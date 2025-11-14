НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Животные Осторожно, злая собака: полицейские получат право наказывать хозяев агрессивных животных

Осторожно, злая собака: полицейские получат право наказывать хозяев агрессивных животных

В Госдуму внесут новый законопроект

697
Полицейские смогут штрафовать хозяев животных, проявляющих агрессию к окружающим

Полицейские смогут штрафовать хозяев животных, проявляющих агрессию к окружающим

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Скоро у российских полицейских появится новое полномочие: они смогут наказывать владельцев животных за агрессивное поведение питомцев и несоблюдение правил их содержания. Законопроект вскоре поступит в Госдуму. Документ с поправками в КоАП подготовил Ярослав Нилов — глава комитета по труду, социальной защите и делам ветеранов.

В чем проблема

На данный момент наказывать за нарушения (например, выгул бойцовой собаки без намордника) могут только специальные чиновники. У полицейских нет законных оснований составлять протоколы и штрафовать, даже если они видят нарушение своими глазами. Из‑за этого многие действия остаются безнаказанными.

«Сегодня на практике происходит то, что, например, в парке идет женщина с бойцовской собакой без намордника, без ошейника. В любой момент, если собака почувствует опасность, она бросится на любого, в том числе на ребенка. Естественно, это нарушение правил выгула. Однако в настоящее время полномочиями наказания обладают только чиновники, а у полиции оснований для привлечения к ответственности нет», — пояснил Нилов в разговоре с «Известиями».

Что предлагает законопроект

  1. Дать полиции право самостоятельно фиксировать нарушения по статье 8.52 КоАП РФ («Несоблюдение требований к содержанию животных»).

  2. Позволить полицейским составлять протоколы и рассматривать дела о таких нарушениях.

За что смогут штрафовать

Полицейские получат полномочия наказывать владельцев животных за следующие нарушения:

  • выгул собаки без намордника и поводка (особенно потенциально опасных пород);

  • выгул в нетрезвом виде;

  • выгул в неположенных местах (не там, где разрешили местные власти);

  • содержание животных из запрещённого перечня;

  • натравливание животных на людей или других питомцев;

  • жестокое обращение с животными;

  • нарушения, из‑за которых пострадал человек, другое животное или имущество.

Зачем это нужно

Авторы законопроекта подчеркивают: нарушения этих правил не просто раздражают окружающих — они угрожают общественной безопасности. Из‑за безответственных хозяев регулярно возникают конфликты, а иногда животные нападают на людей или других питомцев.

Наделение полиции новыми полномочиями должно сделать наказание за такие нарушения неизбежным, а это, считают инициаторы, поможет предотвратить многие проблемы.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Гость
6 часов
Ну наконец то. Давно назрело. Ещё бы разрешили применять табельное оружие в отношении агрессивных животных.
Гость
6 часов
Да запретите уже бойцовых собак-самое простое, эфективное и безопасное, невозможно всё мониторить и контролировать и наказывать.
