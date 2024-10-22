НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +6

5 м/c,

зап.

 755мм 66%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,09
EUR 104,40
Сирота на шоу
Изменения в ЕГЭ
Популярные дачи на продажу
Обзор цен на рыбу
Алексей Глызин в Рыбинске
Достроят брошенную высотку
Оставили сироту без квартиры
Надстройка в «сталинке»
Симптомы заразного вируса
Самый дорогой теплоход
Авто Группа разбора обзор Дальнобойщик пошел на опережение и перекрыл дорогу водителю Audi — тот насмерть разбился о фуру

Дальнобойщик пошел на опережение и перекрыл дорогу водителю Audi — тот насмерть разбился о фуру

Тяжелое ДТП на скоростной трассе: легковое авто догнало обгоняющий грузовик

662
5 комментариев
Audi догоняет грузовик

Сегодня в «Группе разбора» частая ситуация на шоссе. Многим водителям это знакомо, когда быстро едешь в левой полосе, а перед тобой вдруг перестраивается фура, выходя на опережение. Поскольку грузовики совершают свои маневры достаточно медленно, водители легковых авто вынуждены резко оттормаживаться, иногда они не успевают этого сделать, как в нашем новом ДТП.

Федеральная автомобильная дорога М-12, современная, скоростная, недавно реконструированная. Мы видим, как один из грузовиков начинает опережение другого: он подает сигнал левого поворота и перестраивается в крайнюю левую полосу. Однако в этой полосе с высокой скоростью движется автомобиль Audi, он не успевает затормозить. Как только фура полностью оказывается в левой полосе, происходит удар приличной силы, такой, что водитель легковушки погиб, — смотрите видео.

Многие пользователи сразу отметили, что водитель Audi ехал слишком быстро, поэтому «сам виноват». Другие говорят о том, что трасса М-12 является скоростной, с лимитом 110 км/ч. И, к примеру, даже если ехать 130 км/ч, то не совсем просто оттормозиться перед фурой, стандартная скорость которой — 90 км/ч.

— Ситуация непростая, в уголовном деле будет назначено несколько экспертиз. Изначально грузовой автомобиль начинает перестраиваться в левую полосу в нарушение требования разметки 1.1. То есть сплошная разметка идет слева, а он начинает перестраиваться. Второе: можно говорить, что в действиях водителя грузовика есть нарушение пункта 8.4, то есть водитель при перестроении должен уступить дорогу. Поскольку это уголовное дело, то скорость автомобиля Audi наверняка будет находиться в причинно-следственной связи. Но это никак не избавит водителя фуры от наказания, это может лишь смягчить наказание, — говорит автоюрист Лев Воропаев.

Пункт 8.4 ПДД. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения.


С другой стороны, грузовик уже полностью переместился в левую полосу, ехал прямо, то есть фактически уже находился не в состоянии маневра перестроения.

— С моей точки зрения, и это видно, грузовик полностью успевает перестроиться, и не просто перестроиться, а уже несколько секунд едет в левой полосе. И только после этого в его заднюю часть въезжает Audi. Если бы ДТП произошло в момент перестроения грузовика, тогда да, его вина была бы однозначна. Конечно, дальнобойщики часто так делают, и их можно понять, потому что они могут разогнаться не на всех участках, они большие и тяжелые, не все автомобили они могут обогнать. Я думаю, что он просто не посмотрел в зеркало заднего вида, выходя на обгон. А Audi идет около 200 км/ч, если не больше, то есть достаточно быстро, — отмечает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Как отмечалось выше, дальнобойщики очень часто вот так вот выскакивают перед легковыми авто, чтобы успеть кого-то обогнать, поэтому если вы едете по трассе, будьте готовы к подобным неожиданным маневрам. Включайте все фары, чтобы вас и вашу скорость было проще распознать в зеркале заднего вида. И, конечно, скорость под 200 км/ч — не самое лучшее решение, на таких скоростях уже сложно что-либо сделать для предотвращения ДТП.

Кто виноват?

Водитель грузовика
Водитель Audi
Не знаю

Почитайте еще, как байкер на дикой скорости влетел в машину и разбился о столб: почему всё равно виноват водитель авто.

ПО ТЕМЕ
Группа разбора ДТП ПДД
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
Ещё с месяц назад эту аварию рассматривали. На Ауди, конечно, летун не шибко умный, но какую дичь вытворяют на дорогах фуры - это просто ужас. Внаглую выйти на обгон на двухполосной дороге, наплевав на встречку - да запросто. Организовать паровозик, когда их в стаю 10-15 штук вплотную сбивается - все так делают. По-хорошему, фурам нужно запрещать обгонять в принципе. Как и выползать в любую полосу, кроме правой. И следить за соблюдением дистанции. И штрафовать нещадно. З. Ы. Последние годы живу в Германии. Тут есть автобаны без ограничения скорости, где подобные ситуации с нагло вылезающими в левый ряд фурами, увы, не редкость (есть даже слово специальное - Elefantenrennen - гонки на слонах), но что-то аварий, когда летун (а летунов хватает, ибо можно) на первой космической заходит в зад какому-нибудь кемперу или фуре я не припомню.
Гость
1 час
А ауди похоже обгонял авто с регистратором и не успел среагировать на перестроившийся грузовик. Нарушили все, но ауди мог бы избежать аварии, если б был внимательней и не играл в летчика.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Село Архыз — это Тольятти 90-х»: путешественники оценили кавказский горный курорт. Стоит ли туда ехать
Анонимное мнение
Мнение
«Отношение — как в зоне». Экс-сотрудница склада Wildberries — о «тюремных» досмотрах, штрафах в половину зарплаты и мигрантах
Анонимное мнение
Мнение
Только для богачей и эскортниц? Разбираем главные заблуждения об отдыхе в Дубае
Анонимное мнение
Мнение
«Это не жизнь, а выживание». Повар детского сада — о том, как работает с зарплатой в 16 тысяч рублей
Анонимное мнение
Мнение
Турки хотят посадить на пожизненное россиянку, которая бросила младенца в туалете. Почему так жестоко?
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление