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Город

Полицейские вышли на след водителя, проехавшего по упавшей на переходе женщине

11 февраля 2018 13:05
17 037 15
ДТП, происшествия, скандал, Ярославль

В Ярославле сотрудники Госавтоинспекции продолжают искать водителя, который на днях сбил по касательной женщину, упавшую на переходе в районе пересечения проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе. ДТП попало в объектив камеры городской системы видеонаблюдения.

— «Ладу Гранту» мы отследили и по другим камерам видеонаблюдения, — рассказал источник 76.ru в правоохранительных органах. — Для закрепления доказательной базы нам нужны ещё очевидцы. Надеемся, что автомобилисты, у которых момент ДТП сняли видеорегистраторы, поделятся с нами записями.

 

Всех, кто может помочь в этом деле, в ГИБДД просят позвонить по телефонам: (4852) 30-10-10; 32-88-13, 78-48-06.

Инцидент произошёл утром 7 февраля. 45-летняя женщина переходила дорогу, подскользнулась, больно ударилась и не смогла сама встать. Никто из прохожих не помог пострадавшей уйти с проезжей части. Самым возмутительным моментом стало то, что автомобилисты не просто не помогли бедолаге, но и поехали, когда им загорелся зелёный. Водитель серебристой «Лады Гранты» попытался объехать женщину, но зацепил её по касательной. Женщина с травмой ноги попала в больницу.

Михаил Контуев
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Фото: Ярнет
Видео: Ярнет
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