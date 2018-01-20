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На трассе в Ярославской области эвакуатор задавил человека
20 января 2018
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Сегодня на трассе М-8 произошло смертельное ДТП в Ростовском районе. Всё случилось около 4:50 утра на 216 километре трассы.
Машина-эвакуатор ехала по трассе, как неожиданно на дороге оказался человек. 30-летний водитель не успел отвести транспорт в сторону.
— 38-летний мужчина-пешеход погиб, — сообщили в УМВД по Ярославской области. — Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Сегодня это уже вторая трагичная авария на М-8: в Переславском районе легковушка улетела в кювет и зацепила двух пешеходов.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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