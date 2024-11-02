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Животные фоторепортаж Маленькие пушистики: ярославцы показали, как росли их питомцы

Маленькие пушистики: ярославцы показали, как росли их питомцы

Публикуем умилительную подборку

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Публикуем подборку забавных фотографий животных

У владельцев кошек и собак найдется не одна фотография любимца. Мы попросили наших читателей показать, как росли их четвероногие друзья, и вот что из этого вышло. Публикуем умилительный фоторепортаж с маленькими пушистиками.

Солнечной Бусинке сейчас 4 с половиной года. Как рассказала ее хозяйка Мария, малютка любит позировать на камеру, гонять по полу макароны и кожурки от фисташек и, конечно же, спать.

Только поглядите на эту крошку!

Белоснежного Персика нашли в коробке в лесу. Кто-то оставил вдали от людей коробку с малышами — в самой чаще.

— Нашли в лесу, в коробке с другими котятами. Все отданы в хорошие руки. Этот последний был, больной. А сейчас шикарный котяра. Ему уже 6 лет, — пишет наша читательница Светлана Никифорова.

Малыша нашли в коробке в лесу

Разбавим нашу котячую подборку малышом Айвенго. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель в три месяца и три года.

Айвенго исполнилось 3 года

Следующий герой — Посикунчик. Внимательный котик, по словам хозяйки Татьяны Шляпниковой, любит складывать салфетку в миску с водой. А какие странности у ваших питомцев?

Посикунчик — молодой кот, на левом фото ему 1,5 месяца, на правом — 4,5 месяца

На фото не серая тучка, а котик породы хайленд фолд. Знакомьтесь, это Ларри.

— Любит финики, мармеладки и воровать еду со стола. Обожает спать на спине. А еще у него всегда безумные глаза. Первые фото — нам всего 2 месяца, — рассказала его хозяйка Анжелика.

Поглядите на серьезного кота Ларри

Эта трехшерстная красотка — кошечка Ася. Малышка — мамина помощница. Как пишет наша читательница Светлана Ракова, Ася любит шить и готовить.

Ася — мамина помощница

Еще один красавчик от читателей — любимчик Пуня.

Вы только посмотрите в эти глаза!

Показываем также хулиганистого парня королевских кровей. На фото — Марсель.

Британец Марсель прослыл хулиганом

Первую часть подборки с маленькими пушистиками ищите в этом материале. Там мы показывали суровых котов и добродушных псов.

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