На трассе в Ярославской области эвакуатор задавил человека

Ранним утром на трассе пешеход попал под колёса эвакуатора

Сегодня на трассе М-8 произошло смертельное ДТП в Ростовском районе. Всё случилось около 4:50 утра на 216 километре трассы.

Машина-эвакуатор ехала по трассе, как неожиданно на дороге оказался человек. 30-летний водитель не успел отвести транспорт в сторону.

— 38-летний мужчина-пешеход погиб, — сообщили в УМВД по Ярославской области. — Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Сегодня это уже вторая трагичная авария на М-8: в Переславском районе легковушка улетела в кювет и зацепила двух пешеходов.