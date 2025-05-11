В Ярославской области ввели ограничения на рыбалку

В Ярославской области ввели запрет на рыбалку Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











На озере Плещеево в Ярославской области ограничили рыбалку. Как сообщили в национальном парке, меры будут действовать с 12 по 31 мая.

«В целях обеспечения содействия естественному воспроизводству рыбных запасов в период нереста леща, руководствуясь результатами научно–исследовательских работ Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина Российской академии наук, на всей акватории озера Плещеево вводится ограничение на спортивный и любительский лов рыбы», — сообщили в нацпарке.

Также вводится полный запрет на подводную охоту. С 20:00 до 06:00 запрещается любительское и спортивное рыболовство.

«Разрешенное время на вылов рыбы с 06:00 до 20:00 на одну удочку с одним крючком на одного гражданина с применением маломерного судна», — указали в нацпарке.