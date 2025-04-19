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Животные фоторепортаж Эти мордахи сведут вас с ума! Показываем забавные фото ярославских котов

Эти мордахи сведут вас с ума! Показываем забавные фото ярославских котов

Замурчательный фоторепортаж

1 133
4 комментария
Милые фотографии ярославских котов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМилые фотографии ярославских котов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Милые фотографии ярославских котов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

У многих котики вызывают улыбку на лице. Усатые очаровывают своими пушистыми мордашками. Наш фотограф Кирилл Поверинов случайно обнаружил настоящий «кошачий район» в Ярославле возле Речного порта на Тормозном шоссе.

Здесь, куда ни глянь, увидишь хвост. Одни бегут к каждому встречному за поглаживаниями, другие убегают по своим кошачьим делам. Но все они выглядят забавными и милыми.

Предлагаем вам отвлечься от всех дел и полюбоваться забавными фотографиями ярославских котиков.

Этот кот явно старожил двора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭтот кот явно старожил двора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Этот кот явно старожил двора

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

За кем подглядываешь, пушистик? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗа кем подглядываешь, пушистик? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

За кем подглядываешь, пушистик?

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот и объект внимания | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА вот и объект внимания | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А вот и объект внимания

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Приветственное «мяу» каждому встречному! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПриветственное «мяу» каждому встречному! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Приветственное «мяу» каждому встречному!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Тихо! У котов тихий час | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТихо! У котов тихий час | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Тихо! У котов тихий час

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Извините, что помешали умываться, мы уходим дальше» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Извините, что помешали умываться, мы уходим дальше» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Извините, что помешали умываться, мы уходим дальше»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Бродяга обернулся на «кыс-кыс» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБродяга обернулся на «кыс-кыс» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Бродяга обернулся на «кыс-кыс»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Как же не попрыгать по покрышкам? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак же не попрыгать по покрышкам? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как же не попрыгать по покрышкам?

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

У этого котика день явно не задался | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ этого котика день явно не задался | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У этого котика день явно не задался

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Брутальность зашкаливает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБрутальность зашкаливает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Брутальность зашкаливает

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Настоящий весенний кот | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНастоящий весенний кот | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Настоящий весенний кот

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Это было громкое «мяу» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭто было громкое «мяу» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Это было громкое «мяу»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А потом еще одно громкое «мяу», но уже из положения лежа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА потом еще одно громкое «мяу», но уже из положения лежа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А потом еще одно громкое «мяу», но уже из положения лежа

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вам показали язык | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВам показали язык | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вам показали язык

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Улица внимательных котов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУлица внимательных котов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Улица внимательных котов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Комментарии
4
Гость
2 часа
"У этого котика день явно не задался" – это и не котик, а кошка) коты трехцветными не бывают
Гость
1 час
Кирилл, двойка по биологии была ?
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