Осторожно, злая собака: полицейские получат право наказывать хозяев агрессивных животных

Полицейские смогут штрафовать хозяев животных, проявляющих агрессию к окружающим Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Скоро у российских полицейских появится новое полномочие: они смогут наказывать владельцев животных за агрессивное поведение питомцев и несоблюдение правил их содержания. Законопроект вскоре поступит в Госдуму. Документ с поправками в КоАП подготовил Ярослав Нилов — глава комитета по труду, социальной защите и делам ветеранов.

В чем проблема

На данный момент наказывать за нарушения (например, выгул бойцовой собаки без намордника) могут только специальные чиновники. У полицейских нет законных оснований составлять протоколы и штрафовать, даже если они видят нарушение своими глазами. Из‑за этого многие действия остаются безнаказанными.

«Сегодня на практике происходит то, что, например, в парке идет женщина с бойцовской собакой без намордника, без ошейника. В любой момент, если собака почувствует опасность, она бросится на любого, в том числе на ребенка. Естественно, это нарушение правил выгула. Однако в настоящее время полномочиями наказания обладают только чиновники, а у полиции оснований для привлечения к ответственности нет», — пояснил Нилов в разговоре с «Известиями».

Что предлагает законопроект

Дать полиции право самостоятельно фиксировать нарушения по статье 8.52 КоАП РФ («Несоблюдение требований к содержанию животных»). Позволить полицейским составлять протоколы и рассматривать дела о таких нарушениях.

За что смогут штрафовать

Полицейские получат полномочия наказывать владельцев животных за следующие нарушения:

выгул собаки без намордника и поводка (особенно потенциально опасных пород);

выгул в нетрезвом виде;

выгул в неположенных местах (не там, где разрешили местные власти);

содержание животных из запрещённого перечня;

натравливание животных на людей или других питомцев;

жестокое обращение с животными;

нарушения, из‑за которых пострадал человек, другое животное или имущество.

Зачем это нужно

Авторы законопроекта подчеркивают: нарушения этих правил не просто раздражают окружающих — они угрожают общественной безопасности. Из‑за безответственных хозяев регулярно возникают конфликты, а иногда животные нападают на людей или других питомцев.