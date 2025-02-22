НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -8

0 м/c,

 767мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,17
EUR 92,02
Эвакуировали ТЦ
Власти отобрали недвижимость
Задержка поезда
Пожар на рынке
Транспорт своими руками
Закрытие магазинов «Светофор»
Полеты из Ярославля в Пермь
Апартаменты за 400 тысяч
Опустевший ТЦ
Как отдохнуть зимой по-русски
Животные Как я завел собаку фоторепортаж «У него была не очень счастливая жизнь»: ярославцы рассказали, как завели собаку

«У него была не очень счастливая жизнь»: ярославцы рассказали, как завели собаку

Пять милых историй

490
1 комментарий
Ярославцы рассказали, как завели собаку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы рассказали, как завели собаку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы рассказали, как завели собаку

Источник:

Когда человек заводит собаку, он сразу обретает верного друга. Жизнь питомца полностью зависит от хозяина. Как он обращается с ним, как воспитывает, любит. Очень грустно наблюдать, когда собаки остаются ненужными.

Читая материалы из сюжета «Как я завел собаку», вы сможете улыбнуться и порадоваться за лохматых, которые обрели семью и любящих хозяев.

Возрастной Шерхан

Шерхану 13 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUШерхану 13 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Шерхану 13 лет

Источник:

На Первомайском бульваре не торопясь прогуливались Алена и ее ши-тцу Шерхан. В семью ярославны он попал уже взрослой собакой.

— Взяли на площадке с объявлениями за два рубля. Отдавали в хорошие руки, — рассказала Алена. — Забрали его в возрасте семи лет. Он быстро адаптировался, за месяц, наверно. Думаю, у него была не очень счастливая жизнь.

Пес не любит гулять | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПес не любит гулять | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пес не любит гулять

Источник:
И в игрушки уже не играет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ в игрушки уже не играет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И в игрушки уже не играет

Источник:

Было две причины для выбора собаки — взрослая и нелиняющая. И Шерхан отлично подошел под эти критерии.

— Я была против щенка, слишком сложно. Пошли по более легкому пути, — рассказала Алена. — Он очень воспитанный. Команды с ним не учили, но он понимает то, что ему нужно. Шерхан вообще характерный такой. Дети ему рады, а для него они неинтересны.

Игривый Ярик

С Яриком любят гулять по набережной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС Яриком любят гулять по набережной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С Яриком любят гулять по набережной

Источник:

Это Ярик — породистый эрдельтерьер. Сейчас ему нет и четырех месяцев, но когда он вырастет, то будет достигать размеров овчарки. В семью Татьяны Ярик попал неслучайно.

— Мы очень хотели завести именно эту породу, но в Ярославской области щенков не нашлось, поэтому мы привезли его из Москвы, — рассказала Татьяна. — Сын хотел собаку, мечтал о ней. Говорил: «что же это за жизнь без собаки».

Очень активный пес | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОчень активный пес | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
А еще очень кусачий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА еще очень кусачий | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Но команды знает и выполняет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо команды знает и выполняет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

К выбору породы сын Татьяны подходил ответственно.

— Было проведено большое исследование, по каким-то личным критериям он выбрал именно эту, — поделилась Татьяна. — Сына он считает хозяином. Ярик спит прямо под кроватью и исключительно с сыном.

Ярик определенно добавил эмоций в жизнь ярославцев.

— Собака — компаньон, энергии куча, ураган! Кусачий, маленький и непослушный еще, — рассказала Татьяна. — А также он вор туалетной бумаги. Если дверь в туалет открыта, то он тут же ворует рулон и жрет его.

Ласковый Альп

Альп&nbsp;— пиренейская горная собака | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАльп&nbsp;— пиренейская горная собака | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Альп — пиренейская горная собака

Источник:

Альпу полтора года. Для семьи он стал неожиданностью, особенно для мужа Марины.

— Купили мужу в подарок на день рождения. Мы не собачники, поэтому он даже не думал о таком сюрпризе, — рассказала Марина. — Мы купили, чтобы муж в форме был. И это получилось. Муж рад и очень любит собаку, а также хорошо проработал свой вес благодаря псу.

Альп занимается с кинологами с семи месяцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАльп занимается с кинологами с семи месяцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Он очень любит свою семью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОн очень любит свою семью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В окружении людей и других собак он спокоен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ окружении людей и других собак он спокоен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+2
Посмотрите какой красивый пушистик | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосмотрите какой красивый пушистик | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На выставки хозяева не собираются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа выставки хозяева не собираются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хозяева много гуляют с Альпом и занимаются с кинологом Еленой Михеевой, которая рассказывала на нашем сайте, как отучить собаку все грызть и как спастись от нападения собак.

— С собакой можно участвовать на выставках, но мы сейчас занимаемся социализацией. Ходили в кафе и приучали его адекватно вести себя в заведении, — рассказала Елена.

Альп очень привязан к человеку и вниманию.

— Привычка одна — чтобы хозяева были рядом. Собака заточена на человека. Он бросит еду и побежит за человеком. Вот такой приоритет, — поделилась Марина.

Пушистый Умка

Валерия давно хотела шпица | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВалерия давно хотела шпица | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Валерия давно хотела шпица

Источник:

Валерия очень хотела себе померанского шпица. И вот три года назад в семье появилось пушистое чудо.

— Это Умка, мальчик, ему три года. Очень сильно хотела именно такую собаку, и родители сделали подарок, — рассказала Валерия.

Умка невозмутимо сидит на руках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУмка невозмутимо сидит на руках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Но фотографироваться не очень хотел | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо фотографироваться не очень хотел | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Постоянно кидая взгляд на все вокруг | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПостоянно кидая взгляд на все вокруг | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Раньше в семье Валерии были собаки. Такса и немецкая овчарка, но самой большой любовью оказался Умка.

— Когда училась в школе, то увидела фотографии этой породы и очень мне понравились. Просто они выглядят так мило и необычно, будто они ненастоящие, — рассказала Валерия.

Добрая Зара

Зара очень ласковая собака | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗара очень ласковая собака | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зара очень ласковая собака

Источник:

Зару к Наталье принес ее сын, когда собаке был год. Ему она так же досталась в подарок, но времени на питомца совсем не было.

— Поскольку у меня раньше были собаки, он и принес мне Зару. Раньше были мастиф и два афгана. Собачки умерли от старости, и он привел мне новую, — сказала Наталья. — Вот так теперь почти восемь лет живем вместе.

Заре уже девять лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗаре уже девять лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Наталья не стала готовить ее для выставок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНаталья не стала готовить ее для выставок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Она очень любит есть снег | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОна очень любит есть снег | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зара — питбуль. Порода добрая, но требует социализации и дрессировки.

— Я ее социализировала. Раньше она кидалась на бомжей и дворников. Или в темноте кто-нибудь встанет, то она сразу реагирует. Охранные качества у нее есть, — сказала Наталья. — А так добрая, спит на диванчике. Играет теннисными мячиками, которые вылетают с корта. У кота все мячики сгрызла. Тапочки не носит, но при первой встрече сразу сгрызла мне туфли.

ПО ТЕМЕ
Собака Домашний питомец Питомцы Собачники Дрессировка
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Собаки это всегда хорошо. Но...... Вспомните злую тётку из белого Бима. Так вот у нас во дворе между 43 и45 домом на Волгоградской была отличная тусовка Собирались более 10 человек с собаками с детями. Собачки резвились дети тоже играли с собаками и между собой. Но в 43 доме завелась злая тётка и по сути дела разогнала всю тусовку. Орала на стариков со страшной силой не разбираясь в чём дело и не взирая на возраст. А сейчас вообще купила лазер и пытается светить собакам в глаза.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Ох уж эти стимпанковские очки на поэте…»: чем удивляет новый фильм с Юрой Борисовым. И стоит ли его смотреть
Надежда Губарь
Мнение
Заставляли раздеваться и ставили в угол: что происходит за закрытыми дверями маркетплейса — рассказ работника склада
Артем
Мнение
Продолжение культового фильма совсем не получилось? Честный отзыв на премьеру «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Многие сравнивают с Балабановым»: стоит ли смотреть самый ожидаемый сериал года «Аутсорс»
Анна Колотова
Мнение
«Сокрушаться о росте цены — как вспоминать мороженое за 16 копеек»: сколько будет стоить новый iPhone 16e в России
Анна Мартыновская
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление