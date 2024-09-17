Lada за 3 млн всё ближе. Правительство согласовало рекордное повышение утильсбора

Lada Granta после недавнего подорожания стоит свыше миллиона рублей в более-менее оснащенных версиях Источник: Артем Краснов / 74.RU











Минпромторг опубликовал план повышения утилизационного сбора, сохранив рекордный рост ставок для легковых автомобилей. В ближайшие месяцы нас ждет два этапа индексации: 1 октября 2024 года и 1 января 2025 года, далее — ежегодно до 2030 года. Отличий от первоначального проекта немного, например, скорректированы ставки для седельных тягачей, а утильсбор для экскаваторов начнет повышаться не ранее 2026 года. Остальные категории транспорта получат существенную надбавку в стоимости уже в ближайшие четыре месяца. Рассказываем подробности о новой ценовой реальности, где Lada Vesta рискует стоить как некогда премиум-марки.

На сколько вырастет утильсбор

На график ниже мы нанесли изменения утильсбора в ближайшие четыре месяца для основных категорий легковых машин, ввозимых юрлицами. Для физлиц ставки утильсбора сохранены на символическом уровне (3,4-5,2 тысячи рублей), но мы уже писали о трудностях частного ввоза. С 1 января резко повысятся ставки для электромобилей: для новых машин они возрастут с 33 тысяч до 667 тысяч.

Источник: Семен Казьмин / 74.RU

Тарифы продолжат расти и дальше. Например, для новых машин с объемом мотора 1-2 литра сейчас утильсбор составляет 300 тысяч рублей, с 1 января 2025 года он поднимется до 667 тысяч рублей, с 2026 года станет 801 тысяча, с 2027 — 881 тысяча, с 2028 — 969 тысяч, с 2029 — 1,066 миллиона, с 2030 — 1,172 миллиона. Для остальных категорий ставки еще выше, например, для подержанных машин с моторами 2-3 литра к 2030 году утильсбор составит 4,989 млн рублей (плюс к утильсбору платится таможенная пошлина, акцизы, НДС, сбор за таможенное оформление, установку системы ЭРА-ГЛОНАСС, а также оплачивается сертификация).

Что касается октябрьского повышения «утиля», то для машин, ввезенных до первого числа этого месяца, в течение 15 дней будут действовать прежние ставки.

Что думают дилеры

В дилерском сообществе идею столь резкого повышения утильсбора воспринимают без ликования. Управляющий директор компании FRANK AUTO Ирина Франк так прокомментировала инициативу Минпромторга:

— Конечно, подавляющее большинство российского общества встречает рекордное повышение утильсбора в штыки: кому может понравиться стремительное подорожание автомобилей? И при этом людей раздражает тот факт, что утильсбор вообще никак не относится к своему прямому назначению — утилизации автомобилей. Поэтому все воспринимают этот инструмент как дополнительный способ отъема денег у граждан, какими бы благими целями не оправдывали повышение ставок.

При этом она сомневается, что декларируемая цель утильсбора — развитие местной сборки, — будет достигнута:

— Самое печальное, что повышение утильсбора может никак не стимулировать российское производство, хотя это одна из основных целей данной инициативы, — считает Ирина Франк. — При этом может произойти обратный эффект с дополнительным разгоном инфляции и снижением активности потенциальных покупателей авто. Сложно сказать, сколько времени понадобится гражданам, чтобы смириться с тем, что за Lada нужно отдать три миллиона. Поэтому если есть возможность, то новую машину лучше покупать буквально сегодня-завтра, пока цены еще не взлетели в космос.

На сколько подорожают машины?

Рынок новых автомобилей формирует категория с моторами 1-2 литра, которая с 1 января 2025 года подорожает на 367 тысяч рублей только за счет утилизационного сбора, не считая возможной инфляции, влияния курсов валют и прочих факторов.

Пример расчета. При ввозе Geely Coolray из Китая стоимостью 70 тысяч юаней (900 тысяч рублей) с 1 января 2025 года утилизационный сбор составит 667,4 тысячи. Помимо него на таможне нужно оплатить НДС (208,7 тысячи), акциз (8,5 тысячи), пошлину (135 тысяч), таможенное оформление (3,1 тысячи). Итого — 1,023 миллиона рублей, то есть больше стоимости автомобиля в Китае. Утилизационный сбор превращается в доминирующую форму таможенных платежей.

Geely Coolray при пересечении границы с 1 января 2025 года будет дорожать более чем вдвое (не считая логистических расходов, маржи дилера и прочих сборов) Источник: Артем Краснов / 74.RU











Утилизационный сбор платят все производители, включая АВТОВАЗ, ГАЗ и УАЗ, однако для местных сборщиков предусмотрены льготы: что-то вроде кешбэка на уплаченный сбор. Однако АВТОВАЗ обычно поднимает цены вслед за иномарками, хотя и в меньшей пропорции: например, так было в прошлом году, когда по инициативе завода утильсбор вырос со 178 тысяч до 300 тысяч, после чего осенью Lada Vesta подорожала несколько раз. Сейчас поводом для корректировки цен станет возвращение на «Весту» системы стабилизации и боковых подушек. АВТОВАЗ наверняка попытается замаскировать очередной виток подорожания изменением комплектаций.

Поскольку в ближайшие годы утильсбор для конкурентов «Лады» вырастет на 872 тысячи рублей, появление Lada Vesta за 3 миллиона — это, скорее всего, вопрос времени. Даже сейчас без системы стабилизации ее максимальная цена составляет почти 2,4 миллиона.

Топовая Lada Vesta SW Sportline со 118-сильным 1,6-литровым мотором, механической коробкой передач и без системы стабилизации стоит 2,393 млн рублей Источник: АВТОВАЗ











Для подержанных машин утильсбор всё больше напоминает запретительный, например, с 1 января 2025 года для иномарок с моторами 1-2 литра он составит 1,174 миллиона рублей. Это ограничит приток бэушных машин и приведет к поднятию цен на них.

Сам Минпромторг пообещал следить за соблюдением ответственной ценовой политики со стороны отечественных производителей. Ведомство планирует предоставлять им меры господдержки, за счет чего индексация утильсбора не скажется на стоимости отечественных машин.

Зачем повышают утильсбор, когда всё и так дорого?

Многие китайские бренды, осуществляя, я бы сказал, агрессивную экспансию на российский рынок, начинают «пробивать» планку утильсбора и заходить на традиционные [для нас] рынки. Максим Соколов Президент АВТОВАЗа

Впрочем, интересами только АВТОВАЗа объяснить повышение «утиля» сложно, поскольку для российского завода значимы легковые автомобили с небольшим объемом мотора, но коммерческая, грузовая, строительная техника — это уже зона интереса других российских предприятий.

В самом Минпромторге подчеркивают пользу прогнозируемого поэтапного повышения утильсбора, что упрощает формирование инвестиционной политики и стимулирует российское производство.

— Решение о введении долгосрочной шкалы индексации утильсбора принято в отношении тех видов техники, которые серийно производятся на территории России в достаточном для обеспечения запросов внутреннего рынка объеме, — говорится в сообщении ведомства. — Кроме того, по итогам процедуры общественного обсуждения проекта постановления были скорректированы коэффициенты для расчета сумм утильсбора в отношении седельных тягачей, используемых для осуществления международных перевозок.