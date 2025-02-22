«У него была не очень счастливая жизнь»: ярославцы рассказали, как завели собаку

Ярославцы рассказали, как завели собаку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Когда человек заводит собаку, он сразу обретает верного друга. Жизнь питомца полностью зависит от хозяина. Как он обращается с ним, как воспитывает, любит. Очень грустно наблюдать, когда собаки остаются ненужными.

Читая материалы из сюжета «Как я завел собаку», вы сможете улыбнуться и порадоваться за лохматых, которые обрели семью и любящих хозяев.

Возрастной Шерхан

Шерхану 13 лет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Первомайском бульваре не торопясь прогуливались Алена и ее ши-тцу Шерхан. В семью ярославны он попал уже взрослой собакой.

— Взяли на площадке с объявлениями за два рубля. Отдавали в хорошие руки, — рассказала Алена. — Забрали его в возрасте семи лет. Он быстро адаптировался, за месяц, наверно. Думаю, у него была не очень счастливая жизнь.

Пес не любит гулять Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU И в игрушки уже не играет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Было две причины для выбора собаки — взрослая и нелиняющая. И Шерхан отлично подошел под эти критерии.

— Я была против щенка, слишком сложно. Пошли по более легкому пути, — рассказала Алена. — Он очень воспитанный. Команды с ним не учили, но он понимает то, что ему нужно. Шерхан вообще характерный такой. Дети ему рады, а для него они неинтересны.

Игривый Ярик

С Яриком любят гулять по набережной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Это Ярик — породистый эрдельтерьер. Сейчас ему нет и четырех месяцев, но когда он вырастет, то будет достигать размеров овчарки. В семью Татьяны Ярик попал неслучайно.

— Мы очень хотели завести именно эту породу, но в Ярославской области щенков не нашлось, поэтому мы привезли его из Москвы, — рассказала Татьяна. — Сын хотел собаку, мечтал о ней. Говорил: «что же это за жизнь без собаки».

К выбору породы сын Татьяны подходил ответственно.

— Было проведено большое исследование, по каким-то личным критериям он выбрал именно эту, — поделилась Татьяна. — Сына он считает хозяином. Ярик спит прямо под кроватью и исключительно с сыном.

Ярик определенно добавил эмоций в жизнь ярославцев.

— Собака — компаньон, энергии куча, ураган! Кусачий, маленький и непослушный еще, — рассказала Татьяна. — А также он вор туалетной бумаги. Если дверь в туалет открыта, то он тут же ворует рулон и жрет его.

Ласковый Альп

Альп — пиренейская горная собака Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Альпу полтора года. Для семьи он стал неожиданностью, особенно для мужа Марины.

— Купили мужу в подарок на день рождения. Мы не собачники, поэтому он даже не думал о таком сюрпризе, — рассказала Марина. — Мы купили, чтобы муж в форме был. И это получилось. Муж рад и очень любит собаку, а также хорошо проработал свой вес благодаря псу.

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Хозяева много гуляют с Альпом и занимаются с кинологом Еленой Михеевой, которая рассказывала на нашем сайте, как отучить собаку все грызть и как спастись от нападения собак.

— С собакой можно участвовать на выставках, но мы сейчас занимаемся социализацией. Ходили в кафе и приучали его адекватно вести себя в заведении, — рассказала Елена.

Альп очень привязан к человеку и вниманию.

— Привычка одна — чтобы хозяева были рядом. Собака заточена на человека. Он бросит еду и побежит за человеком. Вот такой приоритет, — поделилась Марина.

Пушистый Умка

Валерия давно хотела шпица Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Валерия очень хотела себе померанского шпица. И вот три года назад в семье появилось пушистое чудо.

— Это Умка, мальчик, ему три года. Очень сильно хотела именно такую собаку, и родители сделали подарок, — рассказала Валерия.

Раньше в семье Валерии были собаки. Такса и немецкая овчарка, но самой большой любовью оказался Умка.

— Когда училась в школе, то увидела фотографии этой породы и очень мне понравились. Просто они выглядят так мило и необычно, будто они ненастоящие, — рассказала Валерия.

Добрая Зара

Зара очень ласковая собака Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зару к Наталье принес ее сын, когда собаке был год. Ему она так же досталась в подарок, но времени на питомца совсем не было.

— Поскольку у меня раньше были собаки, он и принес мне Зару. Раньше были мастиф и два афгана. Собачки умерли от старости, и он привел мне новую, — сказала Наталья. — Вот так теперь почти восемь лет живем вместе.

Зара — питбуль. Порода добрая, но требует социализации и дрессировки.