Все гадают, когда закончится эпидемия и вышли ли мы на плато — стабильный уровень эпидемии без резкого ежедневного прироста заразившихся. Власти говорят, что пик всё еще впереди, а распространение инфекции должно прекратиться в конце мая или начале июня.

Мы построили три графика, на которых сравниваем Россию с другими странами. Чтобы удобнее было сравнивать, все линии стартуют с момента, когда в каждой стране было зафиксировано 500 зараженных (условно говоря, как если бы во всех странах эпидемия началась одновременно).