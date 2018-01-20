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Легковушка улетела с трассы и насмерть сбила человека на М-8
20 января 2018
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Из-за сильных снегопадов ярославские дороги стали аварийными. Так, сегодня в Переславском районе в кювет улетела легковушка, утащив за собой двоих пешеходов.
Машину унесло с участка трассы М-8 в населённом пункте Троицкая слобода. «Форд Фокус» жёстко приземлился на крышу среди деревьев рядом с жилыми домами. Всё произошло около 10 часов утра. Как стало известно, 33-летний водитель «Форда» не справился с управлением, когда машину несло на обочину, она зацепила двух пешеходов — мужчину и женщину.
- 55-летний мужчина-пешеход получил смертельную травму, 79-летняя пенсионерка доставлена в больницу, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
В машине также ехал ребёнок - 8-летний мальчик. Он отделался синяками и ушибами.
Напомним, накануне вечером в Заволжском районе Ярославля случилось сразу два тройных ДТП.
Фото: Управление МЧС по Ярославской области
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