«Они для меня как батарейка»: девушка спасла овцу и поселила у себя в квартире — видео

Источник: Городские порталы

35-летняя блогерша из Татарстана Альбина Исмаева выхаживает животных прямо в квартире. Причем в многоэтажке живут не только привычные попугаи и улитки, но и ягнята и петух. Историю Альбины смотрите в коротком видео чуть выше.

Девушка всегда любила животных, так что, узнав о брошенном мамой ягненке, она тут же приехала в деревню, где держали овец. В итоге Айла — так назвали животное — поселилась в квартире Альбины.

Малышку выхаживали всей семьей, а это муж, сын с дочкой, попугай и петух, которого Альбина взяла к себе цыпленком. Первое время Айлу кормили из бутылочки, молоко закупали литрами. Чтобы не запачкать пол, на Айлу надевали подгузники.