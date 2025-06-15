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Животные Фоторепортаж «Объясните свою маленькость»: эти милые фотографии котят поднимут вам настроение

«Объясните свою маленькость»: эти милые фотографии котят поднимут вам настроение

В ярославских дворах живут чудные пушистики

44 798
19 комментариев
Фотограф показал милых дворовых котят из Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФотограф показал милых дворовых котят из Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фотограф показал милых дворовых котят из Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Отложите свои дела в сторону, мы собрали для вас фоторепортаж с ярославскими котятами. Пушистая банда поселилась в одном из дворов в Заволжском районе Ярославля.

Крохи резвятся на траве, устраивают засаду на деревьях и нападают друг на друга, пока старшие кошки наблюдают за ними со стороны. Фотографу 76.RU удалось запечатлеть дворовых котиков. Глядя на них, хочется сказать только одно: «Объясните свою маленькость!».

«Объясните свою маленькость» — интернет-мем, которым показывают размеры кого-либо или чего-либо. Чаще всего героями становятся животные небольших размеров, их сравнивают с овощами или продуктами.

Смотрим фоторепортаж из обычного заволжского двора и стараемся не растаять от ми-ми-ми-шности.

Для котенка даже скошенная трава кажется большой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля котенка даже скошенная трава кажется большой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для котенка даже скошенная трава кажется большой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Серый котик задремал под кустом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСерый котик задремал под кустом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Серый котик задремал под кустом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мамы кошки наблюдали за котятами издалека | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМамы кошки наблюдали за котятами издалека | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мамы кошки наблюдали за котятами издалека

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще один большой кот разлегся неподалеку под елкой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕще один большой кот разлегся неподалеку под елкой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще один большой кот разлегся неподалеку под елкой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, этот котенок может стать мемом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКажется, этот котенок может стать мемом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, этот котенок может стать мемом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Встреча двух малышей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВстреча двух малышей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Встреча двух малышей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Взгляд хищника | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВзгляд хищника | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Взгляд хищника

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А рыжий вскарабкался на дерево | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА рыжий вскарабкался на дерево | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А рыжий вскарабкался на дерево

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На поиски котенка выдвинулись кошки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа поиски котенка выдвинулись кошки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На поиски котенка выдвинулись кошки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Но поиски прекратились, когда пушистые услышали звук пакетика с едой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо поиски прекратились, когда пушистые услышали звук пакетика с едой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но поиски прекратились, когда пушистые услышали звук пакетика с едой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Котят не обделили | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКотят не обделили | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Котят не обделили

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Если вам не хватило котиков, предлагаем посмотреть другие фоторепортажи с пушистиками:

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Кирилл Поверинов
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Комментарии
19
Гость
16 июня, 08:34
Никакого умиления эти фото не вызывают. Только жалость и печаль. Что ждет этих котят осенью и зимой, если доживут (машины. собаки, жестокие люди)? Голод, холод. блохи и паразиты. Почему у нас нет программ по льготной стерилизации (чтобы бабушки, которые обычно подкармливают таких кошек на свою небольшую пенсию могли бесплатно всех подвальных кошек простерилить), социальной рекламы и необходимости стерилизации?
Гость
16 июня, 11:45
Котята вызывают умиление только при наличии дома и нормальных хозяев. А тут скорее колет - всем не поможешь.
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