Почему собаке ни в коем случае нельзя разрешать есть снег на улице — ответ ветеринара

Ветеринар советует следить за состоянием своего питомца после прогулок Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Догхантеры на зиму в спячку не уходят: они могут разбрасывать приманки в виде еды, внутри которых прячут гвозди или другие острые предметы, либо разливают на снегу незамерзайку или антифриз. Всё это — прямая угроза для здоровья и жизни собак. NGS.RU узнал у ветеринара о симптомах отравления и о том, что должно насторожить владельцев домашних животных.

По словам ветеринарного врача Ларисы Филиновой, на своей практике она редко встречалась с последствиями деятельности догхантеров.

«Статистику определить трудно, так как далеко не всегда владельцы понимают истинную причину недомоганий своих питомцев, и у врачей порой нет точной информации о том, что действительно произошло», — объясняет Лариса Филинова.

Наибольшую опасность для животных, по мнению специалиста, представляют кусочки еды, которую собака может подобрать на улице. Подобные находки всегда вызывают у животных повышенное любопытство, а значит, и вероятность попадания яда или инородных тел в организм увеличивается.

На втором месте уличных опасностей, по словам Ларисы Филиновой, — жидкости, разлитые на снегу. Определить на глаз, что именно разлито — детский сок или антифриз, — практически невозможно. Если собака все-таки съела такой крашеный снег, важно следить за ее состоянием после прогулки и отмечать симптомы.

«Наиболее часто встречающиеся симптомы отравления различными химическими веществами: слюнотечение, рвота, тремор (дрожь), апатия или гипервозбудимость. В более серьезных случаях могут наблюдаться одышка, нарушение сознания, судороги и другие симптомы, вплоть до гибели питомца. И конечно же, любой из перечисленных симптомов — повод для обращения в клинику», — перечисляет ветеринар.