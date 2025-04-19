Эти мордахи сведут вас с ума! Показываем забавные фото ярославских котов

Милые фотографии ярославских котов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











У многих котики вызывают улыбку на лице. Усатые очаровывают своими пушистыми мордашками. Наш фотограф Кирилл Поверинов случайно обнаружил настоящий «кошачий район» в Ярославле возле Речного порта на Тормозном шоссе.

Здесь, куда ни глянь, увидишь хвост. Одни бегут к каждому встречному за поглаживаниями, другие убегают по своим кошачьим делам. Но все они выглядят забавными и милыми.

Предлагаем вам отвлечься от всех дел и полюбоваться забавными фотографиями ярославских котиков.

Этот кот явно старожил двора Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











За кем подглядываешь, пушистик? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А вот и объект внимания Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Приветственное «мяу» каждому встречному! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Тихо! У котов тихий час Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«Извините, что помешали умываться, мы уходим дальше» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Бродяга обернулся на «кыс-кыс» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Как же не попрыгать по покрышкам? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











У этого котика день явно не задался Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Брутальность зашкаливает Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Настоящий весенний кот Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Это было громкое «мяу» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А потом еще одно громкое «мяу», но уже из положения лежа Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вам показали язык Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Улица внимательных котов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











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