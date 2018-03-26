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Город

Смертельное ДТП с двумя «Газелями» на трассе М-8: погиб мужчина

26 марта 2018 20:31
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ДТП, Ярославль, Переславль, М-8

Сегодня днём страшная авария произошла на трассе М-8 «Холмогоры» в Переславском районе.

На 146-м километре «Газель», которая ехала в сторону Москвы, протаранила такую же «Газель», стоявшую на дороге.

— От удара водитель ехавшего автомобиля погиб, — рассказал источник 76.ru.

Что стало причиной аварии, предстоит выяснить. Известно, что дорога в этом месте в порядке.

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Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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