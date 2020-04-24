Все гадают, когда закончится эпидемия и вышли ли мы на плато — стабильный уровень эпидемии без резкого ежедневного прироста заразившихся. Власти говорят, что пик всё еще впереди, а распространение инфекции должно прекратиться в конце мая или начале июня.
Мы построили три графика, на которых сравниваем Россию с другими странами. Чтобы удобнее было сравнивать, все линии стартуют с момента, когда в каждой стране было зафиксировано 500 зараженных (условно говоря, как если бы во всех странах эпидемия началась одновременно).
Мы попробовали построить прогноз просто на основании прироста зараженных за последние 10 дней — взяли среднее число за сутки и пунктиром обозначили, как этот рост идет у России. Мы не претендуем на точность и не учитываем никакие другие факторы.
Итак, на первом графике мы снова видим общее количество зараженных в разных государствах и динамику их появления по дням. Сейчас Россия идет по той же траектории эпидемии, что и Италия, Испания и США. Если темпы распространения инфекции останутся прежними, мы не выйдем на плато так же резко, как Китай, и с каждым днем будет всё больше заразившихся.
На втором графике мы посчитали только больных и умерших на данный момент. Выздоровевших людей здесь нет. Пока Россия по этому параметру примерно на уровне Китая, но уже видно, что на поправку мы пока не собираемся, увы.
Третий график показывает процент заболевших от всего населения каждого государства. Россия — страна большая, но не такая густонаселенная, как Китай, где потери относительно всего населения небольшие, если можно так выразиться. Мы пока на уровне Ирана.
Наши прогнозы очень условны, и мы не знаем наверняка, как будет развиваться ситуация с пандемией. Мы сравниваем лишь статистику по странам и не учитываем те ограничения, которые есть сейчас в России. С одной стороны, у нас режим повышенной готовности и самоизоляции (возможно, без этого заражений было бы гораздо больше), с другой — постепенно даются послабления, и какие-то компании возвращаются к работе. Вряд ли нам повезет быстро избавиться от эпидемии.