Эти мордахи сведут вас с ума! Показываем забавные фото ярославских котов

У многих котики вызывают улыбку на лице. Усатые очаровывают своими пушистыми мордашками. Наш фотограф Кирилл Поверинов случайно обнаружил настоящий «кошачий район» в Ярославле возле Речного порта на Тормозном шоссе.
Здесь, куда ни глянь, увидишь хвост. Одни бегут к каждому встречному за поглаживаниями, другие убегают по своим кошачьим делам. Но все они выглядят забавными и милыми.
Предлагаем вам отвлечься от всех дел и полюбоваться забавными фотографиями ярославских котиков.
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