Кайоши и я. Найден самый смешной и артистичный пес — история собаки несуществующей породы и его хозяйки

Вы даже не представляете, какой характер скрывается за этими голубыми глазами Источник: Екатерина Логинова

Кажется, мы нашли самую артистичную собаку. Знакомьтесь, это Кайоши — метис сибирской хаски и японского акита-ину. Насмотревшись на такого красавца, невольно начинаешь задумываться: «А не завести ли мне тоже „хаскиту“, желательно прямо сейчас, без отлагательств и подготовки?» Корреспондент NN.RU поговорил с хозяйкой смешного песика Екатериной Логиновой и узнал, почему это не самая хорошая идея. А еще — выслушал непростую историю жизни Кайоши, в которой было всё: и недобросовестные заводчики, и безответственные хозяева, и долгий процесс воспитания настоящего «самурая». Каково это — жить с харизматичным, но своенравным псом и почему «второго такого не надо», рассказываем в этом материале.

Кайоши — метис двух пород Источник: Екатерина Логинова

Упрямец с севера или японский самурай — кто же такой Кайоши?

Хаскита — термин существующий, но не официальный: мировым кинологическим сообществом помесь хаски и акита-ину породой не признаётся. Кайоши — метис двух аборигенных пород, и от каждой он взял всего понемногу. Активность и любовь к людям — от мамы-северянки, сосредоточенность и самодостаточность — от папы-японца. В какой момент одержит победу та или иная сторона его личности, предугадать невозможно, признаётся Екатерина.

— В детские и юношеские годы в нем особенно заметно проявлялась «хасячья» энергия, которая била через край и иногда выплескивалась на окружающих. С возрастом, где-то после трех лет, наконец-то проснулся японский самурай. Сейчас обе породы соседствуют в нем 50 на 50 — постоянно нужно ловить настроение. Сегодня он может быть спокойным и сдержанным, а уже завтра демонстрировать пример такого классического безбашенного поведения «хася». В течение дня мы стараемся искать баланс между этими крайностями, — поделилась хозяйка.

Источник: Екатерина Логинова

Кайоши не единственная хаскита в родном городе: здесь, в одной хорошей семье, у него живет сестренка, а у местной зоозащитницы Екатерины Пискуновой прописался брат по имени Кайко. Где-то в области на цепи содержится старший родственник Кайоши, а еще один пес счастливо обитает в Москве. Вся эта «свора» — результат работы недобросовестных заводчиков, которые ежегодно скрещивали самку хаски и самца акита-ину и без разбора продавали щенков. Собака непризнанной породы — это всегда риск непонятной комбинации генов, проблем со здоровьем и невозможности предугадать ее поведение, когда-то писала нижегородка в своем блоге.

— Заводчиками тех людей назвать, конечно, сложно. Это скорее такая плодильня, которая долго существовала в Городецком районе. Судьба остальных собак мне, к сожалению, неизвестна, — рассказала девушка.

«Не устоял даже муж»

Кайоши — первая и единственная собака нашей героини. До этого в ее жизни были только коты, но о верном четвероногом друге она мечтала всегда. Правда, не о хаски или акита-ину, а о преданной и смышленой овчарке.

— В жизни всё повернулось немножко иначе. Я давно следила за каналом Екатерины Пискуновой, и весной 2021 года она рассказала, что подобрала нетипичного щенка. Не влюбиться было невозможно: на фотографиях был такой маленький голубоглазый лисенок со шкодливым взглядом. Не устоял даже мой муж — а он собак не любит вообще. Сказал: «Если хочешь — давай попробуем. Позвони, узнай». Но я на тот момент брать собаку побоялась: мы вроде как не были готовы, отпуск планировали… И пока я размышляла, металась, Кайоши забрали.

Устоять перед взглядом этого лисенка оказалось невозможно Источник: Екатерина Логинова

«Не судьба», — подумала Екатерина и пожелала необычному щенку счастья на новом месте. Но всего через несколько месяцев на канале зоозащитницы появились печальные новости: от малыша отказались — уже во второй раз. У первых хозяев Кайоши был предоставлен сам себе и бегал по улицам Владимира, питаясь на помойках. Вторые владельцы оказались не готовы к тому, что у собаки есть поведенческие проблемы, и, прожив вместе весну и лето, вернули ее обратно. На тот момент Кайоши было около 10–11 месяцев.

— На канале выложили его фото на темном фоне: невозможно грустное выражение морды и яркие-яркие голубые глаза. Я не выдержала, скорее позвонила Екатерине, и нас позвали знакомиться. В выходной поехали к ним, посмотрели на это чудесное создание и решили, что будем забирать, но не сразу — все-таки еще квартиру надо было подготовить, — отметила хозяйка собаки. — Кайоши был готов ехать с нами в тот же день: мы погуляли с ним по лесу по грязи и лужам и, перед тем как сесть в машину, стали салфетками оттирать обувь. А он, глядя на нас, начал лапы себе нализывать, как будто говорил: «Я тоже с вами, вот умываюсь».

Спустя несколько дней питомец переехал к Екатерине и ее мужу — в двухкомнатную квартиру. С ними он живет почти четыре года и за это время прошел долгий путь от непослушного щенка с проблемами в поведении до воспитанной и умной собаки, которая, впрочем, порой может проявить характер.

«Тухлячок, конечно, манит»

Еще до того, как малыш поселился у них, семья нашла хорошего кинолога, чтобы «не сойти с ума и не натворить дел». Супруги знали, что забирают проблемную собаку: Кайоши совсем не умел оставаться дома один, выл, громил квартиру и даже скалился на предыдущих владельцев. Собственно, поэтому они от него отказались.

— Он у меня за 15 минут разобрал железную клетку пятого размера. Причем до этого мы уже работали с кинологом, позитивным подкреплением учили его оставаться одному. Пока я находилась в квартире, Кайоши спокойно сидел в боксе, всё было прекрасно. Стоило мне выйти из дома, он словно терял разум. Настолько сильной была непроработанная сепарационная тревога, — рассказывает Екатерина.

Иногда Кайоши спокоен и рассудителен, как истинный акита Источник: Екатерина Логинова

Работа над поведением, по ее словам, дело не быстрое и достаточно нудное. Всё время нужно контролировать себя и выполнять определенные действия, при этом в любой момент у собаки может произойти откат.

— То есть нельзя сказать, что ты один раз справился с этой проблемой и дальше всё будет хорошо. Условно раз в год собаченька может вспомнить свои старые переживания и сказать, что не хочет оставаться одна. Так что жизнь с собакой, особенно с такой, — это ежедневная работа, и от нее никуда не денешься.

Другая проблема, с которой столкнулась Екатерина, — это тяга Кайоши ко всему, что он найдет на земле. Съедобному или нет — значения не имеет. До попадания в надежные руки малыш скитался по помойкам, и у него выработался определенный механизм поведения.

— Он всасывал при мне целлофановые пакеты просто за секунду, причем прямо при работе с кинологом. Мог стоять рядом с нами на коротком поводке, и в один момент что-то оказывалось у него в пасти, — поделилась хозяйка. — Сейчас, видимо, Кайоши уже понял, что он наш любимый пирожочек и дома его хорошо кормят. Но периодически тухлячок, конечно, манит, хотя и не так часто. По крайней мере, пакеты он уже не ест.

Источник: Екатерина Логинова

С посторонними людьми Кайоши ведет себя спокойно и разрешает погладить, а вот к животным настроен не так добродушно. По словам Екатерины, зооагрессия у него проявляется к большинству собак. Сам он всегда находится под присмотром и ни на кого не нападает, но, если к нему без предупреждения и разрешения со спины подбежит какой-нибудь питомец, в ответ может последовать достаточно жесткая реакция — вплоть до укуса. Над этой проблемой семья продолжает работать и сейчас.

— Кайоши не идеальный, как и любая другая собака, и я стараюсь об этом рассказывать. Потому что идеализация, по моему личному мнению, приводит к тому, что многие питомцы в итоге оказываются на улицах. В культуре романтизируется жизнь с собакой, а реальная картина — то, что это каждодневный труд, — остается скрытой от глаз. Некоторые ее и не хотят видеть, пишут, что мы кошмарим питомца. А это не кошмар — это работа, которая необходима.

По словам хозяйки пса, за забавной мордочкой и пронзительными голубыми глазами скрывается очень много хитрости и своенравия. Хитрость — это вообще первая черта, которая приходит девушке в голову при просьбе описать свою собаку.

— Первое время он вообще хитрил жутко. Сначала пытался прожать силой, дрался с нами за кусок тухлятины, а когда понял, что так не получится, начал искать другие способы добиться своего. Делал вид, что это вышло случайно, он нас просто не слышал. Как будто говорил: «Ой, а что, так нельзя было?»

Этот песик хитрый, как самый настоящий лис Источник: Екатерина Логинова

Хаски нельзя держать в квартире — миф?

Екатерина работает юристом в компании, а ее муж — инженером, поэтому днем Кайоши остается дома один. В квартире для него обустроили большую клетку, где он проводит время в отсутствие хозяев. В первую очередь такой порядок обеспечивает безопасность самой собаки, и только потом — сохранность квартиры.

— Возможно, сейчас Кай спокойно будет оставаться дома и без всего этого, но отказаться от бокса — сломать выработанную систему. Это не очень хорошо и может привести к откату. Допустим, пять–шесть дней всё будет нормально, на седьмой я вернусь — а квартиры нет. Бог с ним, с ремонтом, это небезопасно для собаки. Потому что собаки, грызущие диван, набивают себе животы поролоном, — говорит Екатерина.

Жить с такой собакой, как Кайоши, в квартире возможно, главное — давать ей вымещать свою энергию Источник: Екатерина Логинова

В остальное время Кайоши свободно перемещается по квартире, вход ему запрещен только в спальню. Так, по словам нашей собеседницы, было задумано изначально. Если пара хочет поваляться с питомцем, его зовут на диван или, наоборот, спускаются к нему на лежанку. В целом в квартире пес живет спокойно, потому что успевает выместить всю энергию во время прогулок.

— Миф о том, что хаски нельзя держать в квартире, потому что он постоянно будет носиться, — это неправда. Если давать собаке хорошую нагрузку, она будет спать минимум 16 часов в день. Когда ей носиться?

Завела блог и встала на нарту — как появление собаки меняет жизнь

С появлением Кая жизнь семьи изменилась кардинально: распорядок дня пришлось подстраивать под прогулки с собакой, появилась дополнительная активность, нашлись новые друзья. Благодаря питомцу Екатерина решилась вести блог о буднях и приключениях харизматичного хаскиты — «Кайоши/Истории самурая». Она задумывалась об этом и раньше, но всё никак не решалась.

За жизнью Кайоши на разных платформах следят несколько тысяч человек Источник: kaioshisamurai / T.me

— У меня работа бумажная, с буквами, и я подумала: «Почему бы не попробовать?» Многие же люди ведут, — может, и у меня получится что-то, кроме исковых заявлений, писать? Не скажу, что мы уделяем блогу много времени, это скорее хобби для развития себя. Естественно, в него вложены силы: мы пишем статьи, снимаем видео, но это совершенно не основная работа. Наверное, это что-то для души, — поделилась Екатерина.

Источник: kaioshisamurai / T.me

Вместе с Кайоши в ее жизнь пришел спорт, и не обычный, а ездовой. Чтобы питомцу, северные предки которого когда-то перевозили людей в упряжках, хватало активности, нижегородка впервые встала на нарту.

Следуя заветам предков, Кайоши возит свою хозяйку в упряжке Источник: Екатерина Логинова

— Ему на тот момент было около двух лет — это самый пик «энерджайзера». И если летом я могла погулять с ним час-полтора, то зимой проводить столько времени на холоде — такая себе затея. Причем он от этих прогулок не уставал. Так что Кайоши стали учить вставать в нарту и тянуть меня. Он бегает в упряжке один, потому что его вес и мой позволяют такую нагрузку, — объяснила хозяйка.

Летом нарту заменяют на велосипед, а еще Екатерина занимается с питомцем каникроссом — совместным бегом, при котором спортсмен и собака соединены специальным шнуром. Всё это помогает Кайоши хорошенько устать на улице и домой приходить не за разрушениями, а за отдыхом.

Удовольствие не из дешевых

Держать дома большую собаку — удовольствие не из дешевых, честно призналась Екатерина. В месяц у нее уходит около девяти тысяч рублей на большой мешок корма, летом добавляются траты на обработку от клещей и гельминтов — еще около тысячи рублей. Ветеринария и вовсе огромная статья расходов в бюджете, ведь никогда не знаешь, что может произойти с питомцем.

— Съел пакет, подвернул лапу, заработал отит. Может быть что угодно, потому что это живой организм, который постоянно норовит куда-нибудь залезть. Сейчас Кай у нас застрахован. Пусть лучше эти деньги будут на случай, если что-то произойдет.

Летом у Кайоши дел не меньше: велосипед сам себя не покатает Источник: Екатерина Логинова

Разумеется, нельзя обойтись без угощений и новых игрушек, на которые ежемесячно требуется еще около тысячи рублей. Таким образом, минимум, который нужно закладывать в бюджете, если планируете заводить похожую собаку, — 12 тысяч рублей.