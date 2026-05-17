Не упустите эти симптомы: ветеринар назвала признаки опасной болезни у кошек — с ней сталкивается половина питомцев

Медлить с обращением к ветеринару не стоит Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мочекаменная болезнь (МКБ) — одно из самых распространенных заболеваний у кошек. У больных питомцев появляются признаки затрудненного мочеиспускания, а в лотке можно обнаружить кровь. Ветеринар рассказала нашим коллегам из NGS.RU о причинах МКБ, ее симптомах и способах лечения.

Заболевания мочеиспускательной системы у кошек встречаются очень часто. Как пояснила директор «Ветеринарного центра стерилизации и хирургии» Кристина Никитина, самый распространенный диагноз — мочекаменная болезнь.

«Болезни подвержены 50% всех кошек. Причина в нарушении белкового и минерального обмена, к которому приводят как генетическая предрасположенность, так и особенности содержания: плохое питание, недостаток чистой воды, редкая уборка лотка — это приводит к тому, что кот долго терпит. Кроме того, МКБ могут спровоцировать ожирение, малоподвижный образ жизни кота, а также инфекции», — отметила она.

Основные признаки, которые указывают на проблему: кошка сидит на лотке в напряжении, после мочеиспускания вы обнаруживаете кровь, а иногда животное может мочиться на постель или другие мягкие поверхности — так питомцы пытаются облегчить боль. Кроме того, кошка начинает беспокоиться, прятаться от хозяина, громко мяукает и «жалуется» при попытках сходить в туалет.

В таких случаях лучше не медлить и сразу обратиться в ветеринарную клинику, чтобы начать лечение. Песок и камни в системе мочеиспускания могут привести к серьезным последствиям, даже повлиять на продолжительность жизни питомца.

Для профилактики МКБ ветеринар рекомендует не кормить кошек со стола и не использовать промышленные корма эконом-класса. Еще важно следить за тем, сколько кошка пьет воды.

«Кошки — малопьющие животные, чтобы стимулировать их употреблять больше жидкости, можно установить питьевые фонтанчики, ставить по дому большие емкости с водой. Иногда в воду добавляют что-то для запаха (бульон или сок от свежего мяса), но такая вода быстро прокисает», — поделилась советами директор ветеринарной клиники.