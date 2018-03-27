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Город

На месте взорвавшегося дома на 6-Железнодорожной построят высотку

27 марта 2018 18:01
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стройка, взрыв газа, Ярославль

В Ярославле решили судьбу взорвавшегося дома на улице 6-Железнодорожной. Пустовать территория после сноса дома не будет.

Здесь во Фрунзенском районе уже планируют воткнуть многоэтажку.

— После взрыва бытового газа здание было признано аварийным. Теперь оно войдет в уставный капитал акционерного общества «Ярославльзаказчик», которое планирует строительство на его месте 17-этажного многоквартирного дома, — рассказали в правительстве Ярославской области.

Трагедия в жилой пятиэтажке произошла в феврале 2016 года — из-за взрыва газа в доме обрушился целый подъезд. Под завалами погибли семь человек, ещё троим чудом удалось выжить. Спустя год после трагедии жильцов  всего дома расселили, людям выплатили денежные компенсации

Анна Елкина
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Фото: Валерия Шилова
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Далее: Полиция рассказала подробности инцидента в одном из торговых центров Ярославля

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