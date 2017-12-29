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Тройное ДТП на трассе Ярославль — Кострома: погиб водитель внедорожника Land Cruiser
29 декабря 2017
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Около часа назад страшное ДТП произошло на трассе Ярославль — Кострома. Здесь на дороге столкнулись грузовик и внедорожник Land Cruiser.
— Погиб водитель иномарки, — рассказала очевидец произошедшего Вера Осипова-Фомина.
Редакция узнаёт подробности, следите за обновлениями.
Фото: Вера Осипова-Фомина
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