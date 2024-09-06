НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

3 м/c,

зап.

 766мм 46%
Подробнее
5 Пробки
USD 89,70
EUR 99,19
Выросла средняя зарплата
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Вспышка вирусов в Ярославле
Куда съездить на выходных
Напали на учительницу
Крутой бизнес России
Депутат попала в ДТП
Кто выдвинулся в депутаты
Объединение школ
Жизнь в поселке на холме
Животные «Они для меня как батарейка»: девушка спасла овцу и поселила у себя в квартире — видео

«Они для меня как батарейка»: девушка спасла овцу и поселила у себя в квартире — видео

Сейчас Альбина ведет блог о своих необычных питомцах (у нее еще есть петух и ягнята)

37
Написать комментарий

35-летняя блогерша из Татарстана Альбина Исмаева выхаживает животных прямо в квартире. Причем в многоэтажке живут не только привычные попугаи и улитки, но и ягнята и петух. Историю Альбины смотрите в коротком видео чуть выше.

Девушка всегда любила животных, так что, узнав о брошенном мамой ягненке, она тут же приехала в деревню, где держали овец. В итоге Айла — так назвали животное — поселилась в квартире Альбины.

Малышку выхаживали всей семьей, а это муж, сын с дочкой, попугай и петух, которого Альбина взяла к себе цыпленком. Первое время Айлу кормили из бутылочки, молоко закупали литрами. Чтобы не запачкать пол, на Айлу надевали подгузники.

Через несколько месяцев семья поняла, что им нужен дом побольше. Альбина с мужем купили участок и начали строительство. Айла переехала туда. Компанию ей составляют курочки, собаки и кошка Белка. А еще у овцы появилась сестренка. Сбежавшую Ласточку нашли на обочине дороги и передали Альбине, которая к тому моменту прославилась на весь Татарстан.

ПО ТЕМЕ
Овца Ягненок Животные
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление