«От собаки до сороки»: как бывший депутат бросил всё и стал хоронить домашних животных

Кладбище для питомцев находится за городом. Хозяева приезжают ухаживать за могилками Источник: Виктория Федорова / 164.RU











С 1 марта этого года владельцам официально запрещено хоронить домашних животных. Отныне тело питомца после его смерти перестает быть собственностью владельца и считается «биологическими отходами», которые он обязан должным образом уничтожить, а именно кремировать. Если о незаконном захоронении станет известно государственным службам, будет наложен штраф. Наши коллеги из 164.RU нашли недалеко от Саратова настоящее кладбище домашних животных и узнали, что за этим стоит.

Самостоятельно найти кладбище практически невозможно. Один из его владельцев Анатолий Сергеев встречает нас у знаковой точки между поселками Соколовый и Красный Октябрь и везет к могилкам пушистых питомцев. По дороге рассказывает, каких трудов стоило оформить землю под это дело. Сейчас всем заправляет его сын. Сам Анатолий Ильич живет в Аткарске Саратовской области и на кладбище появляется редко.

— Где-то 2,5 года потребовалось на оформление всех разрешений, — рассказывает он. — Разрешение на строительство крематория, на аукционную землю. Администрация Саратовского района выделила землю так, чтобы кладбище располагалось не менее 500 метров от населенного пункта и вдали от города, чтобы не было запаха от работы крематора. Также важно, чтобы рядом не было водоема и захоронения не размыло. Предварительно приезжали археологи, вели раскопки, вдруг местность имеет какую-либо ценность. При этом все согласования шли через Москву. По закону, если есть постройки за городом, надо согласовывать их с местными аэродромами. И хотя крематорий высотой всего три метра, пришлось запрашивать разрешение у трех аэропортов. Потом оформлять разрешение у санэпидемстанции. Только за санитарно-эпидемиологический паспорт порядка 100 тысяч рублей отдали.

Здесь хозяева могут подождать, пока идет кремация Источник: Виктория Федорова / 164.RU











Для того чтобы открыть кладбище домашних животных, по словам Анатолия Ильича, понадобилось оформить статус ИП. Но конские налоги не давали нормально работать, тем более что о новой услуге было мало кому известно. Поэтому перешли на самозанятость.

— И как, окупились за эти годы затраты? — спрашиваю.

— Думаю, да, — кивнул спутник.

Стоимость ритуальных услуг для животных начинается от 1500 рублей. Всё зависит от массы животного. Есть услуга индивидуальной кремации и вызова ветврача на дом. Он работает по договору, производит усыпление, потом рабочие забирают тело питомца и кремируют его. Заранее по договоренности можно привезти тело на кладбище самим.

— Кого хоронили?

— Кого только не хоронили: собак, кошек, кроликов, крыс, попугаев…

— А самое необычное животное?

— Которая как тигр… Забыл название… Фирма еще такая есть спортивной одежды.

— Пума?

— Да! Сороку еще привозили. Такая интересная была: вся разукрашенная синим, зеленым цветом, даже когти покрашены — хозяйка постаралась. Никогда такого не видел. Но телефон тогда у меня был кнопочный — не сфотографировал.

Поминки по усопшим

Анатолий Ильич знает, где нужно повернуть с трассы в сторону леса, и я вижу на ветках деревьев неприметную табличку «Ветритуал. Чтим память питомцев» с номерами телефонов.

По этой вывеске сразу и не поймешь, что рядом кладбище домашних животных. С другой стороны, что еще она может обозначать? Источник: Виктория Федорова / 164.RU











— Необходимость такая давно возникла, — продолжает Сергеев. — Люди жаловались, что домашних животных негде цивилизованно хоронить. Во всех городах эта услуга есть: Самара, Казань, а в Саратове людям приходилось закон нарушать. Помните, в Энгельсе скандал был? Несанкционированное кладбище выявили (кладбище нашли в парке Тинь-Зинь. — Прим. ред.). Говорят, сейчас его нет — выровняли бульдозером.

Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Кладбище напоминает красивую полянку. По постройкам на ней не поймешь, что именно здесь дымят крематоры и люди часто плачут по усопшим любимцам. В вагончике, где хозяева ждут окончания процедуры, Анатолий Ильич оборудовал камин, чтобы согреваться зимой.

— У нас всё тепло, культурно. Землю выделили в аренду на 49 лет, здесь один гектар, — поясняет он.

Я замечаю на столе фотографии кошек: добродушного Рэдика и Дымочки. Анатолий Ильич говорит, что люди забрали прах питомцев и таблички для могилы не понадобились.

Таблички хозяевам не понадобились Источник: Виктория Федорова / 164.RU











Мы идем по территории. Здесь есть столик с деревянными лавками под навесом: владельцы устраивают поминки. На заборе висит несколько переносок, их не забрали с собой после смерти животного. Анатолий Ильич говорит, их тоже сжигают, но не в крематоре, а в другом оборудованном месте. Часто люди привозят умерших питомцев в коробках.

В самом крематории стоят два аппарата для утилизации, рассчитанных на 100 килограммов. Внутри них огнеупорная кладка кирпичами. Температура горения в среднем 750 градусов по Цельсию. Анатолий Ильич прикладывает усилие, чтобы открыть крышку, это дается непросто.

— Один крематор новый купили, не запустили еще, — рассказывает хозяин. — Старый — новониколаевский, а второй ижевский. 270 тысяч рублей стоит.

Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Там же рядом с крематором я вижу груду одеял. Думаю, в них и были завернуты тела любимцев. Анатолий Ильич подтверждает.

Мы идем по поляне, и впереди открывается вид на маленькие могилки, от которых щемит сердце. Где-то висит собачий ошейник. На могилах у кошек миски с водой и кормом. Где-то лежат любимые плюшевые игрушки пушистых. И трогательные надписи: «Наша бусинка, прощай навсегда, ты в сердце навеки. Ты снись нам почаще, не иногда. Твои родные „человеки“».

— Люди приезжают, ухаживают за могилами, приносят цветы. Вон, смотрите, траву пропололи, землю вскопали. У некоторых животных памятники лучше, чем у людей.

Гаечке «родные человечки» оставили миски. Но сейчас они пусты Источник: Виктория Федорова / 164.RU











Анатолий Ильич рассказывает, что многие забирают урны с прахом с собой.

— Кто-то в шифоньере хранит, кто-то в гараже. Кто-то говорит, что это была любимая кошка бабушки, матери, и прикапывает в могилу к ним. А кто-то отмечает, что у них с питомцами были любимые места для прогулок и они хотят развеять прах там.

Здесь можно посидеть и вспомнить питомца Источник: Виктория Федорова / 164.RU











Люди не стали забирать переноски домой Источник: Виктория Федорова / 164.RU











Возвращаемся обратно. Щебечут птицы, светит солнце, дует ласковый ветер. Анатолий Ильич говорит, что в этих местах много земляники.

— Люди, пока ждут окончания кремации, гуляют, собирают, — комментирует он. — По времени, если кошка или маленькая собачка до пяти килограммов, это занимает 30–40 минут, большие собаки — 2–2,5 часа. Проводим видеосъемку, чтобы человек был уверен, что это прах именно его любимца.

«Кого больше любишь: меня или собаку?»

На обратном пути в Саратов Анатолий Ильич вспоминает истории из практики.

— Многие плачут, целуют до последнего. Особенно женщины. В обмороки падают. Я привык уже, а раньше тоже переживал. Но человек ко всему привыкает. Помню случай был: привезли маленькую собачку, у которой еще челка глаза закрывает. Йоркширский терьер? В общем, пара, которая ее привезла, постоянно ругается. «Что ты радуешься?» — предъявляла женщина мужчине. Тот ушел курить. А она мне рассказывает, что любимая собачка спала с ними в постели посерединке. Муж всё спрашивал: «Ты кого больше любишь: меня или собаку?» А она мне: «Конечно, я собаку больше люблю, она со мной семь лет, а с ним мы только четыре года живем! И пусть не радуется, я еще такую же возьму!»

Анатолий Ильич — мужчина деятельный. В свое время был директором совхоза, депутатом муниципального собрания Аткарского района, главой администрации Приреченского МО Аткарского района. Дали даже звание заслуженного работника просвещения — за то, что в районе школу построил. Почетный охотник РФ.

Анатолий Сергеев не стал спасать свой бизнес, а занялся более спокойным делом Источник: Виктория Федорова / 164.RU











— Раньше свое охотничье хозяйство было. Ко мне все приезжали в угодья, охотились на кабана. У меня там домик охотника, бассейн, сауна, бильярд — в 1998 году делал, люди тогда еще такого не видели. И Валерия отдыхала, группа «На-На», министры, губернаторы. Аяцков (Дмитрий Аяцков, губернатор Саратовской области с 1996 по 2005 год. — Прим. ред.) золотые часы «Столыпин» подарил за вклад в развитие региона.

Помимо угодий, был свой колбасный цех, пекарня, две мельницы. Анатолий Ильич вспоминает об этом с грустью: сейчас всего этого нет и в помине. Рядом с домом охотника возвели целую турбазу, все фирмы обанкротились. Времена пошли «не те».

Источник: Виктория Федорова / 164.RU









