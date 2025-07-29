Только голова из воды торчала: под Ярославлем заметили змею в популярном месте для купания. Видео

Под Ярославлем заметили змею в водоеме Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Под Ярославлем заметили змею в Прусовских карьерах. Плавающего гада сняли на видео в момент, когда он быстро продвигался к берегу. Из водоема торчала только маленькая голова. Доплыв до берега, змея стремительно уползла в траву.

«Такие вот „друзья“ на Прусовских карьерах», — сообщил подписчик группы «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «Вконтакте» вечером 28 июля.

Змея плыла быстро Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Биолог Елена Анашкина из Ярославля объясняла — в ярославских водоемах чаще можно встретить ужей. Эти змеи комфортно чувствуют себя в воде.

«Кроме того, есть разновидность — водяной уж, так называемый. Он плавает еще лучше и обитает, как раз в водоемах и питается там же. Ловит там лягушек. Поэтому и на берегу водоема и в воде его можно встретить», — рассказала Елена Анашкина.

Специалист рассказала, что уж — неядовитая и безобидная змея. Он не будет нападать на человека в воде, если тот не будет пытаться его поймать или обидеть. Поэтому лучшее, что можно сделать, встретив змею в воде — отплыть от нее как можно дальше.

Такому же принципу стоит следовать, если человек встретил гадюку. Но эта ядовитая змея может встретиться в воде гораздо реже.