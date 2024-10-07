НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +11

0 м/c,

штиль.

 748мм 100%
Подробнее
7 Пробки
USD 96,06
EUR 105,31
Без зарплат из-за убытков
Новая строчка в квитках
Дом без газа покрылся плесенью
Суд по «Оздоровлению Волги»
Микрорайон на месте аэродрома
Первый снег в Ярославле
Очень сложный тест по русскому
Путешествие в Беларусь
Отменили объединение школ
Авто Когда нужно менять резину: гид по переобуванию автомобиля

Когда нужно менять резину: гид по переобуванию автомобиля

И штрафы, которые грозят водителям, если этому не следовать

412
1 комментарий

Рекомендуется менять резину при плюсовой температуре

Во многих регионах России уже подступили заморозки, когда летняя пора позади, а приближение зимы ощущается с каждым днем всё сильнее. Это значит, что всем водителям придется переобувать резину. Когда нужно это сделать, читайте в нашем материале.

Когда переобуваться?

Для всех регионов эта дата будет разной. Важно смотреть на показатель термометра. Если дневная температура воздуха не поднимается выше +5 градусов в течение пяти дней, то пора менять летнюю резину на зимнюю.

— Некоторые автоэксперты рекомендуют ориентироваться на отметку +7 градусов, так как при более низкой температуре у летней резины снижается сцепление, — рассказывает «Объясняем.рф» в своем Telegram-канале.

При этом не стоит менять шины слишком рано, так как при температуре выше +7 градусов мягкая зимняя резина быстрее изнашивается. Однако и затягивать с этим до наступления устойчивых заморозков тоже не нужно. Во-первых, это опасно, а во-вторых, есть риск попасть на длинные очереди на шиномонтаже.

Какую резину выбрать?

Следующим важным пунктом в вопросе смены резины является выбор самих покрышек. Здесь всё зависит от типа дорог, по которым предстоит ездить. Если в регионе снежная зима с частным обледенением дорог, лучше всего подойдут шипованные шины. Они хорошо зарекомендовали себя на загородных трассах.

В больших городах и мегаполисах для уменьшения количества снега на дорогах часто используют реагенты. Из-за этого асфальт бывает мокрым или на нем образуется накатанный снег. В таких условиях рекомендуется выбирать шины с «липучками».

Могут ли оштрафовать за летнюю резину зимой?

Вопрос смены резины при этом зависит не только от желания самого автовладельца. В статье 12.5 КоАП РФ указано, что за использование летней резины в зимний период можно получить штраф — 500 рублей. Технический регламент стран Таможенного союза требует наличия зимней резины на автомобилях с декабря по февраль. Но регионы самостоятельно устанавливают сроки в зависимости от погоды.

Следует помнить, что, если на автомобиле не установлены специальные зимние шины, риск попасть в дорожно-транспортное происшествие значительно возрастает.

Нужен ли знак «Шипы»?

С 2018 года наличие на машине знака «Ш» — «Шипы» — стало необязательным. Это означает, что теперь оштрафовать за отсутствие такой наклейки на автомобиле не могут.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
В июле месяце встречаются автомобили на зимней шипованной резине.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
«Будто там коровы стоят». Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев — о том, почему на работе так важен туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление