На месте взорвавшегося дома на 6-Железнодорожной построят высотку

На месте дома, где прогремел взрыв, построят высотку

В Ярославле решили судьбу взорвавшегося дома на улице 6-Железнодорожной. Пустовать территория после сноса дома не будет.

Здесь во Фрунзенском районе уже планируют воткнуть многоэтажку.

— После взрыва бытового газа здание было признано аварийным. Теперь оно войдет в уставный капитал акционерного общества «Ярославльзаказчик», которое планирует строительство на его месте 17-этажного многоквартирного дома, — рассказали в правительстве Ярославской области.

Трагедия в жилой пятиэтажке произошла в феврале 2016 года — из-за взрыва газа в доме обрушился целый подъезд. Под завалами погибли семь человек, ещё троим чудом удалось выжить. Спустя год после трагедии жильцов всего дома расселили, людям выплатили денежные компенсации.