Легковушка улетела с трассы и насмерть сбила человека на М-8

«Форд» жёстко приземлился на крышу.

Из-за сильных снегопадов ярославские дороги стали аварийными. Так, сегодня в Переславском районе в кювет улетела легковушка, утащив за собой двоих пешеходов.

Машину унесло с участка трассы М-8 в населённом пункте Троицкая слобода. «Форд Фокус» жёстко приземлился на крышу среди деревьев рядом с жилыми домами. Всё произошло около 10 часов утра. Как стало известно, 33-летний водитель «Форда» не справился с управлением, когда машину несло на обочину, она зацепила двух пешеходов — мужчину и женщину.

- 55-летний мужчина-пешеход получил смертельную травму, 79-летняя пенсионерка доставлена в больницу, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

В машине также ехал ребёнок - 8-летний мальчик. Он отделался синяками и ушибами.

Напомним, накануне вечером в Заволжском районе Ярославля случилось сразу два тройных ДТП.