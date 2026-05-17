НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

0 м/c,

 756мм 35%
Подробнее
1 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
«Локомотив» — «Ак Барс». Онлайн
Здоровье под контролем
Сбили БПЛА
Как отметить свадьбу в Ярославле
Когда включат горячую воду
БПЛА попал в предприятие
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Животные Не упустите эти симптомы: ветеринар назвала признаки опасной болезни у кошек — с ней сталкивается половина питомцев

Не упустите эти симптомы: ветеринар назвала признаки опасной болезни у кошек — с ней сталкивается половина питомцев

Чем раньше вы их заметите, тем выше у вашего любимца шансы на выживание

659
Медлить с обращением к ветеринару не стоит | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUМедлить с обращением к ветеринару не стоит | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Медлить с обращением к ветеринару не стоит

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Мочекаменная болезнь (МКБ) — одно из самых распространенных заболеваний у кошек. У больных питомцев появляются признаки затрудненного мочеиспускания, а в лотке можно обнаружить кровь. Ветеринар рассказала нашим коллегам из NGS.RU о причинах МКБ, ее симптомах и способах лечения.

Заболевания мочеиспускательной системы у кошек встречаются очень часто. Как пояснила директор «Ветеринарного центра стерилизации и хирургии» Кристина Никитина, самый распространенный диагноз — мочекаменная болезнь.

«Болезни подвержены 50% всех кошек. Причина в нарушении белкового и минерального обмена, к которому приводят как генетическая предрасположенность, так и особенности содержания: плохое питание, недостаток чистой воды, редкая уборка лотка — это приводит к тому, что кот долго терпит. Кроме того, МКБ могут спровоцировать ожирение, малоподвижный образ жизни кота, а также инфекции», — отметила она.

Основные признаки, которые указывают на проблему: кошка сидит на лотке в напряжении, после мочеиспускания вы обнаруживаете кровь, а иногда животное может мочиться на постель или другие мягкие поверхности — так питомцы пытаются облегчить боль. Кроме того, кошка начинает беспокоиться, прятаться от хозяина, громко мяукает и «жалуется» при попытках сходить в туалет.

В таких случаях лучше не медлить и сразу обратиться в ветеринарную клинику, чтобы начать лечение. Песок и камни в системе мочеиспускания могут привести к серьезным последствиям, даже повлиять на продолжительность жизни питомца.

Для профилактики МКБ ветеринар рекомендует не кормить кошек со стола и не использовать промышленные корма эконом-класса. Еще важно следить за тем, сколько кошка пьет воды.

«Кошки — малопьющие животные, чтобы стимулировать их употреблять больше жидкости, можно установить питьевые фонтанчики, ставить по дому большие емкости с водой. Иногда в воду добавляют что-то для запаха (бульон или сок от свежего мяса), но такая вода быстро прокисает», — поделилась советами директор ветеринарной клиники.

Есть еще один совет врача — класть кубик льда в миску с водой. Считается, что прохладная вода может быть приятнее для питомца. Также кошка может играть со льдом и параллельно пить.

ПО ТЕМЕ
Рихарда ЛемРихарда Лем
Рихарда Лем
Корреспондент
Ветеринар МКБ Кошка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«В лучшем случае будет депортация. В худшем — тюрьма». Что запрещено в Северной Корее: неожиданные трудности для туристов
Алена Никольская
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Рекомендуем