Вы точно улыбнетесь, глядя на эти фото: 20 милых кадров животных из ярославского зоопарка

Кажется, зимой жизнь в зоопарке замирает. Медведи, ежи, сурки и другие обитатели уходят в спячку, а другие животные не показывают носа из теплых вольеров.
Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов побывал в зоопарке зимой. Оказалось, что хоть посетителей в это время и меньше, но животные вполне активы. Публикуем милые кадры, которые поднимут вам настроение.
В крытой части парка, зооэкзотариуме, жизнь бьет ключом. Здесь можно встретить экзотических гостей, которые нежатся в свете теплых ламп. В их аквариумах всегда жарко.
Ранее мы публиковали трогательные истории ярославских собачников о жизни их четвероногих друзей, сравнивали, как растут пушистики, а также показывали сервала Симбу, который поселился в семье у Анастасии Логиновой.
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