«Объясните свою маленькость»: эти милые фотографии котят поднимут вам настроение

Отложите свои дела в сторону, мы собрали для вас фоторепортаж с ярославскими котятами. Пушистая банда поселилась в одном из дворов в Заволжском районе Ярославля.
Крохи резвятся на траве, устраивают засаду на деревьях и нападают друг на друга, пока старшие кошки наблюдают за ними со стороны. Фотографу 76.RU удалось запечатлеть дворовых котиков. Глядя на них, хочется сказать только одно: «Объясните свою маленькость!».
«Объясните свою маленькость» — интернет-мем, которым показывают размеры кого-либо или чего-либо. Чаще всего героями становятся животные небольших размеров, их сравнивают с овощами или продуктами.
Смотрим фоторепортаж из обычного заволжского двора и стараемся не растаять от ми-ми-ми-шности.
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