«У него была не очень счастливая жизнь»: ярославцы рассказали, как завели собаку

Когда человек заводит собаку, он сразу обретает верного друга. Жизнь питомца полностью зависит от хозяина. Как он обращается с ним, как воспитывает, любит. Очень грустно наблюдать, когда собаки остаются ненужными.
Читая материалы из сюжета «Как я завел собаку», вы сможете улыбнуться и порадоваться за лохматых, которые обрели семью и любящих хозяев.
Возрастной Шерхан
На Первомайском бульваре не торопясь прогуливались Алена и ее ши-тцу Шерхан. В семью ярославны он попал уже взрослой собакой.
— Взяли на площадке с объявлениями за два рубля. Отдавали в хорошие руки, — рассказала Алена. — Забрали его в возрасте семи лет. Он быстро адаптировался, за месяц, наверно. Думаю, у него была не очень счастливая жизнь.
Было две причины для выбора собаки — взрослая и нелиняющая. И Шерхан отлично подошел под эти критерии.
— Я была против щенка, слишком сложно. Пошли по более легкому пути, — рассказала Алена. — Он очень воспитанный. Команды с ним не учили, но он понимает то, что ему нужно. Шерхан вообще характерный такой. Дети ему рады, а для него они неинтересны.
Игривый Ярик
Это Ярик — породистый эрдельтерьер. Сейчас ему нет и четырех месяцев, но когда он вырастет, то будет достигать размеров овчарки. В семью Татьяны Ярик попал неслучайно.
— Мы очень хотели завести именно эту породу, но в Ярославской области щенков не нашлось, поэтому мы привезли его из Москвы, — рассказала Татьяна. — Сын хотел собаку, мечтал о ней. Говорил: «что же это за жизнь без собаки».
К выбору породы сын Татьяны подходил ответственно.
— Было проведено большое исследование, по каким-то личным критериям он выбрал именно эту, — поделилась Татьяна. — Сына он считает хозяином. Ярик спит прямо под кроватью и исключительно с сыном.
Ярик определенно добавил эмоций в жизнь ярославцев.
— Собака — компаньон, энергии куча, ураган! Кусачий, маленький и непослушный еще, — рассказала Татьяна. — А также он вор туалетной бумаги. Если дверь в туалет открыта, то он тут же ворует рулон и жрет его.
Ласковый Альп
Альпу полтора года. Для семьи он стал неожиданностью, особенно для мужа Марины.
— Купили мужу в подарок на день рождения. Мы не собачники, поэтому он даже не думал о таком сюрпризе, — рассказала Марина. — Мы купили, чтобы муж в форме был. И это получилось. Муж рад и очень любит собаку, а также хорошо проработал свой вес благодаря псу.
Хозяева много гуляют с Альпом и занимаются с кинологом Еленой Михеевой, которая рассказывала на нашем сайте, как отучить собаку все грызть и как спастись от нападения собак.
— С собакой можно участвовать на выставках, но мы сейчас занимаемся социализацией. Ходили в кафе и приучали его адекватно вести себя в заведении, — рассказала Елена.
Альп очень привязан к человеку и вниманию.
— Привычка одна — чтобы хозяева были рядом. Собака заточена на человека. Он бросит еду и побежит за человеком. Вот такой приоритет, — поделилась Марина.
Пушистый Умка
Валерия очень хотела себе померанского шпица. И вот три года назад в семье появилось пушистое чудо.
— Это Умка, мальчик, ему три года. Очень сильно хотела именно такую собаку, и родители сделали подарок, — рассказала Валерия.
Раньше в семье Валерии были собаки. Такса и немецкая овчарка, но самой большой любовью оказался Умка.
— Когда училась в школе, то увидела фотографии этой породы и очень мне понравились. Просто они выглядят так мило и необычно, будто они ненастоящие, — рассказала Валерия.
Добрая Зара
Зару к Наталье принес ее сын, когда собаке был год. Ему она так же досталась в подарок, но времени на питомца совсем не было.
— Поскольку у меня раньше были собаки, он и принес мне Зару. Раньше были мастиф и два афгана. Собачки умерли от старости, и он привел мне новую, — сказала Наталья. — Вот так теперь почти восемь лет живем вместе.
Зара — питбуль. Порода добрая, но требует социализации и дрессировки.
— Я ее социализировала. Раньше она кидалась на бомжей и дворников. Или в темноте кто-нибудь встанет, то она сразу реагирует. Охранные качества у нее есть, — сказала Наталья. — А так добрая, спит на диванчике. Играет теннисными мячиками, которые вылетают с корта. У кота все мячики сгрызла. Тапочки не носит, но при первой встрече сразу сгрызла мне туфли.