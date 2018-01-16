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Подробности страшной аварии на окружной: водитель умер, успев назвать свое имя
16 января 2018
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Водитель «Опеля», столкнувшегося на Юго-Западной окружной дороге с «Рено», умер ночью в Соловьевской больнице.
— Он пришел в сознание, назвал своё имя, после чего скончался, — рассказали в ГИБДД.
Напомним, вчера вечером на улице Рылеева возле дома №51 на перекрестке с улицей Гудованцева столкнулись «Опель» и «Рено».
— Водитель «Рено» поворачивал направо, — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ярославля. — «Опель» решил проскочить поворот на красный свет, и машины столкнулись.
В результате аварии «Опель» отбросило на обочину в ручей. 42-летний водитель получил черепно-мозговую травму, травму лица и сотрясение, кроме того нахлебался воды из ручья. Мужчину увезли в больницу имени Соловьева.
В Госавтоинспекции также рассказали, что он ездил без прав. Срок действия водительских прав у мужчины закончился в 2015 году.
Фото: ГИБДД
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