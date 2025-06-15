«Объясните свою маленькость»: эти милые фотографии котят поднимут вам настроение

Фотограф показал милых дворовых котят из Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Отложите свои дела в сторону, мы собрали для вас фоторепортаж с ярославскими котятами. Пушистая банда поселилась в одном из дворов в Заволжском районе Ярославля.

Крохи резвятся на траве, устраивают засаду на деревьях и нападают друг на друга, пока старшие кошки наблюдают за ними со стороны. Фотографу 76.RU удалось запечатлеть дворовых котиков. Глядя на них, хочется сказать только одно: «Объясните свою маленькость!».

«Объясните свою маленькость» — интернет-мем, которым показывают размеры кого-либо или чего-либо. Чаще всего героями становятся животные небольших размеров, их сравнивают с овощами или продуктами.

Смотрим фоторепортаж из обычного заволжского двора и стараемся не растаять от ми-ми-ми-шности.

Для котенка даже скошенная трава кажется большой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Серый котик задремал под кустом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мамы кошки наблюдали за котятами издалека Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Еще один большой кот разлегся неподалеку под елкой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кажется, этот котенок может стать мемом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Встреча двух малышей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Взгляд хищника Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А рыжий вскарабкался на дерево Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На поиски котенка выдвинулись кошки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Но поиски прекратились, когда пушистые услышали звук пакетика с едой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Котят не обделили Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











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