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Животные В Ярославской области ввели ограничения на рыбалку

В Ярославской области ввели ограничения на рыбалку

Что нужно знать при планировании ловли

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9 комментариев
В Ярославской области ввели запрет на рыбалку | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ Ярославской области ввели запрет на рыбалку | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Ярославской области ввели запрет на рыбалку

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

На озере Плещеево в Ярославской области ограничили рыбалку. Как сообщили в национальном парке, меры будут действовать с 12 по 31 мая.

«В целях обеспечения содействия естественному воспроизводству рыбных запасов в период нереста леща, руководствуясь результатами научно–исследовательских работ Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина Российской академии наук, на всей акватории озера Плещеево вводится ограничение на спортивный и любительский лов рыбы», — сообщили в нацпарке.

Также вводится полный запрет на подводную охоту. С 20:00 до 06:00 запрещается любительское и спортивное рыболовство.

«Разрешенное время на вылов рыбы с 06:00 до 20:00 на одну удочку с одним крючком на одного гражданина с применением маломерного судна», — указали в нацпарке.

Напомним, с марта в Ярославской области ограничили ловлю рыбу на разных водоемах. Такие меры вводятся для сохранения популяции рыб, запрет устанавливают ежегодно.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Рыбалка Плещеево озеро Национальный парк Ограничение
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Комментарии
9
Гость
11 мая, 21:23
Обратите внимание на Климовские карьеры!!! Там местные постоянно ставят сети!!! Зла не хватает!!! Типичные….. Предлагаю, отлавливать и сразу закрывать по уголовной статье-да же за один хвост!!!
Гость
11 мая, 17:59
Чего там ограничивать? Там рыбы давно нет
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