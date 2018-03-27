|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
На месте взорвавшегося дома на 6-Железнодорожной построят высотку
27 марта 2018 18:01
1 483 0
В Ярославле решили судьбу взорвавшегося дома на улице 6-Железнодорожной. Пустовать территория после сноса дома не будет.
Здесь во Фрунзенском районе уже планируют воткнуть многоэтажку.
— После взрыва бытового газа здание было признано аварийным. Теперь оно войдет в уставный капитал акционерного общества «Ярославльзаказчик», которое планирует строительство на его месте 17-этажного многоквартирного дома, — рассказали в правительстве Ярославской области.
Трагедия в жилой пятиэтажке произошла в феврале 2016 года — из-за взрыва газа в доме обрушился целый подъезд. Под завалами погибли семь человек, ещё троим чудом удалось выжить. Спустя год после трагедии жильцов всего дома расселили, людям выплатили денежные компенсации.
Фото: Валерия Шилова
|
Спорт
Спорт
Фильм недели
сегодня
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров