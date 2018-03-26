Смертельное ДТП с двумя «Газелями» на трассе М-8: погиб мужчина

Машину вынесло на обочину

Сегодня днём страшная авария произошла на трассе М-8 «Холмогоры» в Переславском районе.

На 146-м километре «Газель», которая ехала в сторону Москвы, протаранила такую же «Газель», стоявшую на дороге.

— От удара водитель ехавшего автомобиля погиб, — рассказал источник 76.ru.

У машины смяло всю переднюю часть

Что стало причиной аварии, предстоит выяснить. Известно, что дорога в этом месте в порядке.

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