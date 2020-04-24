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Все гадают, когда закончится эпидемия и вышли ли мы на плато — стабильный уровень эпидемии без резкого ежедневного прироста заразившихся. Власти говорят, что пик всё еще впереди, а распространение инфекции должно прекратиться в конце мая или начале июня.

Мы построили три графика, на которых сравниваем Россию с другими странами. Чтобы удобнее было сравнивать, все линии стартуют с момента, когда в каждой стране было зафиксировано 500 зараженных (условно говоря, как если бы во всех странах эпидемия началась одновременно).

Мы попробовали построить прогноз просто на основании прироста зараженных за последние 10 дней — взяли среднее число за сутки и пунктиром обозначили, как этот рост идет у России. Мы не претендуем на точность и не учитываем никакие другие факторы.

Итак, на первом графике мы снова видим общее количество зараженных в разных государствах и динамику их появления по дням. Сейчас Россия идет по той же траектории эпидемии, что и Италия, Испания и США. Если темпы распространения инфекции останутся прежними, мы не выйдем на плато так же резко, как Китай, и с каждым днем будет всё больше заразившихся.

Кажется, на плато выходит и Испания

Кажется, на плато выходит и Испания

На втором графике мы посчитали только больных и умерших на данный момент. Выздоровевших людей здесь нет. Пока Россия по этому параметру примерно на уровне Китая, но уже видно, что на поправку мы пока не собираемся, увы.

Китай и Иран «выздоравливают», мы — нет

Китай и Иран «выздоравливают», мы — нет

Третий график показывает процент заболевших от всего населения каждого государства. Россия — страна большая, но не такая густонаселенная, как Китай, где потери относительно всего населения небольшие, если можно так выразиться. Мы пока на уровне Ирана.

Китай потерял меньше всего людей — с учетом своего огромного населения

Китай потерял меньше всего людей — с учетом своего огромного населения

Наши прогнозы очень условны, и мы не знаем наверняка, как будет развиваться ситуация с пандемией. Мы сравниваем лишь статистику по странам и не учитываем те ограничения, которые есть сейчас в России. С одной стороны, у нас режим повышенной готовности и самоизоляции (возможно, без этого заражений было бы гораздо больше), с другой — постепенно даются послабления, и какие-то компании возвращаются к работе. Вряд ли нам повезет быстро избавиться от эпидемии.

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коронавируспандемияэпидемияКитайИталияСША
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