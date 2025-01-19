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Животные фоторепортаж Вы точно улыбнетесь, глядя на эти фото: 20 милых кадров животных из ярославского зоопарка

Вы точно улыбнетесь, глядя на эти фото: 20 милых кадров животных из ярославского зоопарка

Фоторепортаж, который поднимет вам настроение

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Показываем обитателей ярославского зоопарка

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Кажется, зимой жизнь в зоопарке замирает. Медведи, ежи, сурки и другие обитатели уходят в спячку, а другие животные не показывают носа из теплых вольеров.

Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов побывал в зоопарке зимой. Оказалось, что хоть посетителей в это время и меньше, но животные вполне активы. Публикуем милые кадры, которые поднимут вам настроение.

Поглядите на эту пушистую красавицу!

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Утки не стали улетать на юг

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Цесаркам приходится искать зерна в сугробах

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Тигр показал свои клыки

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Волки, словно инспекторы, парой проверяли вольер

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Травинка придает крутости этому козлу

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Лев Кай нашел себе место, где нет снега

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Львица Лавина не спускает глаз с посетителей

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Суетливые канадские волки играют в гляделки с гостями

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А потом устраивают забег с мешком из-под корма

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Еще одна большая кошка — красавица Баунти

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Олени гуляют по заснеженному сосновому бору

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С такой плотной шерстью зимой будет тепло

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В крытой части парка, зооэкзотариуме, жизнь бьет ключом. Здесь можно встретить экзотических гостей, которые нежатся в свете теплых ламп. В их аквариумах всегда жарко.

У лягушки есть свой бассейн

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Узнали себя в новогодние праздники?

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Сом готов провести сеанс гипноза

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А вот и символ года показался из-за веток

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Ее сосед спрятался от глаз под бревном

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Ранее мы публиковали трогательные истории ярославских собачников о жизни их четвероногих друзей, сравнивали, как растут пушистики, а также показывали сервала Симбу, который поселился в семье у Анастасии Логиновой.

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Животные Зоопарк Милое фото Фото животных Ярославский зоопарк
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