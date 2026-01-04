НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -7

3 м/c,

ю-з.

 742мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Объявили беспилотную опасность
«Умные решения»
Каких врачей не хватает в больницах
Кто ездит в Переславль на выходные
Как нельзя лечить ОРВИ у детей
Чек-лист важных обследований
В ДТП погиб молодой водитель
Афиша развлечений на 4 января
Животные Почему собаке ни в коем случае нельзя разрешать есть снег на улице — ответ ветеринара

Почему собаке ни в коем случае нельзя разрешать есть снег на улице — ответ ветеринара

Специалист советует внимательно наблюдать за состоянием питомца после прогулки

74
Ветеринар советует следить за состоянием своего питомца после прогулок | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВетеринар советует следить за состоянием своего питомца после прогулок | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ветеринар советует следить за состоянием своего питомца после прогулок

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Догхантеры на зиму в спячку не уходят: они могут разбрасывать приманки в виде еды, внутри которых прячут гвозди или другие острые предметы, либо разливают на снегу незамерзайку или антифриз. Всё это — прямая угроза для здоровья и жизни собак. NGS.RU узнал у ветеринара о симптомах отравления и о том, что должно насторожить владельцев домашних животных.

По словам ветеринарного врача Ларисы Филиновой, на своей практике она редко встречалась с последствиями деятельности догхантеров.

«Статистику определить трудно, так как далеко не всегда владельцы понимают истинную причину недомоганий своих питомцев, и у врачей порой нет точной информации о том, что действительно произошло», — объясняет Лариса Филинова.

Наибольшую опасность для животных, по мнению специалиста, представляют кусочки еды, которую собака может подобрать на улице. Подобные находки всегда вызывают у животных повышенное любопытство, а значит, и вероятность попадания яда или инородных тел в организм увеличивается.

На втором месте уличных опасностей, по словам Ларисы Филиновой, — жидкости, разлитые на снегу. Определить на глаз, что именно разлито — детский сок или антифриз, — практически невозможно. Если собака все-таки съела такой крашеный снег, важно следить за ее состоянием после прогулки и отмечать симптомы.

«Наиболее часто встречающиеся симптомы отравления различными химическими веществами: слюнотечение, рвота, тремор (дрожь), апатия или гипервозбудимость. В более серьезных случаях могут наблюдаться одышка, нарушение сознания, судороги и другие симптомы, вплоть до гибели питомца. И конечно же, любой из перечисленных симптомов — повод для обращения в клинику», — перечисляет ветеринар.

Если вы заметили разлитую на снегу жидкость красного или розового цвета, то не пожалейте времени, засыпьте ее, чтобы уберечь животных. Важно также предупредить местных собаководов о подозрительных жидкостях или остатках пищи на улице, советует наш эксперт.

ПО ТЕМЕ
Нина РаневскаяНина Раневская
Нина Раневская
Журналист
Догхантер Бездомная собака Ветеринар
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Медленно выходим из затяжной депрессии». Как менялась ключевая ставка и когда вернется доступная ипотека
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
«6-летних детей я бы не повела»: почему новый «Буратино» больше подходит для взрослых — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Рекомендуем