, — отмечает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. — Водители действовали в состоянии крайней необходимости, они избегали ДТП. При этом у них был хороший обзор встречной полосы, там не было других машин, а те, которые были далеко, они бы успевали затормозить. Если следовать строго ПДД, то оба водителя с регистраторами должны были тормозить и не крутить рулем. Но на самом деле они спасли жизнь и здоровье водителям, которые вот так неосмотрительно выехали на дорогу, потому что удар в водительскую дверь — это почти всегда тяжелые травмы.

Пункт 10.1 ПДД. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

— По пункту 10.1 водитель при обнаружении опасности должен ее избегать только прямолинейным торможением, то есть фактически бить в препятствие, которое возникло на его полосе. Этой же позиции придерживается Верховный Суд при рассмотрении уголовных дел, где причинен тяжкий вред здоровью либо люди погибли, — говорит автоюрист Лев Воропаев. — Если говорить чисто по-человечески, то большинство людей чисто физиологически выкручивают руль, чтобы избежать столкновения. Если мы разбираем гражданско-правовые последствия (то есть кто платит за ущерб), то тут суды придерживаются позиции, что, кто создал препятствие, тот и виноват.

Слепо следовать инструкции о прямом экстренном торможении не всегда правильно, уверены эксперты, всё зависит от конкретной ситуации. Если скорости авто невелики, а дорога хорошо просматривается и нет встречных машин, можно и объехать препятствие. Нужно трезво оценивать обстановку.

— Довольно очевидно, что водитель, когда едет, должен контролировать и встречную полосу тоже. Если речь идет о городских дорогах, где скорости движения небольшие, то это довольно легко делать. Поэтому в городе такой способ избежать аварии не создает серьезного риска. А вот если говорить о скоростных магистралях, то, безусловно, прежде чем выруливать на встречку, нужно 10 раз подумать. Потому что скорости движения высокие, на встречке может что-то ограничивать видимость. Скорее всего, правильный выбор — экстренно тормозить в пол, стараться уйти на обочину, — заключает Петр Шкуматов.

Что делать в ситуациях, как на видео?

Пытаться обрулить
Только прямолинейно тормозить
Не знаю

Почитайте еще, как дальнобойщик пошел на опережение и перекрыл дорогу водителю Audi — тот насмерть разбился о фуру.

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Комментарии
7
Гость
2 часа
Если позволять нарушителям совершать нарушения: вклиниваться в ряд через сплошную, объезжать по обочине, выскакивать с прилегающих и т. п., они никогда не станут делать по-другому и ВСЕГДА будут совершать эти нарушения. Поэтому ответ всегда один, именно тот, что прописан в ПДД... БИТЬ в бок! Если нарушитель выживет, значит, ему повезло, но, возможно, он станет умнее. Если нет, значит, он больше не будет совершать подобных деяний и не утащит на тот свет за собой невиновных.
Гость
1 час
Поведение на дороге это прямое отражение поведения в повседневной жизни. Не уступить место в транспорте, не пропустить женщину, хамский разговор, неуважение к окружающим, все это переносится и на дорогу только с возможными печальными последствиями и для самого дерзителя.
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