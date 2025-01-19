Вы точно улыбнетесь, глядя на эти фото: 20 милых кадров животных из ярославского зоопарка

Показываем обитателей ярославского зоопарка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кажется, зимой жизнь в зоопарке замирает. Медведи, ежи, сурки и другие обитатели уходят в спячку, а другие животные не показывают носа из теплых вольеров.

Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов побывал в зоопарке зимой. Оказалось, что хоть посетителей в это время и меньше, но животные вполне активы. Публикуем милые кадры, которые поднимут вам настроение.

Поглядите на эту пушистую красавицу! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Утки не стали улетать на юг Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Цесаркам приходится искать зерна в сугробах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Тигр показал свои клыки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Волки, словно инспекторы, парой проверяли вольер Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Травинка придает крутости этому козлу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Лев Кай нашел себе место, где нет снега Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Львица Лавина не спускает глаз с посетителей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Суетливые канадские волки играют в гляделки с гостями Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А потом устраивают забег с мешком из-под корма Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Еще одна большая кошка — красавица Баунти Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Олени гуляют по заснеженному сосновому бору Источник: архив Ярославского зоопарка











С такой плотной шерстью зимой будет тепло Источник: архив Ярославского зоопарка











В крытой части парка, зооэкзотариуме, жизнь бьет ключом. Здесь можно встретить экзотических гостей, которые нежатся в свете теплых ламп. В их аквариумах всегда жарко.

У лягушки есть свой бассейн Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Узнали себя в новогодние праздники? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сом готов провести сеанс гипноза Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А вот и символ года показался из-за веток Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ее сосед спрятался от глаз под бревном Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ранее мы публиковали трогательные истории ярославских собачников о жизни их четвероногих друзей, сравнивали, как растут пушистики, а также показывали сервала Симбу, который поселился в семье у Анастасии Логиновой.

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